华为对生态的理解与创新，全在这个大会里！

2019年，笔者参加了很多活动，很多大会，其中在福州举办的“华为中国生态伙伴大会2019”属于印象最深刻的大会之一。

2020，向未来又迈进了一步！

不可想象未来的智能世界会发生什么天翻地覆的变化，但是可以预见的是，变化的背后一定离不开ICT技术的落地和应用。

要推进新ICT技术的落地，没有生态就没有落地的基石，所以笔者认为，围绕生态来进行创新才是王道。

2019年，笔者参加了很多活动，很多大会，其中在福州举办的“华为中国生态伙伴大会2019”属于印象最深刻的大会之一。

为什么呢？因为华为基于5G、AI、云计算等新数字化技术，仅用一个月时间打造出一个真实的生活场景——围绕福州海峡两岸国际会展中心外面包括周边的酒店、道路、水域、以及车辆等进行了智慧化的改造，最终打造了一座“智慧岛”，全面呈现了关系民生的智能场景，也让所有参会嘉宾提前感受到了未来智慧生活的魅力。

进入2020年，“华为中国生态大会2020“提前到2月13日和14日举办，想一想在大会上又能看到全新的前沿技术和应用，就忍不住想去现场看一看。

而在近日，华为EBG中国区举办了生态大会媒体预沟通会，提前分享了大会的看点。新的大会，有传承，更有创新，但核心仍是推动产业发展，助力行业转型，共赢生态未来。

生态需要传承与创新

2020年的生态大会已经历10年的进化。从2011年开始的“渠道大会”到2014年更名为“合作伙伴大会”，再到2017年更名为“生态伙伴大会”，今年大会又取名为“生态大会”。大会名字的变化，其背后正是ICT产业的巨大变化。从早期的卖盒子模式，到与伙伴联合创新，意味着用户需求发生了变化，单一盒子产品已经难以满足客户更多的需求。

而到了生态伙伴时代，市场、客户、伙伴的需求都在变化，华为对生态的理解也更加深入，自身聚焦于打造生态“黑土地”，并率先提出了“生态纪”，推出了“生态协同”等新理念，华为就是希望整个生态变得更加开放，更加包容，2020年的生态大会，华为更是提出了众筹办会这一创新理念，希望以此吸引更多生态角色融入生态，即使他们暂时没有跟华为有业务合作，但仍欢迎大家共同参会，感受生态的魅力。

生态中大树和小草一样重要

如何理解“众筹办会”？笔者认为，其背后的意思更重要的是希望生态里面每个组织和个人都能深度参与其中，大家一起成为大会的主办方，一起贡献思想、资源和能力。就像一个自然生态之中，大树重要，小草蜜蜂也很重要。

华为EBG中国区总裁蔡英华

华为EBG中国区总裁蔡英华就解释到，“众筹”简单理解就是“华为搭台，伙伴唱戏“，聚焦于思想的众筹，资源的众筹和能力的众筹”

思想众筹就是通过与参会的生态伙伴、行业专家、联盟代表、学者、分析师、KOL等的智慧碰撞，就把这个会凝聚成整个行业对未来十年中国的ICT产业发展生态的共识。

资源众筹，华为愿意把所有的大会资源开放给所有的伙伴，华为积累的人才内容、产业资源，尽情分享；同时基于伙伴的积极参与，其形式又是自由和灵活的，成果也自然是丰富多彩的。

能力众筹，让每个人根据自己的特色发挥能力，生态不是某一家企业或者某一方角色实现的，华为与更多的伙伴、及多元生态角色一起，聚焦客户的需求，以创新助其商业成功，从而收获更大的生态价值。

当然，每一年生态大会不可错过的亮点还包括大会展厅，今年自然也不例外，而且还将呈现华为史上最大的单一展厅，面积达到30000+平米，在这个“最大”的展厅里面有超过一千个展点，数百家生态伙伴进行联合展示，将全方位呈现在ICT产业方面的端到端创新成果，这个展厅和就好比深圳的世界之窗一个展示了全世界的风貌；一个是生态之窗，浓缩了中国产业的最新生态成果，并清晰地呈现在大家眼前。

整个展示包括智能计算、智能数据与存储、华为云、智能安防、融合视频云、5G、沃土数字平台等产品展示，以及在电力、医疗、平安城市、数字政府、教育、交通、智慧园区、传媒、互联网、金融、制造、地产、物流、油气等行业解决方案。还包括开发者社区、华为沃土计划、人才生态、openlab、企业服务等互动区。

这么多创新展示，或将激发出更多世界级的创新。

这次大会呈现了一幅业界最全的生态全景图——2020年生态大会不仅聚集了包括销售、服务、云伙伴、解决方案、投融资、人才生态等华为定义的六大类伙伴以外，还吸引了业界专家，行业、产业联盟、标准组织代表，分析师，开发者和媒体等丰富的生态角色，相信他们的相遇，将碰撞出无限可能。

最后，再回顾下2019年华为中国区企业业务的表现，业绩同比增长34%；在生态伙伴中产单的伙伴数超过了11000多家，其中业绩过千万的厂家近900家，还有110多家合作伙伴已经进入到了“亿元俱乐部”。

2020年，华为希望整个生态再上一层楼，即使整个市场环境将面临更多的不确定性，但是再多的不确定性汇聚在一起其实就是客户的需求，这也是华为最笃定的方向，所以华为将继续与更多的生态伙伴一起前行，把生态的价值空间共同做大，共享生态成果，共赢未来！