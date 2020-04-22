AI加持简化管理，Hitachi Vantara推全新虚拟存储平台VSP E990

业界领先的4:1数据缩减能力，保障75%的存储容量释放，全新Hitachi Ops Center软件采用AI驱动的管理工具，可极大简化人工智能（AI）、机器学习（ML）和容器化应用程序的存储配置

2020年4月22日，北京——今日，Hitachi Vantara宣布推出虚拟存储平台Hitachi Virtual Storage Platform（VSP）的最新产品VSP E990，这是一款面向中型企业客户的新一代企业级存储平台。

Hitachi Vantara数字基础架构总裁Brian Householder表示：“几十年以来，Hitachi Vantara凭借经过实践检验的、高可靠的数据解决方案在行业中一直处于领先地位。久经验证的Hitachi Vantara 以100%的数据可用性保障支撑解决方案的性能、可用性和可扩展性。配备Hitachi Ops Center的全新一代VSP E990完善了我们面向中型企业级用户的产品组合，不断推动AIOps更有效地服务于我们的用户，进而让这些用户更智能地服务于他们自己的客户。”

业界领先的数据缩减能力可有效降低存储成本

新推出的Hitachi VSP E990搭配Hitachi Ops Center，实现了业界领先的4:1数据缩减，数据精简比是最接近VSP E990的同类产品的两倍，将帮助用户释放高达75%的存储容量。

由AI强化的管理工具极大简化存储配置

配备Hitachi Ops Center的VSP E990便可帮助用户直面应对这一挑战。Hitachi Ops Center具备AI增强的管理功能，可帮助要求严苛的应用程序将存储效率提升多至90%。此外，它还可以将需要手动配置的存储任务减少70%，将故障根本原因分析的速度提高四倍，从而显著加快故障排查速度。

性能可信赖，费用可负担

VSP E990以中型企业可承受的价格为其提供极高的可靠性——Hitachi Vantara存储系统的高可靠性已经过市场的长期检验。VSP E990采用全NVMe架构，可提供业界领先且成本最低的IOPS（每IOPS成本低至0.03美元），同时可为消耗大量资源的业务应用程序提供超低延迟的服务。

全新VSP E990的高性能和低延迟特性，能够极大地提高业务应用程序性能，其行业领先的数据缩减能力可确保用户降低存储成本。Hitachi Ops Center强大的管理软件由人工智能驱动，能极大简化人工智能（AI）、机器学习（ML）和容器化应用程序的存储配置。Hitachi Vantara拥有广泛且性能强大的基础架构解决方案组合，VSP E990作为该组合的新成员配备了Hitachi Ops Center，为面向中型企业级用户的Hitachi Vantara系列解决方案提供了NVMe全闪存方案。这些基础架构解决方案拥有创纪录的性能表现，且能为所有规模的用户提供Hitachi Vantara一贯承诺的100%数据可用性保障。

IDC企业级基础架构系统、平台和技术研究副总裁Eric Burgener表示：“通过推出VSP E990存储系统，Hitachi Vantara将中端存储的性能提升到全新的水平。VSP E990是一款既支持存储级内存（SCM），又支持NVME-oF的全闪存NVMe系统，性能可扩展至近600万IOPS，有效容量超过16PB，并可通过压缩和数据缩减技术提供‘毫无争议的’4:1数据精减比，同时确保100%的数据可用性。对于需要为关键任务工作负载提供更多存储空间的中型企业而言，他们应该清晰认识到Hitachi VSP E990可以为他们带来的价值。”