支持云原生应用成为超融合产品的新门槛 

超融合市场产品众多，如何对云原生应用提供支持是超融合厂商面临的一道新考题，只有那些回答得好的厂商才有机会继续留下来，否则就得被边缘化。

超融合热已经持续多年了，这种热度还将继续下去。Gartner发布的报告称，2019年全球超融合保持40%-50%的增长，而中国市场增速会高于全球市场，根据IDC的报告，中国超融合市场今年预计增速在70%-85%之间。高涨的市场行情吸引了众多公司入场，也加速了产品上市和更新速度，市场上充斥着各种各样的超融合解决方案。市场泥沙俱下，洗牌是必然的。事实上，如何对云原生应用提供支持已经成为超融合厂商面临的一道新考题，只有那些回答得好的厂商才有机会继续留下来，否则就得被边缘化。

超融合进入核心应用场景

超融合从一些特定的应用场景（如VDI）起步，随着其灵活性和方便扩展等特性被企业认可，超融合的应用场景越来越多，范围也越来越广泛。如今，已经从数据中心外进入数据中心内，并逐渐成为一些关键核心应用的底层基础设施。

根据Evaluator Group去年的调查，在众多应用场景中，“整合”场景成为用户部署超融合的首选，很多用户把超融合作为上云的一个捷径，用以对IT基础架构进行改造，紧随其后的是一些关键的数据库应用。

以VMware vSAN为例。根据IDC的2019第二季度的研究数据，vSAN在HCI市场的占有率38%，位居第一。VMware超融合基础架构业务部产品营销副总裁 Lee Caswell介绍，目前vSAN的客户超过2万家。在这些用户中大量用于支持核心应用。比如，有一家跨国银行基于SQL数据库的财务应用和基于Oracle应用的股票交易应用就部署在VMware vSAN的超融合架构上。其系统部署在3个国家，承载的数据量已经超过了100个PB。另一方面，随着超融合逐渐成为数据中心的主要架构，要支持越来越多的应用类型的时候，超融合就必然要满足越来越严苛的要求，比如对容器应用的支持就是其中之一。

在数据中心，容器化的应用正在普及。Gartner预测，到2022年全球会有75%的企业使用基于容器的技术构建它们的应用系统。IDC预测，未来5年企业将使用原生工具和方法构建5亿个应用，相当于过去40年所构建的应用的总和。

应用的容器对底层架构提出了新的需求。而对于已经摆脱特定应用场景的标签，成为一种普适架构的超融合，提供对云原生应用的支持就成为一个必需的能力。显然，具备这种能力并不容易，特别是要为用户提供一种统一的用户体验，也就是无论其运行在那种环境中，虚拟和物理环境，私有云、公有云还是混合云，都可以通过一种统一的运营和管理模式进行，这是一个相当大的挑战。

提供对云原生的支持

“由于云原生应用的兴起，客户们希望有一个统一的运营模式，既能支持传统应用，也能支撑利用新工具开发的云原生应用。VMware最新一代超融合架构的软件堆栈就是为满足最新需求研发的。这个堆栈能跨越混合云，它运行在标准的服务器上，无论这个服务器是在本地的数据中心、边缘还是在公有云上。” Lee Caswell表示。

VMware超融合基础架构业务部产品营销副总裁Lee Caswell

VMware的超融合软件栈指的是包括VMware vSphere、vSAN、NSX等在内的VMware Cloud Foundation（VCF）解决方案，它现在有多种部署形式：一个是本地部署，VMware有一个名为VMware vSAN Ready Node的认证计划，通过合作伙伴认证的服务器可以放心部署。第二通过与戴尔合作的Dell EMC VxRail一体机交付给客户。第三个是以服务形式交付，这包括VMware Cloud on AWS、VMware Cloud on Dell EMC、HPE的GreenLake计划等。Lee Caswell表示，VCF的一大优势是，透过VCF，客户可以得到完全一致的用户体验，而无论其运行在云上还是自己的数据中心。

VCF现在得到广泛部署，但VMware有一个更为雄心勃勃的计划VMware Tanzu，Lee Caswell所说的新一代超融合架构源于此。Tanzu是今年VMware在VMworld 2019大会上宣布的，它被认为是VMware的又一大创新之举。VMware Tanzu是一个新的服务和产品组合，其最大的亮点是会对VMware vSphere进行重构，将Kubernetes嵌入vSphere的控制平面，在Hypervisor中集成容器Runtime，让它成为一个Kubernetes原生平台，从而原生地支持Kubernetes。这样，对于那些VMware的传统用户无需在虚拟机和K8s容器环境之间做出选择，它们能够自由地在vSphere上进行现代应用程序开发和运营，同时继续利用现有的技术、工具和技能组合投资。

目前，在很多企业中容器应用平台构建在VMware vSphere，也即是在vSphere之上部署K8s，一旦vSphere重构完成，vSphere将实现与K8s的紧密集成，从而大幅提升容器的应用性能(可能高达80%)。

目前，VMware Tanzu还在研发状态，透过此可以看到VMware为应对应用的变化所做出的努力。作为超融合的领头羊，VMware开了头，留给追随者的考验就是如何跟进，不跟进就面临市场的淘汰，毕竟云原生应用带来的挑战实实在在，用户需求实实在在。