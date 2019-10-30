Hitachi Vantara：与合作伙伴一起转型来更好的服务用户

今天数据经济成为驱动社会进步的重要支柱之一。在数据经济新规则下，催生出基于AI、ML、AR等新的工作负载。而这些工作负载背后需要从边缘到核心再到多云的全新架构进行支撑。

今天数据经济成为驱动社会进步的重要支柱之一。在数据经济新规则下，催生出基于AI、ML、AR等新的工作负载。而这些工作负载背后需要从边缘到核心再到多云的全新架构进行支撑。

两年前，Hitachi集团针对全球数据经济发展趋势，整合IT和OT资源成立了Hitachi Vantara公司。其愿景是将Hitachi集团100多年的运营技术（OT）和60年的信息技术（IT）经验、技术和行业经验完美结合在一起，来助力企业充分释放未被利用的数据所蕴藏的价值。

在不久前的Hitachi NEXT 2019上， Hitachi Vantara宣布其基于DataOps 新兴实践的创新愿景。DataOps是人工智能（AI）时代的企业数据管理模式。企业借此可将数据消费者和数据创造者无缝对接，从而快速发现和使用整个组织架构中的全部数据所蕴藏的全部价值。紧随其后Hitachi Vantara在北京举办“赋能创新·数领未来”2019中国论坛（China Forum），向中国用户和合作伙伴分享了Hitachi Vantara最新的数字化转型的经营理念与技术创新，帮助客户以更低的运营成本实现更好的用户体验及更多的收益。

Hitachi Vantara一直致力于创新

Hitachi拥有超过百年的经验和全球范围内119,000项专利，致力于通过领先科技改变世界。Hitachi Vantara充分继承了这些宝贵的财富，在全球拥有超过10,000家客户和超过2,000个合作伙伴，业务运营遍及100个国家和地区，受到85%的《财富》全球100强公司的信赖。目前，在银行、通信、媒体和娱乐、电信行业中，排名前十的公司中均有多达九家选择Hitachi Vantara的解决方案。

Hitachi Vantara首席执行官Brian Householder表示Hitachi Vantara专注于为其众多行业的客户提供一流的数据管理、基础架构、内容和分析产品、以及工业物联网解决方案，这些行业包括金融服务与保险、政府、工业和制造业、电信和交通运输等。“Hitachi Vantara拥有全面丰富的产品组合，包括敏捷的存储基础架构、敏捷的应用集成架构和多云加速的边缘到云端的基础架构组合；还拥有包括DataOps数据保护、数据分析和数据治理的智能数据运营解决方案以及金融服务、法律实施等数据驱动型解决方案。” Brian Householder在大会上谈到。

VSP5000一款改变存储游戏规则的产品

Hitachi Vantara中国区解决方案总监谢勇认为，VSP 5000系列的发布是一款改变现有外部存储游戏规则的产品。存储诞生之初到现在，从对可靠性和高性能的追求，到对灵活性和易管理的追求以及对智能化的追求。VSP 5000系列正是这样的一款产品，不仅具备高可用性，系统永久在线，100%数据可用、可维护性好，和高达2100万IOPS的高性能，高吞吐量和低至0.07ms延迟，同时具备多云时代对于高弹性和容易使用的特点。

“通过创新的节点互联技术，全面兼容NVMe SSD、NVMe SCM、SAS SSD、SAS HDD 和基于存储虚拟化技术UVM 第三方存储介质，能够满足不同场景的成本优化需求、满足不同应用存储介质需求以及实现虚拟化利旧等功能。”“最关键的是Hitachi Vantara实现了统一的管理和统一的存储操作系统SVOS，实现了对入门级、中端、高端和企业级全系列存储功能的兼容，为未来软件定义存储（SDS）打下良好的基础。”谢勇分享到。

同时通过Hitachi Ops Center实现对基础管理、智能分析、自动化以及数据保护等最佳的运维体验，基于统一、简洁的自动化套件实现故障自动报警，整个数据链路的性能报告，根据脚本自动部署存储资源等简单工作的自动化；还能基于AIOps的智能化运维对整个数据链路的AI性能分析，自动化资源分配，实现复杂的工作智能化运维；最后还通过架构开放，与客户云平台无缝集成。

Hitachi Vantara中国市场增长在跨国公司中保持优势

Hitachi Vantara全球副总裁兼中国区总经理戴建平分享了Hitachi Vantara在2019年上半年取得的成绩。Hitachi Vantara整体业绩卓越，总体业绩保持双位数增长的同时，双活解决方案和新客户增长均高达双位数，Pentaho大数据更是取得三位数增长，同时在重点行业包括金融、政府、医疗、制造以及运输业都取得了亮眼的成绩。同时，在分销渠道业务上也有非常好的表现。

Hitachi Vantara 服务业务、大数据业务和对象存储业务蓬勃发展，团队迅速成长。一些细节往往反映了公司的发展状况——比如Hitachi Vantara北京的办公室面积大大扩张；上半年大数据团队人员数量已经是去年的两倍。

Hitachi Vantara全球高级副总裁兼亚太区总经理庄国光对至顶网表示，“过去两三年，我们在中国的增长一直是保持高双位数增长势头，这在这样的大环境下是罕见的。面对这样的增长，就算我们现有的合作伙伴全部转型，也无法帮助我们完全覆盖这个市场。”所以，Hitachi Vantara也需要新的合作伙伴来扩展中国市场。除了支持Hitachi Vantara现在的合作伙伴，帮他们转型之外，目前Hitachi Vantara也在非常积极地寻找新类型、新价值的合作伙伴。

新Hitachi Vantara对合作伙伴更具吸引力

Hitachi Vantara在关注自身业务转型升级的同时，也积极注重合作伙伴的发展。此次大会上包括长虹佳华董事总裁祝剑秋和北京荣之联科技股份有限公司总裁兼CEO闫国荣也都出现在大会现场，并表达了企业转型的迫切性。

Hitachi Vantara首席商务官Hans-Peter Klaey（HPK）谈到，“Hitachi Vantara一直是合作伙伴友好型的公司。合作伙伴对于Hitachi Vantara来说是必不可少的，Hitachi Vantara跟合作伙伴是双向互补的。”

Hitachi Vantara全球高级副总裁兼亚太区总经理庄国光告诉至顶网，“很多合作伙伴客户，都非常兴奋地看到我们有那么完整的解决方案。所以，他们也在不断驱动企业自身的转型。我们也会不断地帮助他们，无论是培训也好，或者是我们把公司新的产品路线图和他们分享。” 比如长虹佳华在参加了NEXT 2019之后，马上安排对主要的员工针对Pentaho进行培训。

祝剑秋表示：“长虹佳华与Hitachi Vantara有着超过15年的合作。如今Hitachi Vantara将数据与物联网结合，形成了一个全新的生态，长虹佳华也将继续沿着Hitachi Vantara对未来的洞见，整合厂商与自身的方案和能力，为合作伙伴提供最完善的解决方案。长虹佳华要抓住新数字时代的机会。”

庄国光还表示Hitachi Vantara也需要增加新的合作伙伴，“其实合作伙伴为我们带来了新的价值，无论是具有行业价值的合作伙伴，或者是助力我们增进洞察能力的合作伙伴，Hitachi Vantara都会积极争取。”

对于至顶网提出的关于新的合作伙伴有什么要求这一问题，HPK认为，“在这样一个多云的世界当中，你要囊括从边缘到核心到云的环境，需要的是数据方面的技能，包括数据分析、数据科学等的解决方案，也需要相关行业方面的知识。希望会跟合作伙伴继续探索市场新的机遇，争取在市场上推出更多我们共同的解决方案。”

庄国光认为新的合作伙伴“要有自己的客户群，有行业的专业能力和经验、知识，无论是制造、交通，还是银行，他们能将我们具体的技术包括对象存储和分析工具、集成工具嵌入在他们的应用里面。”“比如说Pentaho这个技术已经嵌入到了很多合作伙伴的服务和解决方案当中。”庄国光最后分享到。