IDC：2019年Q4企业外部OEM存储收入持平 ODM增长抢眼

2019年第四季度全球企业外部OEM存储系统支出同比减少0.1％至79亿美元。直接面向超大规模数据中心销售的原始设计制造商（ODM）的收入，同比增长38.2％至65亿美元，出货量同比增长64.5％至70.8 EB。

根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2019年第四季度全球企业外部OEM存储系统支出同比减少0.1％至79亿美元，总出货容量同比增长9.4％至21.2 EB。直接面向超大规模数据中心销售的原始设计制造商（ODM）的收入在第四季度快速增长，同比增长38.2％至65亿美元，出货量同比增长64.5％至70.8 EB。市场容量总出货容量（外部OEM + ODM Direct +基于服务器的存储）增长了30.8％至120.2 EB。

IDC基础设施平台和技术高级研究分析师Paul Maguranis表示：“该季度外部OEM市场基本持平，而ODM Direct实现了五个季度以来最强劲的增长。该季度ODM在收入、出货量以及已交付容量方面均实现了两位数的同比增幅，占到整个存储市场已交付容量的58.9％，高于去年同期的46.8％。”

企业外部OEM存储系统厂商结果

戴尔是该季度最大的企业外部存储系统厂商，占全球收入的27.6％。HPE/新华三集团和IBM并列第二，收入份额分别为10.1％和9.1％。NetApp和华为分别以8.9％和7.8％的市场份额排名第四和第五，让日立和Pure Storage掉出前五。

注释：

* 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

a 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

闪存存储系统市场亮点

第四季度，全闪存阵列（AFA）市场收入为32.3亿美元，同比增长8.4％。混合闪存阵列（HFA）市场收入略高于30.4亿美元，同比减少2.8％。

外部存储系统区域市场亮点

从区域上看，所有地区中日本是增长最快的，同比增幅为13.1％。亚太地区（不包括日本）也实现了两位数的增长（10.8％），其中，中国同比增长14.6％。欧洲、中东和非洲（EMEA）和美洲均减少4.2％。