NEXT2019:AI时代Hitachi Vantara推出全球最快闪存阵列

Hitachi Vantara宣布了强大的下一代存储和基础架构基础，包括全球最快，具有新的横向、纵向扩展架构的Hitachi虚拟存储平台（VSP）5000系列

至顶网拉斯维加斯现场报道：在2019年10月9-10日举办的NEXT 2019上，Hitachi Vantara宣布了强大的下一代存储和基础架构基础，包括全球最快，具有新的横向、纵向扩展架构的Hitachi虚拟存储平台（VSP）5000系列，以及New Hitachi Ops Center管理软件和更新的Hitachi存储虚拟化操作系统。

通过这些技术的结合Hitachi Vantara实现了现代企业基础架构的基础。打造面向未来的IT数据中心，云和DataOps环境现代化基础。

VSP 5000系列是全新的企业级闪存阵列，经过优化，可充分利用SAS架构，NVMe和存储类内存（SCM）来提供一流的性能和弹性扩展。 采用了NEW Hitachi Accelerator Fabric，高达2100万的IOPS，响应时间低至70微秒。VSP 5000系列可用于实时在线的数字业务。

带有新的重复数据删除优化器的VSP 5000系列使用高级机器学习（ML）算法，根据数据块大小和其他特征对重复数据删除流程进行即时优化。这可以在在线重复数据删除和后期重复数据删除之间进行优化，以最大程度地减少数据，而对性能的影响最小，总缩减比例7：1。

通过自保护IO架构和四倍冗余结构为业界提供领先的99.999999％可用性。该解决方案能够扩展至69 PB的海量容量。

全新的Hitachi Ops Center管理软件将人工智能引入基础架构管理和运营中，从而优化决策过程并实现现代化的资源配置，进而最大程度地获取投资回报。Hitachi Ops Center可自动处理多达70%的任务，从而加快客户实现数据中心自动化，同时还可以提供更快、更准确的系统运行状况诊断，使数据运营时刻保持最佳状态。

VSP Cloud Connect Pack添加了一个HNAS 4000文件存储网关，数据可通过该网关移至公有云，从而为数据中心释放出额外的存储空间。移动到公有云的数据将被对象化，从而可以很轻易地为这些数据建立索引，方便搜索。

日立存储虚拟化操作系统 (Hitachi Storage Virtualization Operating System，SVOS) 为VSP 5000系列提供支持，并对横向扩展架构、NVMe性能和包括SCM在内的新一代存储介质进行优化。SVOS引入了人工智能技术以适应不断出现的各种变化，从而优化工作负载的性能，降低存储成本，以及预判可能对系统运行造成干扰的故障因素等。

据了解，VSP 5000系列是行业内首先实现在同一存储系统阵列中兼容NVMe和SAS闪存介质的存储系统，同时优化各种工作负载性能并降低成本。智能分层技术可以利用AI和机器学习 (machine learning，ML) 实现动态地数据调整，通过升级和降级将数据写入优化层级，从而加快应用运行。