希捷慈善高尔夫基金为武汉一线医院捐献60套新型呼吸机以及附属设备

近日，祖国武汉发生了“新型冠状病毒感染肺炎”的重大疫情，并且呈现出不断蔓延的趋势。最新的已经确诊的“新型冠状病毒感染肺炎”病患已经超过了1万人。

武汉以及全国人民特别是战斗在一线的广大医护人员紧急总动员。为打赢这场关系到人民生命的疫情防控战而艰辛奋斗。

同胞有难，八方支援。为了积极响应党中央关于号召全国各界为打赢“新型冠状病毒感染肺炎”防控阻击战捐赠款物的倡议，希捷慈善高尔夫基金为武汉抗击“新型冠状病毒感染肺炎”一线医院（武汉协和医院、武汉市江夏区第一人民医院）捐献60套新型呼吸机以及附属设备，共计50万人民币。

希捷慈善高尔夫基金表示，将与武汉人民同呼吸共命运，共同战胜新冠病毒。

首批30台呼吸机通过中国邮政EMS特快专递网络，于2月1号发往武汉协和医院，预计2月3号到达。第二批30台呼吸机也于2月2号发往武汉市江夏区第一人民医院。

希捷慈善高尔夫基金坚信爱心的捐助是责任，是义务，是美好的情感，更是博大的胸襟。爱心帮扶，传递的是爱心，营造的是希望与团结。

通过我们的捐助能够让更多的武汉市民得到有效的医治，能够尽快的恢复健康。我们将肩负希捷同仁的爱心托付，鼎力前行，一切为了慈善！

武汉加油！湖北加油！中国加油！