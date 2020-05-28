华为发布全新一代OceanStor存储Pacific系列，打造海量数据存储新标杆

[中国，深圳，2020年5月28日] 今天，华为面向全球发布全新一代海量数据存储OceanStor存储Pacific系列，通过打破架构、服务和性能的边界，以多协议无损互通、下一代弹性EC算法和系列化硬件，灵活应对AI、HPC、视频等海量数据场景的多样化需求及效率、成本和可靠性挑战，成为海量数据存储新标杆，帮助企业释放海量数据价值。

随着第四次工业革命的来临，数字化生产已经成为普遍的商业模式。数字化生产以数据为处理对象，实现“数据变机会，机会变服务，服务变收入”。数据成为新生产资料，企业需要采集和存储更丰富的数据，包括核心业务的结构化数据和5G、IoT、超高清等带来的海量非结构化数据，并结合人工智能对数据进行分析和处理，将数据转换为知识和服务，提升生产效率。

华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰表示：“海量数据在企业数字化转型中扮演着越来越重要的角色，然而当前只有2%的数据被保存、保存下来的数据只有10%得到分析利用，企业面临海量数据存不下、流不动、管不好的问题。华为OceanStor存储Pacific系列致力于打造海量数据存储新标杆，成为海量数据安心之选。”

华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰发布全新一代OceanStor存储Pacific系列

华为海量存储领域总裁尚海峰详细阐述了华为面向海量数据场景的三大战略方向：

技术引领：通过打造系列化专用硬件，结合多协议融合互通、高效缩减算法、多级可靠机制等软件创新，满足客户不同场景的多样化需求；

商业创新：基于领先的数据冗余保护和缩减技术，率先推出可得容量的商业模式，实现所买即所得，帮助用户降低海量存储的采购和使用门槛，节省TCO；

行业深耕：以行业场景化需求驱动产品竞争力不断提升，以更好的产品反哺企业的数字化转型，帮助企业释放数据价值。

更高效、更经济、更可靠，海量数据安心之选

自2009年首次发布第一代文件存储以来，华为持续投入海量数据存储领域，市场份额连续四年稳居中国区第一。OceanStor存储Pacific系列将充分发挥华为在存储软、硬件方面的多年积累，在效率、成本和可靠三个方面实现突破，成为海量数据的安心之选：

更高效：打破服务边界，实现业界首个文件、大数据、对象协议无损互通，解决传统网关方式的性能和语义损失问题。以自动驾驶研发为例，一套存储即可支撑多个环节的数据处理，数据无需在多套存储间迁移，业务处理效率提升25%，空间节省20%；打破性能边界，新一代文件系统同时支持高带宽和高OPS应用，适应日益复杂的HPC应用负载。

更经济：打破架构边界，以独创vNode高可靠模式和下一代弹性EC技术，在性能和可靠性不降低的前提下，磁盘利用率达到93%，相比业界平均水平领先40%以上；全新高密大容量节点，在5U空间里支持120块硬盘，密度达到业界通用存储型服务器的2.67倍，空间节省62.5%；热、温、冷数据按需自动分级到闪存、磁盘和蓝光介质，数据自由流动无需人工干预；

更可靠：从数据级、设备级、系统级到方案级的四级可靠性保障机制。全面的亚健康检测与预处理，提前识别故障风险；支持跨集群双活、三站点多活容灾机制，可实现业务跨地域容灾，保证票据影像、在线视频等生产业务7*24小时永远在线。

截至目前，华为OceanStor存储已进入全球超过150个国家，广泛服务于运营商、金融、政府、能源、医疗、制造、交通等多个行业超过12000家客户，成为全球各行业数据存储与处理的优先选择。