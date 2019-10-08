希捷与西部数据正考虑将10碟片磁盘驱动器作为HAMR与MAMR产品之前的过渡方案

到2021年，传统10碟片磁盘驱动器的容量有望达到20TB，这一强有力的过渡方案也意味着HAMR与MAMR驱动器的面世可能将推迟至2022年。

专注于数据存储行业的研究企业Trendfocus公司表示，2020年下半年推出的常规技术型18 TB磁盘驱动器有可能令叠瓦式磁记录（SMR）驱动器的采用推迟至下一年。而此类SMR驱动器也许能够将容量进一步提升至20TB水平。

10月4号由富国银行分析师Aaron Rakers发布的用户报告提到，SMR近线存储卷仍然保持低调。Trendfocus方面还补充称，在大规模采用之前，供应商首先需要理顺相关主机托管方案，从而更好地满足性能需求。

这反过来有可能令HAMR/MAMR型驱动器的采用时间被进一步推迟至2022年左右。

与此同时，各大磁盘制造商也有可能通过推出10碟片驱动器在这一时间窗口之内继续保持容量的提升能力。假设各碟片的存储密度没有增加，那么18TB的9碟片驱动器将由此发展为20TB的10碟片产品。Trendfocus表示，各大磁盘驱动器制造商都将继续评估这类10碟片驱动器过渡方案，并在2021年之内推出自己的产品版本。

传统磁盘驱动器

传统磁盘驱动器采用垂直磁记录技术，其碟片密度与容量目前几乎达到极限。这主要是由于在进一步增加密度之后，磁记录的比特状态将出现严重的可靠性下降问题。随着每比特区域变得越来越小，其碟片存储密度将超过每平方英寸1200Gb，二进制值变得越来越难以读取，而每比特值也更容易反转进而导致数据记录错误。

希捷与西部数据双方都已经转而寻求其他替代性技术以提升容量水平，希望成功克服这一巨大障碍。

在这方面，希捷公司拿出的是HAMR（热辅助磁记录）技术方案，而西部数据则希望依靠MAMR（微波辅助磁记录）技术解决问题。二者都属于近线驱动器产品，继续保持每分钟7200转设计。两款产品也都采用氦气填充技术，由于摩擦阻力低于常规空气，这一设计能够进一步降低碟片厚度。

希捷与西部数据目前正在制造9碟片驱动器。西部数据的DC H550最高容量为18TB，而SMR DC H650的容量更是已经达到20TB。虽然二者也使用了一部分MAMR技术元素，但仍不属于真正的MAMR驱动器产品。

希捷的Exos X16是一款16 TB容量9碟片传统驱动器，每平方英寸的存储密度为1000Gb。该公司预计将在2020年上半年公布量产型18TB常规HAMR驱动器加20TB SMR HAMR驱动器，二者都将采用9存储碟片设计。