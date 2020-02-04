大华存储成立，AI促进跨界竞争

大华股份2月3日晚间公告，拟与关联法人宁波华固、宁波华淩共同出资5000万元设立浙江大华存储科技有限公司。其中，公司出资2550万元，占注册资本的51%。该公司为公司控股子公司。

大华股份2月3日晚间公告，拟与关联法人宁波华固、宁波华淩共同出资5000万元设立浙江大华存储科技有限公司。其中，公司出资2550万元，占注册资本的51%。该公司为公司控股子公司。

公告上宣称：随着物联网、云计算等技术的迅速发展，对数据处理、存储的需求快速提升，本次对外投资符合公司战略布局，有助于公司为城市、行业和消费者市场提供体系化的解决方案和运营服务。

那么大华存储的优势是什么？至顶网认为是其具备音视频的智能视觉的技术优势，在对于音视频的海量数据存储和管理方面有着天然的优势。我们看到浙江大华技术股份有限公司，是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，IHS2019发布的报告 大华股份全球CCTV&视频监控市场占有率排名第二。其在音视频和数字安防领域具有优势技术和产品创新优势，目前已经在智能安防、智能机器人、智能制造、智能家居等重点领域产品及方案创新进行了布局。如果能够为这些智能设备产生的数据流进行更合适的存储和处理，就能具备智能时代的竞争力。

按照大华股份官网对于存储产品的介绍，目前在满足现代存储对于分布式、灵活扩展、海量数据存储等基本特征外，大华存储不仅具备对数据流的智能检索、音视频的按需回放、实时备份等功能支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储等优势之外。更多的优势在于与AI的结合。

比如可以结合大华Smart IPC人脸侦测、场景变更、拌线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动；基于智能分析，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理；支持人脸侦测，实现人脸抠图和人脸所在全景图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放；支持车辆检测，对车牌、车型、车标、颜色、监控地点进行检测，根据黑白名单设置，异常时进行告警上报并进行联动处理，并支持对车牌号进行关联录像回放；支持鱼球联动功能，支持鱼眼摄像机和球机（可支持3个球机）的全景和细节联动；还可以根据人脸、车牌、通用行为分析，在选定时间段内提炼成对象化的视频。

可以看到基于大华股份希望基于智慧物联领域积淀，将智能技术应用于存储领域，把看得见、看得清经过存储系统实现看得懂的升级之旅。