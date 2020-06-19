重温“think 2020 现代化架构主题日线上活动——IBM Systems科技论坛“精彩瞬间
作者：任新勃 【原创】 2020-06-19 09:16:08
关键字： IBM Systems科技论坛
数字化转型势在必行，如何架构现代化转型之路？如何利用IBM存储解决方案助力大型企业上云以及搭建人工智能数据平台？为此，面向AI和大数据的IBM Systems科技论坛线上活动精彩上线。
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