Σco时间丨华为数据存储首席体验官首次分享To B产品的高级感体验构建

近日，华为数据存储首席体验官秦博在#ΣCO时间#线上直播活动中带来了“如何科学打造To B产品高级感体验”的主题演讲。什么是高级感？如何定义To B产品的高级感？华为存储产品有哪些高级感体验？让我们化身体验官来一起领略华为存储产品的魅力。

社会数字化、智能化加速发展，海量的数据带来了巨大的挑战，也孕育了前所未有的机遇。各行各业都在加速数字化和智能化进程，越来越多的企业已经意识到，数据基础设施是数字经济成功的关键，而数据“存不下、流不动、用不好”等问题也促成了各行业积极构建新型数据基础设施，加速实现数据价值变现。对企业IT信息化从业者而言，掌握数据基础设施的相关知识和技能尤为重要。

近日，华为数据存储首席体验官秦博在#ΣCO时间#线上直播活动中带来了“如何科学打造To B产品高级感体验”的主题演讲。什么是高级感？如何定义To B产品的高级感？华为存储产品有哪些高级感体验？让我们化身体验官来一起领略华为存储产品的魅力。

华为数据存储首席体验官秦博，先后负责了第二代、第三代存储管理软件的设计，包括为华为最新全闪存明星产品OceanStor Dorado打造的高级感设计理念。体验为什么重要，大家都知道共享单车，通过一个新旧版本注册流程的简单改动，就实现用户注册率80%的提升。这背后就是高级感体验带来的价值。

在企业级存储领域，高级体验感也尤其重要，随着存储技术的发展，大家都希望在追求产品高性能、高可靠、高安全等通用能力的时候，让企业用户拥有高级感的体验，这就成为了企业产品的核心竞争力。如果在整个存储系统软件上体验不好，忽略应用场景，就可能导致客户对存储产品的信心大幅下跌，甚至会导致整个项目的失败。

秦博首先分享了体验的定义，体验是使用产品或服务的主观感受，它与人的使用产品/服务满足需求时的客观环境、产品/服务本身的特性密切相关。因此体验包括两个特点：主观性和变化性，而客户体验旅程从市场、销售到售后服务全过程中都体现了这两个特点。

围绕To B产品特殊性来打造高级感体验

秦博认为，企业级市场对于两个特殊体验尤为关切，一个是高效率，一个是高可靠。

高效率不仅能给企业带来产能和效益，关键时刻也关乎生命。就像前不久华为5G助力火神山医院的建设，在零基础上打造一个基础网络实现医院的医疗设备网络互通，助力医疗诊断。华为团队从网络勘查规划、施工设计铺设光纤等流程建设，仅仅用了三天时间。这背后是基于华为对整个行业的理解和实践。

To B产品的特殊性还包括高可靠，数据中心业务中断会给企业带来巨大损失。调查数据显示在包括医疗、零售、保险、IT 、金融、制造、通信和能源等主要行业，数据中心业务每中断一小时带来的业务损失是百万美元级别以上的。

基于To B产品的特点，通过波特五力分析，基于全新体验设计，华为打造了OceanStor Dorado全闪存。

聚焦打造高级体验核心——Design Thinking，华为基于全流程的用户旅程地图，识别到用户对产品特性的诉求与用户触点。

华为OceanStor Dorado 全闪存践行体验极致

基于Design Thinking，华为OceanStor Dorado 全闪存通过整合包括用户对于开箱即用、稳定可靠、快速检索、故障智能处理、系统辅助决策等诉求，以及产品上对于8坏7、前后端网络共享、全AA互联、高端整机交付、升级业务不断等功能，从原型框架图到安装部署、资源分配，实现整柜交付，三步下IO。

为华为DeviceManager软件打造基于用户一眼能识别问题的物理拓扑图，基于关系可视、状态可视实现管理运维的极简模式，并通过掌上运维界面，随时随地掌控全网状态、告警信息、问题处理进展，实现可视化的智能运维。最终为用户带来极简、可视、智能的高级体验。

因此华为OceanStor Dorado全闪存除了凭借内置智能芯片、FlashLink 智能算法和全系列端到端NVMe架构，可达2000万IOPS，采用全新一代的硬件平台和极致稳定的SmartMatrix全互联架构，保障核心业务持续在线等产品体验之外，从部件级、架构级、系统级、方案级和云级打造端到端的可靠性架构，承载云化全融合场景需求，保障业务99.9999%高可用的高级体验也至关重要。

据了解，目前华为OceanStor Dorado广泛适用于运营商、金融、政府、制造等行业的数据库、虚拟化和大数据分析等场景，旨在为企业核心业务提供高存储性能和可靠性，为企业带来卓越的数据服务体验。

