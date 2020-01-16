腾讯云在中国率先引入希捷银河2X14 MACH.2双磁臂硬盘

腾讯云将全球首款集成希捷MACH.2™双磁臂技术的硬盘——希捷银河（Exos）2X14企业级硬盘引入腾讯云数据中心。

希捷MACH.2双磁臂技术是一项重要技术突破，采用该技术的希捷银河（Exos）2X14企业级硬盘是云与数据中心实现性能攀升、延迟超低以及硬盘利用率最大化的不二选择。相对于单磁臂，两个磁臂可以在同一硬盘中独立工作，I/O操作并行，因此实现了性能加倍。

MACH.2双磁臂技术已经在许多应用中展现了优势，包括：内容分发网络（CDN）、视频流、备份/传输服务、大数据分析（Hadoop）以及云应用等等。近期，集成MACH.2双磁臂技术的希捷银河（Exos）2X14企业级硬盘在至顶网凌云奖评选中斩获“2019年度硬盘技术创新奖”。

2019年11月开始，腾讯云率先与希捷合作，将下一代双磁臂硬盘——希捷银河（Exos）2X14企业级硬盘引入云数据中心进行产品测试。

经过联合测试与验证，腾讯云发现希捷银河（Exos）2X14企业级硬盘满足了云存储方面的两大关键需求——空间容量与I/O性能。面对更为挑战的工作负载，相比单磁臂近线机械硬盘，希捷银河（Exos）2X14实现了更高的性能与更低的总体拥有成本（TCO）。在希捷新产品的支持下，腾讯云以更低的成本将更高性能的云存储提供给终端用户，从而提升了云计算的综合竞争力。面向未来，腾讯云将进一步把双磁臂硬盘应用于温数据的存储中，充分发挥双磁臂硬盘读写速度与存储空间的双重优势，驾驭不断增长的数据洪流。

“腾讯云和希捷一直保持着深度合作，双方共同组建联合项目团队，进行产品测试。希捷很多产品都是在腾讯云数据中心率先导入，包括此次的希捷银河（Exos）2X14企业级硬盘以及业界最大容量的希捷银河（Exos）X16 16TB企业级硬盘等等。”腾讯云副总裁吴沁楠女士称，“希捷银河（Exos）2X14企业级硬盘帮助我们优化硬件基础设施，节省了极为宝贵的云数据中心空间，并带来了卓越的性能，助力我们为各行各业用户提供更为强劲的云服务。”

希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士称：“云计算应用场景的不断丰富以及数据的爆发增长，给数据存储解决方案带来更高的挑战。希捷在提升产品创新能力的同时，也与腾讯云一直保持着紧密的技术沟通，力求提供性能更强、响应速度更快、成本效应更好的存储解决方案，为云计算构建基础设施，加速产业智能化进程。”