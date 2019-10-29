 谁将成为中国存储的Master S？

Master 大师，精通、掌握，熟练控制某种技能的人，Storage 存储，企业信息、用户数据全部存储其中，Master S就是技术顶尖的存储大师！随着云计算、大数据技术的不断发展，海量数据以爆炸式方式进行增长，正在像未经“柔和”的面粉一样的四散飞扬，毫无章法。各自为政、纷繁复杂、难以管理的数据局面需要谁来掌控？只有精通各项存储解决方案Master S存储大师，才能灵活解决各类存储业务问题。Master S在哪里？为此IBM联合至顶网举办了寻找中国顶尖 Master S活动，为了应对数据管理愈加严峻的挑战，召集众多存储大师一较高下，成功获胜者就将成为当之无愧的Master S存储大师。

成就Master S的大师之路

正所谓工欲善其事，必先利其器。人类可以战胜恶劣的自然条件，成功进入信息化社会，除了聪明的头脑之外，更需要借助适当的工具。强大的绝地武士离不开他们手中的光剑，齐天大圣孙悟空他手中的兵器也是那赫赫有名，叫金箍棒的光棍。

中国顶尖的Master S怎么可以没有适用的工具？为此，IBM向众多高手提供了多种数据存取管保的工具，相信可以配合大家的绝世武功，全方面地保护用户的数据。而成就Master S的各项比赛，就是为众多高手精心准备的，用来熟悉手上兵器，从而可以成功登顶所准备的试练之路。

为此，活动分为理论学霸与动手达人两大参赛方式，在理论学霸——小测验 大比拼的赛事中，有3大成长路径可供选择：

- 存储虚拟化/混合多云/块存储 SVC/V7k/V5k/Virtualize

- 非结构化/人工智能大数据/文件存储 GPFS/COS/Discover

- 数据备份/数据保护 SP/SPP

为了让众多高手可以迅速掌握相关的技能，IBM精心为3大路线各自准备了1套专家视频。

在动手达人——实验操作对抗里，准备了2大实验场景对抗：

- SPP 虚机保护/文件恢复/数据库保护

- Scale 分级存储/文件智能分配

同样，IBM为这5大实验分别对应的提供了5个操作视频。

大师之路上的技能考验

想要成长为大师，光靠理论的积累肯定是不够的，还要经受重重的考验。下面我们先看一下理论学霸要经历哪些挑战。

理论学霸榜六道随机考题

上面图片展示的是理论学霸榜的六道随机考题，不知大家看到后有什么样的感想？作者首先联想到了在课堂上，老师手敲黑板，语重心长的又再对我们说，“全是送分（命）题呀，同学们！”“有哪个是前面视频里没有讲到的吗？没有！可是你们的成绩呢……”赶紧挥挥手，把这些童年阴影赶走，来看一下各位大神们的成绩吧。

最好成绩是用9分28秒答对12题，最短用时居然为2分32秒，可惜只答对10道题，这里也要提醒一下，以后在重视速度的时候，也要重视质量呀！

下面再来看一下运手达人榜，嗯，能动手就少哔哔，能动手的达人都是好样的！看看他们会遇到什么样的挑战：

2大实验场景对抗：

- SPP 虚机保护/文件恢复/数据库保护

- Scale 分级存储/文件智能分配

配套视频：5大实验分别对应5个操作视频

排名方式：实验操作成绩

5个实验分别对应5个操作视频，看上去没有什么难度嘛，但是，谁做谁知道。让我们再来看一下动手达人的上榜成绩吧。

在这里只能说请诸位大神收下我的膝盖！借助IBM Spectrum Protect Plus 与Spectrum Scale，上榜的大神们可以在最短不到40分钟的时间内，就完成了虚机保护、文件恢复、数据库保护、分级存储和文件智能分配这一系列的工作。而作者40分钟也就只能码出一个采访题纲……

顶级争峰的体验

会当凌绝顶，一览众山小。不体验一下攀登的艰辛，又怎么能知道顶峰的险峻。下面我们再来了解一下决赛的内容：

先看一下第一题，在三台虚拟机上部署Spectrum Scale分布式解决方案，对外提供NFS服务，另一台Linux虚机能够成功NFS挂载。要求保证任何一个节点关机，数据不丢失，对外提供NFS服务可持续。

在不到一个小时的时间里，搭建一个完整的分布式存储系统，这个人的感觉就是把一只巨大的大象放到一个小小的冰箱里面，怎么塞也办不到。可是在使用上IBM Spectrum Scale之后，就只需要通过解开安装包、安装ksh、安装gpfs基本包、编译，这几个步骤后，分布式存储系统的搭建就可以完成了。有没有一种把冰箱门打开，把大象放进去，再把冰箱门关上的感觉呢？

不只如此，查看赛后的参考答案后发现，这一道道看似十分复杂的考题，在利用IBM Spectrum Scale与IBM Spectrum Protect Plus进行操作后，都会变成十分简单的事情。难道说大师境界的化繁为简，就是这样的一个道理吗？

紧张的Master S比赛活动已经结束了，中国顶尖 Master S也即将脱颖而出。但是在我的心目中已经有了一个真正Master的名字。善于使用工具的可以称之为大师，善于制作工具的不也是了不起的大师吗？在这里让我们为大师们鼓掌，也衷心的祝福他们在技术的征程中可以越行越远。

当然在数据备份与恢复和数据保护的漫长征程中，大家将遇到的远远不止大赛上的那些问题，IBM也为大家准备了更多更全面的产品技术解决方案。敬请大家前往至顶网专区进行查阅http://www.zhiding.cn/special/2019_Q4_IBMSTORAGE