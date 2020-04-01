移动互联时代，历史感在加速！

90后、00后可能不知道在触摸屏手机之前，人们用的是塞班系统治的功能机。现在除了历史学家，没人会想知道塞班系统是什么。

在企业级市场，因为业务存在缩涨的原因，背后的IT系统和架构对于稳定性、安全性的需求远远大于个体的终端系统。

这也是近几十年来IT架构没有变化的原因。我们天天喊着智能时代，但是用的是数十年的底层架构如何能实现智能？

科技的背后是真理。真理需要质疑。

那么我们就应该认真的想一想，x86架构落伍了吗？能满足目前5G、AI、IOT海量的应用支撑吗？

近日华为举办的开发者大会2020，其开放了面向AI的全新架构，包括鲲鹏芯片后面的openEUler开源平台，大家可以基于此构建新一代的操作系统。

（图片来源：华为开发者大会线上直播）

说实话，这二十年的算力分布图的巨变，让我对目前的IT架构产生了怀疑，未来的5G、AI需要怎么样的架构，又需要多少算力才能满足万物互联的要求。这就给大家一个思考的空间，运行了几十年的x86操作系统是否落伍了？还是说华为此次的开源的操作系统换汤不换药？是和x86提供相似的架构？

目前看，因为ICT理论并没有突破，所以openeuler并没有像三体人吊打地球人那样，当然openEuler的优势有着浓浓的华为特色--“能干”，比如openEuler能匹配多核异构场景的操作系统，针对多核、异构的性能、可靠性性优化，相对于大数据/数据库/ARM Native/云/Web等水平场景性能也能提升15%。

目前来说openEuler的劣势就是起步晚，生态弱，这也是华为积极推动开源社区的原因，希望全球开源贡献者共同推动openEuler的完善和发展，当然任何企业可基于openEuler发布商业发行版。

未来新架构是一个什么样子？我个人是希望是真正智能的架构，而不是延续传统的架构。

从大机到X86，处理的是结构化数据多一些，ARM架构处理的是非结构化数据多一些。那么新的架构一定要超过X86，也要超过ARM架构。未来架构一定是不仅仅处理和人相关的各种数据，还应该能够处理各种数据体产生的各种数据，不仅能够处理图像、视频，还能处理视觉、听觉、情感等数据。这个架构不仅要稳定可靠，还要灵活简单。

当然最重要的是这个架构一定要注入灵魂---开发者。

就像安卓系统对比塞班系统一样。塞班系统被抛弃，很大的原因是束缚了开发者的想象力，开发者想要发挥自己的才能自己的想象力，在安卓系统上能够施展开，但是塞班系统上就完全是只能是想法而不能实现。所以我希望新的架构能够支撑起开发者的想象能力。

目前openEuler开源社区有160万人，我相信当有1600万、1亿6000万开发者同时构筑想象力的时候，万物互联的架构是值得等待的。