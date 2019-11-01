戴尔科技：创新是用来突破技术，也是用来回馈地球

“戴尔承诺每购买100TB全闪存存储产品，将在阿拉善捐赠一亩守望林”，在近日2019戴尔科技峰会开场之前，给至顶网留下深刻印象的是戴尔科技宣布的“第五代存储地球有效容量守望计划”的环节。

“戴尔承诺每购买100TB全闪存存储产品，将在阿拉善捐赠一亩守望林”，在近日2019戴尔科技峰会开场之前，给至顶网留下深刻印象的是戴尔科技宣布的“第五代存储地球有效容量守望计划”的环节。这是戴尔中国”4.0战略实施五年来，“在中国，为中国”的一个缩影之一。

此次戴尔科技峰会上，戴尔科技重点展示了从边缘计算到核心数据中心再到云计算的创新产品组合与解决方案，但是戴尔科技创始人迈克尔·戴尔也来到北京会议现场，又给峰会带来了一些意义。迈克尔戴尔的到来，也证明了戴尔科技的长期开放态度和对中国市场的长期承诺。

在至顶网看来，除了战略上“在中国、为中国”的进程不断深化外。此次峰会上有几点值得关注，一是戴尔科技集团联合IDC发布《第五代存储助力企业数字化转型》报告，正式提出“第五代存储”概念。二是，戴尔科技“第五代存储” PowerMax带来的存储创新亮点。三是，基于第五代存储等创新技术的戴尔易安信和VMware强强联合推出的戴尔科技云平台。

戴尔科技一直致力于从边缘计算到核心数据中心再到云计算的端到端的整合创新。“整合创新是我们最重要的使命。”迈克尔戴尔表示， “戴尔和易安信的整合，使我们拥有了世界首屈一指的技术基础架构。我们最近发布了最新的PowerMAX高端存储，世界领先，速度最快，适用于最复杂的工作负载。VMware，是世界领先的软件基础架构。在这样的组合下，包括硬件、虚拟机器、容器，使我们在多云世界的中心，拥有了一个统一一致的平台。”

“在中国，为中国”不仅仅是口号

2015年迈克尔·戴尔来华宣布戴尔科技集团在中国的战略是“在中国，为中国”战略的时候，至顶网清晰的记着几个数字，2015年到2020年在中国市场投入1250亿美元，贡献进出口1750亿美元，在整个生态系统支撑100万个工作机会。

戴尔科技集团全球执行副总裁、大中华区总裁 黄陈宏博士在大会上谈到，事实上戴尔的承诺不仅做到了，而且做得更多。“戴尔科技在中国的长期战略 “在中国 为中国”，我一直说我们是一个彻底的本地企业，资金是跨国企业的，我新的定义是“外资本地企业”。”黄陈宏分享到。

戴尔科技扎根中国21年，现在有2个全球的服务中心在中国，在中国有3个工厂，有4个高层客户访问中心，8个研发中心，45个办事处、分公司在全国45个地方，有12500名员工，一年大概贡献64000小时的公益活动。“我们在国内一秒钟生产一台机器，一天生产8万台机器。整个在中国生产的量占整个戴尔全球的73%，这应该是相当大的一个量。一年我们在整个戴尔生产系统贡献100万个工作机会，每年在中国投入不少于330亿美元，这就是我们“在中国，为中国”最重要的含义。”

更重要的是戴尔科技紧跟中国发展战略积极融入AI、5G等国家战略。与高校签署了在人工智能和VR、AR联合实验室方面的合作协议，进一步培养下一代创新型人才。在 智能+战略上，与中国科学院自动化研究所联合建立了人工智能的平台；与西门子推动智能制造领域创新；与首都在线一起在云、数据中心服务方面，推动“智能+”战略。

第五代存储平台概念引领IT架构转型

第五代存储并不是一个具体的产品，而是为未来存储的发展指出一个方向。是第四代全闪存存储的一个延伸。第五代存储的概念是面向未来企业级智能存储。随着人工智能、物联网、5G等新兴技术的快速发展,以及多云环境下对基础架构的需求,为企业级存储重新设定了标准,将性能和效率提升到一个新的水平并具有企业关键任务应用程序所需的各种高级功能和数据服务,包括安全性、可用性、可扩展性、易用性以及敏捷性等。

因此未来企业级智能存储有一些特点的指标，比如要采用最新的NVMe技术，要将人工智能技术引入到存储系统，要能够智能运维，还要能够无缝连接到多云环境。当然在灵活扩展、容量、数据保护等核心方面还要有必要的保证。

第五代存储是数字经济时代的必然产物,是面向多云架构、承载人工智能、物联网和5G等新兴技术的未来企业级智能存储。IDC定义第五代存储应该具有"性能无损的有效容量,敏捷高速,无缝接云,数据护航, Al赋能"的五大特性。戴尔科技集团全球副总裁、大中华区数据中心销售总经理孔大勇表示第五代存储要具备从数据的挖掘和存储；到数据挖掘分析与展现以及数据价值的释放的平台能力。

第五代存储戴尔易安信PowerMax集创新、性能、灵活性一体

“传统的资源平台，在应对每天需要处理的上千个应用开发和部署、上百万次各种信息采集，以及上千万次来自于边缘端数据推理和全球业务的落地方面已经越来越感觉到捉襟见肘。跨多云平台，以及各种应用的自适应能力，已经成为下一代的创新平台全球业务落地以及安全合规的基础。”戴尔科技集团全球资深副总裁、大中华区企业解决方案总经理曹志平谈到。

作为戴尔科技集团旗舰级存储产品，戴尔科技集团对戴尔易安信PowerMax进行了重大更新，通过引入双端口英特尔傲腾固态硬盘作为永久存储器、简化基础架构操作并加快DevOps应用程序开发、提供云的灵活性等举措来确保当今和未来最关键的应用程序均具备一流性能。戴尔易安信PowerMax可满足客户在云、自动化和下一代工作负载优化方面最迫切的需求。

戴尔科技集团高级总监、大中华区售前系统工程部总经理杨捷表示不能孤立的看待第五代存储的五个特征。她认为五个特征都重要。作为高端存储来讲，要综合考虑很多因素，需要兼顾整个IT系统，需要对前一代甚至前几代产品的支持，还要对客户现有的各种各样的环境做支持。“除了性能、可靠性等因素，戴尔强调的是一个有效的容量。满足同等性能的条件下，能否管理更多的数据，能否存储更多的数据，能否提供更多的数据服务，这才是真正对客户有价值的。”

“有效容量”作为第五代存储的重要衡量标准，不仅满足了急剧增长的客户对数据存储容量的需求，也使得存储资源被更加高效地利用，同时进一步优化和降低了存储设备乃至整体数据中心的空间与能耗水平，实现可持续发展。

我们知道IDC有个数据增长的预测,到2025年,全球数据总量175ZB,年复合增长率将达到61%。而海量数据主要存储在云和传统的数据中心中。目前人们为了节省数据中心存储成本，对于海量数据的存储采用消重和压缩技术。PowerMax作为第五代存储采用的线内实时的数据重删和压缩,在达到高数据缩减率的同时，能够做到性能无损,功能齐全。实现高效的存储资源利用,从而整体上降低电力以及冷却资源的消耗以及数据中心空间、资源的占用,降低存储基础架构TCO。

同时结合全新戴尔易安信PowerProtect DD数据管理与保护平台实现了对企业更好地管理与保护数据这一重要资产，快速、安全、高效的戴尔易安信PowerProtect DD系列产品拥有强大的扩展能力，支持原地增长式的容量扩展，并提高了30%的逻辑容量、以及高达65倍的数据缩减能力，它可以简化多云工作负载的数据保护流程，并提升其运作效率。此外，戴尔科技集团还发布了戴尔易安信 Cyber Recovery（现称“戴尔易安信 PowerProtect Cyber Recovery”）以及戴尔易安信 PowerProtect软件的全新增强功能，以适应不断变化的数据增长和数据保护要求。

戴尔科技云平台升级，为用户重构云基础架构

戴尔科技云平台是VMware和戴尔易安信结合起来，为IT资源管理提供跨公有云、私有云以及边缘计算的一致的基础架构和运维平台。今天戴尔科技云平台是通过VMware Cloud on VxRail的解决方案正式在大中华地区落地并取得一系列的进展和新增架构选择。

同时VMware 是戴尔科技云平台中的核心部分。基于VMware Cloud，它将为客户的本地数据中心提供简单，更安全和可扩展的基础架构服务。该服务采用VMware的高性能计算，存储和网络软件，由VMware vSphere，vSAN和NSX运行，运行在Dell EMC VxRail超融合基础架构上，由VMware全面管理，使客户能够专注于业务创新和差异化。戴尔科技集团销售总监、大中华区VMware业务总经理 吴云飞表示“这个平台可以把它作为VCF的一部分管理。一致性的基础架构和一致性的运维管理是混合云最关键的一点。不光是希望把数据中心管起来，也希望把大量的不管是企业、银行、制造企业，边缘计算的这个节点一起管起来，这样可以大量节省企业的运维成本，而且做到IT运营结构的灵活和稳定。”

今天混合云包括企业业务在公有云、私有云和本地数据中心。如何实现客户统一的体验。戴尔科技一方面实现数据中心现代化构建方案，包括HCI，包括存储解决方案，一方面积极与公有云合作，在公有云上就能提供完全原生、支持和认证的VMware云基础架构。戴尔科技云平台现支持VMware PKS，以便企业可以在同一超融合云平台上开发、部署、运行和管理传统工作负载以及基于云原生容器的应用程序，从而避免了开发操作孤岛和无序扩张。VMware是戴尔科技云平台在中国落地的最佳实践，戴尔科技云平台在中国已经有很多客户在采用这些新的技术架构吴云飞最后谈到。