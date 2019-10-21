Hitachi Vantara：数据正成为加速企业创新的催化剂

如果说创新是企业长期发展的根本要素，那么数据正成为加速创新的催化剂。

助力企业充分释放未被利用的数据所蕴藏的价值，成为Hitachi Vantara的追求目标。在Hitachi NEXT 2019大会上，经过两年的整合，Hitachi Vantara致力于在AI时代让企业的数据真正发挥价值。

大会上Hitachi Vantara推出全球性能最强、可靠性最高、面向AI的IT基础设施Hitachi Virtual Storage Platform（VSP）5000系列，能够提供每秒2100万IOPS，可用性等级为8个9也就是平均每年停机时间仅仅为316毫秒。Hitachi Vantara还宣布将全面扩展Lumada平台服务和解决方案产品组合。通过不断拓展Lumada在物联网及更多领域的功能，帮助企业和工业客户解决任何行业、任何应用场景下普遍面临的数据挑战。

同时宣布了Hitachi Vantara云服务产品组合的首次重大发布，其内容涵盖云迁移、应用现代化、运营托管服务、咨询服务和Hitachi Enterprise Cloud（HEC）等服务。

愿景，围绕数据基础设施的前沿加速创新

此次大会的最大感受是作为Hitachi集团，越来越重视基于数据引擎带来的创新价值。Hitachi集团包括关注移动解决方案、智慧生活、工业、能源和信息解决方案五大领域。随着两年前Hitachi Vantara的整合和重组，集团对Hitachi Vantara的投入增长率远远高于其他领域。

Hitachi集团董事长兼CEO Toshiaki Higashihara表示未来集团将持续将资源向子公司Hitachi Vantara倾斜。“新的Hitachi Vantara将继续围绕云基础设施提供前沿的创新。” “今天所有的问题变得越来越复杂。创新不仅有益于企业，而且有利于社会。”

在今年的大会上，两年前作为物联网平台和数据运营解决方案的Lumada产品组合，成为实现公司推动数据价值的创新引擎。Toshiaki Higashihara表示Hitachi集团首先体验Lumada带来的创新，基于Hitachi Vantara数据基础架构和Lumada技术，Hitachi集团将整个公司的通勤时间缩短了40多分钟。

新的Hitachi Vantara（该组织将在2020年1月合并日立咨询公司现有业务）将继续扩大其数字能力，并为Hitachi Vantara的10,000多个客户和2,000个合作伙伴打造释放新的价值的创新平台。这样新的Hitachi Vantara将继续在边缘、云基础设施方面提供前沿的创新。

Hitachi Vantara CEO Brian Householder认为对于企业而言，重要的是要了解数据是新的“增长动力”以及企业竞争和生存所需要的新基础。他说：“在接下来的十年中，将有一半的世界500强公司因为不再适应数据带来的新规则而落伍。” 他说：“这是我们生活的新世界。”因此Brian表示，公司将通过人工智能，机器学习和增强现实等新的工作负载，边缘和多云环境的新架构以及数据操作等新方法来实现不断增长的数据量的价值。

大会上，Hitachi Vantara宣布与迪士尼公园建立了战略合作伙伴关系，通过Hitachi Vantara的数据管理和物联网技术增强迪士尼的主题公园业务，帮助迪士尼通过数据可视化来提高表演和景点的运营效率。Hitachi Vantara将分析通过景点安装的IoT设备从游客那里收集的大数据，以便迪士尼能够实时掌握每个景点的运作方式。

今年，Hitachi NEXT 2019大会上全系列产品的发布也让整个公司充满信心。亚太地区高级副总裁兼总经理庄国光告诉至顶网，“如果说2017年公司整合初期大家还不明确公司整合的方向，此次大会上我们看到，经过两年时间，三个公司的整合，今天Hitachi Vantara可以说是进行了整合之后的爆发，能够看到包括全闪存等一系列创新产品从实验走向市场，不仅提升了自身的数据利用效率，也实现了为客户打造满意的数据基础设施，Hitachi Vantara正在一步一步实现自己的目标。”

跨过这两年时间来看，HDS、Pentaho和Hitachi Insight Group三家公司整合的Hitachi Vantara发展才刚刚开始，在这之后又收购REAN Cloud，同时在大会上据闻，Hitachi Vantara目前还同时在研究好几个围绕数据赋能的创新领域的收购，从而进一步提升Hitachi Vantara的技术和服务能力。

产品：一切围绕AI时代的数据管理

Hitachi Vantara 发布全新的企业级闪存阵列VSP 5000，它是由全球最快的NVMe闪存阵列所驱动，采用了新型的Hitachi Accelerator Fabric，高达2100万的IOPS，响应时间低至70微秒。带有新的重复数据删除实现7：1的总缩减。四倍冗余结构可提供业界领先的99.999999%可用性。VSP 5000系列可充分利用SAS架构，NVMe和存储类内存（SCM）来提供一流的性能和弹性扩展。该解决方案能够扩展至69 PB的海量容量。

VSP（Virtual Storage Platforms）产品营销总监Mark Adams告诉至顶网，Hitachi VSP 5000系列为所有数字业务运营提供了核心数据存储基础，其速度和规模可以支持现有工作负载以及通过多云和AI驱动的环境出现的新的数据密集型工作负载。 它足够灵活，可以存储块数据和文件数据，并支持从传统的关键任务应用程序到容器再到大型机的工作负载多样性。

“客户可以利用闪存或SCM（存储类内存）等高性能，低延迟的NVMe技术，并能够获得每GB最低成本的容量服务。” “我们知道您有各种各样的工作负载，从批量数据到高性能，从旧应用程序到云原生应用程序，以及介于两者之间的所有点。在容器和虚拟化环境中提供全面支持和集成，并向前提供支持。对于大型机，VSP 5000可以确保您整合从大型机到容器的任何工作负载。”

在传统的IT环境向多云环境转移过程中，Hitachi VSP结合Hitachi Ops Center管理软件能够更好地帮助传统企业和创新型企业实现自身的数字化转型需求。凭借Hitachi Vantara业经验证的对象存储、数据整合与数据分析等技术的协同工作——Hitachi Content Platform（HCP）、Pentaho和Lumada，客户可在数据中心、云和边缘位置等，对其包括结构化和非结构化数据在内的所有数据资产进行经济且有效的治理和管理。其中，基于策略的自动化工具可对企业数据流进行编排，以满足企业对成本节约、合规性以及业务增长等方面的需求。

Mark Adams谈到： “从基础架构上数据的存储和保护，到数据的分发和上云再到用来进行分析、标准化、编排等的数据激活，最后到数据的变现，无论是利用物联网传感器的数据，还是在制造业提取数据获得更高的洞察，Hitachi Vantara都能发挥充分的作用，帮客户把数据的价值最大化。”

Hitachi Vantara全球副总裁兼中国区总经理戴建平认为Hitachi Vantara一方面要助力传统客户发展和拓展全新的业务领域，在基于其本身的IT架构之上，构建基于大数据、人工智能、物联网等技术的解决方案。另外一方面也在积极拓展新客户，不断满足客户的新需求。

对于VSP 5000的发布，中国区总经理戴建平认为，“通过高达2100万的IOPS的性能，低至70微秒的时延的指标，在加上Hitachi Vantara是唯一一家承诺数据可用性100%的公司，新的VSP支持业界主流的协议，其优势是云化的处理和对于老旧系统具有很强的兼容性，足以实现多云环境多架构的高服务级别需求。并且其存储操作系统打通了高中低端产品，以及凭借横向和纵向的高扩展性能（scale-out & scale-up）的新架构，可以适用于任意规模下的任意工作负载，可以说VSP 5000的发布是改变游戏规则的一款产品，是能够为企业打造强大的新一代存储和基础设施的基石。”

Conagra Brands是美国最大的食品制造商，Conagra Brands企业IT架构师Matt Bouges表示：“一直以来，Hitachi Vantara是帮助Conagra Brands实现数据中心运营现代化的可靠合作伙伴。最新的Hitachi虚拟存储平台配备了Hitachi Ops Center管理软件和存储虚拟化操作系统，为我们提供了迫切需要的性能和效率，从而帮助减少IT运营的成本和时间，同时缩短了IT部门业务创新时间，大幅帮助了企业的业务拓展。”

创新驱动下的高速增长市场

过去一年，Hitachi Vantara在市场、业界影响力和行业方面取得了不错的成绩。特别是中国市场的增长喜人。除了持续在中国高端存储市场保持领先，Hitachi Vantara在大数据、对象存储，双活解决方案包括新客户业务上的增长也很迅速。特别是包括中国平安、首都在线、海澜之家等在内的很多中国企业都已经利用Pentaho大数据平台来提升业务。

在行业方面，Hitachi Vantara在制造、公共事业、医疗健康以及传统的金融跟电信，都依然保持着比较稳定的增长，同时在分销渠道业务上也有非常好的表现。其中在制造和分销领域的增长超过100%。总体来说，Hitachi Vantara一直在以健康的趋势往前走。

戴建平表示接下来10月24日会在北京举办Hitachi Vantara中国论坛，届时会具体分享一些数字来说明其市场增长。

Hitachi Vantara长期根植中国市场的策略没有变化，中国作为其全球市场增长最快的地方，Hitachi Vantara希望抓住任何在中国成长和投资的机遇，积极推动Hitachi Vantara的核心技术和产品在中国市场落地。 “我们对中国客户、合作伙伴的承诺是非常关键的，我们是要长期植根于中国市场的，要成为中国市场上合作伙伴和客户的好伙伴，要做多年如一日的好伙伴。我们还有中国制造中心（CMC），这也是中国战略核心的一环，可以实现本地制造，更加快速地投放，服务于本地市场。” 庄国光分享到。

同时我们看到，根植中国不仅在科技和创新方面支持本地创新，同时中国市场的领导团队也是由包括戴建平在内的领导团队来执行中国市场的业务拓展和市场推进。

从大会上展示的产品和解决方案来看，Hitachi Vantara已经形成了基于Hitachi Content Platform (HCP) 、全闪存VSP系列等基础的敏捷的数据基础架构产品组合，结合Lumada 系列产品能帮助合作伙伴在日益复杂的数据生态系统中构建先进的DataOps能力，以便充分利用数据这一高价值资源。同时帮助企业在从数据中心到云端、再到边缘的整个环境中实现数据利用的敏捷化，最终激活企业业务，实现业务的敏捷化。来最终助力GSI、ISV和超大规模业务的合作伙伴帮助客户应对数据方面包括数据的存储、管理和分析等最严峻的挑战。