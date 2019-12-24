卧虎藏龙之地---走进戴尔科技集团上海研发中心 

至顶网等媒体走进戴尔科技集团在上海的Center of Excellence，Excellence意为卓越和杰出。是一个公司的核心部门。但是中文翻译过来是中国研发中心，听起来就比较低调。

近日，至顶网等媒体走进戴尔科技集团在上海的Center of Excellence，Excellence意为卓越和杰出。是一个公司的核心部门。但是中文翻译过来是中国研发中心，听起来就比较低调。戴尔中国研发中心在过去十几年很少对媒体开放。这个中心前身是EMC研发中心，被称为中国存储界的“黄埔军校”。为中国数据产业的发展输出了大量的人才。现在成为戴尔科技信息存储、数据保护、大数据及云计算产品研发和服务创新的重要引擎。

在戴尔科技集团“在中国，为中国”战略支撑下，戴尔科技集团全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏博士积极推动下，戴尔科技集团上海研发中心首次深度对媒体开放。从戴尔科技集团全球副总裁、中国研发集团总经理刘伟到中国研发集团上海研发中心总经理到技术战略、超融合部门等各个部门的总监高层包括总监以上十二名高层带领媒体参观、解读整个研发中心的情况。

走访一圈，感觉这个卓越研发中心真是卧虎藏龙，有一位工程师在一年当中解决了很多技术难题，同时还在这一年中发表了70篇专利。同时中国创新和中国速度在这个地方也体现的淋漓尽致，比如用了6个月的时间研发了一款全新的存储产品，这在存储行业几乎是不太可能的，其团队把不可能变成可能。

从输入到输出，戴尔科技集团中国研发中心成就全球

做研发中心最重要的是人才，从全球高科技公司和跨国企业的研发中心的部署来看，都是围绕科研院校来展开。所以像北京、上海、成都等地就成为企业研发中心的首选之地，这样能够更好的和本地的生态系统进行很好的合作和交流，包括北京研发中心就坐落在清华边上、戴尔上海研发中心就紧挨着复旦大学。在这样的氛围下，戴尔上海研发中心十几年取得了巨大的成绩，已经成为戴尔在全球领先的世界级的研发中心。

此次我们走访的戴尔上海研发中心是成立最早也是最大的研发中心，现在包括软件硬件、设计开发测试、技术支持，提供完整的端到端产品开发的中心。北京研发中心的定位就是做新产品开发和新技术研究。而成都最晚建立但发展最快的中心，定位是软件测试、系统测试和方案验证，包括建立了最强大的自动化测试和流程。

戴尔科技集团中国研发集团上海研发中心总经理陈春曦

戴尔科技集团中国研发集团上海研发中心总经理陈春曦就分享到，过去戴尔研发中心是异常低调。从刘伟博士到几位研发中心的领导都是博士出身，是“学院派”的领导。从研发中心一开始的阶段，中国研发中心非常自豪的一点，而且在过去13年发展过程中一以贯之，就是立足于要与世界处于同一起跑线。“我们对自己的要求就是与美国、以色列、印度等等的研发中心都可以比肩甚至超越他们。”

今天，以超融合、存储、分布式存储、云计算等几块领域，中国的团队已经不仅是贡献者的地位，而是一个主导者、领先者的地位。今天戴尔中国研发中心已经有一些领域全球最资深、最有经验的专家，并开始向全球反向输出技术和经验，包括被邀请到美国去给美国的工程师做培训。

戴尔上海研发中心搭建的数千套包括戴尔全系列产品包括超融合、对象存储、高中低端存储存储，来进行软件硬件、设计开发测试。

戴尔研发中心专利墙展示的部分专利证书。在中国过去几年已经申请了1400多个中外专利，2018年获得戴尔科技集团“最佳创新奖”。

硬件检测实验室，是为客户提供高可靠、高安全、高性能的产品的第一道防护线。

中国研发中心走出来的明星产品Dell EMC VxRail

大家知道这几年超融合市场增长迅速，超融合技术基于计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化管理平台的融合以实现让系统更灵活、部署更简单、运维更简单，具有高可靠性以及高性价比的特征深受用户喜爱。

而从上海研发中心走出来的Dell EMC VxRail已经是超融合基础架构的领导者。从2014年成立，到今年这款产品销售将达到20亿美元，目前全球已经拥有超过5400家客户群体，拥有5.7万个销售节点。

戴尔科技集团VxRail超融合产品事业部资深总监周枫

戴尔科技集团VxRail超融合产品事业部资深总监周枫在介绍中透露了上海研发中心会议室都是以金庸小说中的场景命名的。而VxRail的出炉是在华山会议室里搭建了一些办公桌，在这种类似“车库文化”中6个月内就发布了第一个产品。“所以我们说VxRail是通过中国卓越中心孵化而成的，我们也骄傲的自称为“华山帮”。随着我们不断发展，上海承担了全球产品交付中心的任务，到今天占有全球80%的研发团队，在2018年我们也很荣幸获得了“最佳研发团队”卓越中心。” 周枫分享到。

戴尔前沿数据管理平台揭秘：Dell EMC流数据处理平台

在此次参观走访过程中，Dell EMC Streaming Data Platform（Dell EMC流数据处理平台）的介绍给至顶网留下来深刻印象。当Hadoop、Spark或者是Kafka这一套大数据平台应用了10年以后，什么将是下一代大数据处理平台。戴尔科技集团Dell EMC软件工程总监滕昱认为新的平台要满足5G和物联网产生的新的应用需求。而戴尔研发流数据处理平台就是解决企业实时处理分析流存储的方案。

戴尔科技集团Dell EMC软件工程总监滕昱

“戴尔科技集团推出新的“All in one”的大数据处理平台，客户只要通过诸如S3接口，或者是我们接下来提供的Streaming接口去注入数据，计算端完全不需要了解当中的细节，他只要使用SQL或者是通用的搜索语法，就可以从数据当中实时获得商业价值，而这就是我们要推出流数据处理平台的目的。” 滕昱分享到。

相对于Hadoop仅能够处理基于历史数据、机器学习、非实时的金融分析报表等历史数据，spark能处理IOT传感器、机器日志文件等实时数据，戴尔易安信流媒体数据平台不仅能处理历史数据和实施事件的数据处理，还能够处理实时的视频流分析、工业制造、监控等领域实时流数据处理。

戴尔科技云平台“集齐龙珠”战略大揭秘

最后，给至顶网印象深刻的是戴尔科技集团大中华区企业技术战略总监许良谋透露的戴尔科技云战略。而且是以“集齐龙珠”的形式展现，从2015年第一颗龙珠上云三部曲开始，到云联盟，再到今年的戴尔科技云平台的发布，来为用户打造任意云策略。同时许良谋透露2020年整个云当中还有很多新的补充以及更加丰富的东西。

通过此次走访我们看到戴尔科技基于超融合产品VxRail以及Dell EMC PowerMax和Unity存储系列，基于VMware虚拟化技术在结合戴尔科技云平台，相信2020年戴尔科技能够为用户带来更多惊喜，也希望戴尔中国研发中心的团队能够继续不断创新推出更多新的产品和解决方案。