IBM发布全新高端存储，进一步补充大机环境数据管理

今天，IBM Storage宣布推出一款全新的高端企业存储系统，IBM DS8900F存储系统，旨在为IBM Z大型机和云提供更强大的协同作用。

今天，IBM Storage宣布推出一款全新的高端企业存储系统，IBM DS8900F存储系统，旨在为IBM Z大型机和云提供更强大的协同作用。 这一全新的全闪存阵列系列在任务关键型混合多云大型机环境中提供了性能，数据保护，弹性，可用性和成本效率方面的增强功能。

新一代IBM DS8900F存储系统为客户提供全面的下一级网络安全、数据可用性和系统弹性。IBM DS8900F可以提供超过99.99999%的正常运行时间，多个为实现恢复时间接近于零而设计的容灾恢复方案，以确保对数据的保护。

有了这些新的企业级存储服务，IBM Z客户对数据的管控可以达到全新的水平，可以将数据存储在最有经济和业务价值的地方，同时又始终保持其灵活性、可用性。

同时新推出的DS8900F存储系统在性能和容量上都有增加。新系统采用最先进的POWER9处理器构建而成，受益于多年的开拓性研究以及IBM Storage和IBM Z团队之间的深度协作，为大型机部署提供独特的业务价值。新的IBM DS8900F还提供透明的混合多云连接，可通过云实现基础架构简化，海量容量和数据保护。

随着DS8900F的推出，IBM DS8000系列数据系统成为大型机和分布式计算环境的强大补充。DS8900F存储系统将是首选存储系统。

DS8900F优势有：

超低的应用响应时间

IBM DS8900F可以更快地处理大量IBM Z事务，同时为关键任务工作负载释放无与伦比的价值，存储延迟为18微秒，吞吐量增加一倍，IOPS增加到60％。

最大程度正常运行时间

DS8900F具有更多用于灾难恢复的“七个9”可用性和多站点数据复制，可为任务关键型环境提供持续的数据访问。 HyperSwap技术在城域距离内提供无数据丢失功能，在超过1,000英里的情况下，IBM地理位置分散的并行Sysplex可以在3到5秒的RPO和不到60秒的RTO中帮助恢复业务运营。

z15结合 DS8900F存储系统构成的数据隐私的综合解决方案可以实现：

无处不在的数据保护。当前，数据保护之所以构成挑战，原因其实很简单：数据不会停留在一个地方，而数据保护的解决方案往往又是分散或孤立的。数据隐私护照通过引入可信数据对象（Trusted Data Objects, TDO）来应对这一挑战，TDO提供以数据为中心、随数据移动的保护。

通过控制数据使用保护隐私。有了数据隐私护照，企业可以制定和实施整个公司层面的数据隐私保护策略，根据不同用户的需求，将不同的数据视图显示给不同的用户。可信数据对象技术也可以用来防止数据所有者之间相互勾结而导致数据被滥用。

可证明的数据消费。以客户从数据访问到聚合的审计与合规活动为中心，跟踪从原点到消费点的完整数据转换过程。

内置密钥管理。数据隐私护照为在整个企业中创建和分发的可信数据对象提供必要的密钥管理。这会大大降低解决方案实施的复杂性，也能在数据在不同系统之间传输时提供简单的数据管理。