Veeam 2020年数据保护趋势报告：数据保护不当影响企业数字化转型

近日， 《Veeam2020年数据保护趋势报告》发布，这份报告是备份和可用性领域最全面的调研之一，该报告是对全球1,500多家企业进行调研，了解他们当下针对数据保护和管理采用的方法

今天数据的重要性不言而喻，对于企业来讲，数据管理不当，不仅会造成经济损失，影响收入，还影响品牌形象以及客户和员工的满意度等等，同时今天随着混合多云的发展，云数据管理成为企业数字化转型环节中的必要阶段，也是企业应对IT挑战的重要举措。

近日， 《Veeam2020年数据保护趋势报告》发布，这份报告是备份和可用性领域最全面的调研之一，该报告是对全球1,500多家企业进行调研，了解他们当下针对数据保护和管理采用的方法，以及他们期望如何应对所面临的IT挑战，包括应对需求变化和服务中断的举措，以及对于IT现代化和数字化转型的更高目标。

该报告针对全球市场以及中国市场的五大关键领域进行了调研，包括2020年数据保护、2020年数字化转型和IT现代化、2020年停机和数据丢失造成的影响、2020年备份之外的解决方案和场景，以及2020年云和云数据管理。

数据保护不当影响企业数字化转型

企业数字化转型的进程能够影响到客户的服务、改变商业运营模式和流程、成本、员工管理等方方面面。调查显示几乎每家企业都承认曾经历过停机，每年每10台服务器中就有1台发生了意外停机，每次停机持续数小时且耗资数十万美元，这表明组织迫切需要现代化数据保护方案并专注于业务连续性以实现数字化转型。

该报告指出缺少IT技能和专业知识以及过度依赖传统系统和技术成为目前阻碍企业数字化转型的主要因素。特别是中国市场的调研数据显示，近一半（47％）的中国受访者表示对传统系统的依赖正在阻碍或已经阻碍其推进数字化转型。今天数据保护不能再局限于本地、物理专用环境，企业必须拥有灵活的许可选项，才能轻松地迁移到混合云和多云环境。因此对于数据保护策略来讲，同样需要企业选择支持云上云下以及更智能的数据保护策略。

报告也显示了中国企业中有26％的认为缺乏使用现有基础架构支持DevOps或AppDev的能力是当前数据保护实施的最大挑战。其它挑战还包括新计划预算不足（24％）和缺乏专业人员（21％）等。

“今年两会提出将加快制定《数据安全法》，数据保护再度成为社会各界热议的焦点。我们很高兴看到中国政府和企业日益注重数据保护，逐步加快数字化转型，但仍然面临不少挑战，例如很多企业尚未开始备份数据，有的企业虽然使用本地工具进行备份，但由于缺少专业的技术人员、缺乏专业技能和知识、预算不足等原因，其数字化转型之路任重道远，”Veeam中国区总经理张弘表示。“面对未来日益复杂的多云环境，越来越多的企业希望采用云备份，让备份数据产生更多价值。因此，Veeam的简单、灵活、可靠的数据保护解决方案成为他们的理想选择。”

云数据管理成为现代数据保护的重要举措

报告显示，现代数据保护策略中最关键的方面均取决于对各种基于云的功能的利用：如组织通过云服务进行灾难恢复的能力（54％）、将工作负载从本地迁移到云的能力（50％），以及将工作负载从一个云迁移到另一个云的能力（48 ％）。半数企业认识到云在当今的数据保护策略中起着至关重要的作用，并且很可能在将来变得更加重要。为了实现真正的现代化数据保护计划，企业需要一个支持云、虚拟和物理数据管理的全面解决方案，可以管理任何云上的所有应用程序和数据。

调查显示近三分之一（29％）的中国组织的数据是使用本地工具进行自我管理备份，低于32％的全球平均水平。未来两年40％的中国企业计划采用BaaS提供商管理的云备份。

Veeam首席技术官及产品战略高级副总裁Danny Allan也谈到：“如何在混合云中保护和管理数据似乎仍是致命的弱点。数据保护必须从过时的传统解决方案过渡到更高的智能水平，且能够预测需求并满足不断变化的需求。我们的数据显示，除非企业领导者意识到这一点并付诸行动，否则真正的转型不会发生。”

从基础架构现代化，到数字化转型之旅，并增加对云的使用。传统解决方案过去专注于保护物理数据中心的数据，Veeam云数据管理解决方案等现代保护措施已经远远超越了备份，提供了一种简单、灵活和可靠的解决方案，可以节省成本和资源，以便将它们重新用于未来的开发。接受调查的企业每年在数据保护（备份/复制）或者数据管理技术上的平均花费为484,591万美元，但是采用了Veeam数据管理的客户的花费为25.1万美元，节省了近一半的管理成本。

“随着越来越多的工作负载由本地部署转到云服务，可以看到：未来备份的趋势将是更多的由本地到云上，特别是基于由BaaS提供商提供的各种云备份。同时我们能够预期企业对业务连续性的保障和灾难恢复演练等需求未来也更加依赖云服务供应商，尽管传统的自服务管理式的本地保护，也依然还受大家的欢迎。” 张弘总结道。

Veeam中国区总经理 张弘 先生