IDC：第二季度全球企业级外部OEM存储系统收入下滑0.8％

根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2019年第二季度全球企业外部OEM存储系统市场的厂商收入同比减少0.8％至63亿美元。该季度外部存储系统市场的总出货容量同比增长5.2％至16.3EB，整体市场（包括ODM和基于服务器的存储）的出货容量下降4.2％至107.9EB。该季度直接面向超大规模数据中心销售的原始设计制造商（ODM）的收入同比减少22.9％至42亿美元。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“第二季度业绩与第一季度接近，ODM部分持续下滑，而且同比对比明显，内部（基于服务器的）存储因服务器市场收缩而受到影响。虽然外部OEM厂商受到全闪存阵列收缩带来的压力，全闪存一直是OEM厂商的增长动力，但我们注意到最终用户在中端SAN平台上的投资依然强劲，几乎所有OEM的这部分业务都实现了增长。”

企业外部OEM存储系统厂商结果

戴尔是该季度最大的企业外部存储系统厂商，占全球收入的29.9％。HPE/新华三和NetApp分别以11.7％和10.8％的市场份额并列第二，IBM和日立分别以7.1％和6.9％的市场份额并列第四。

注释：

* 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

a 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

闪存存储系统市场亮点

该季度全闪存阵列（AFA）收入近21亿美，同比减少0.7％。混合闪存阵列（HFA）市场收入近27亿美元，同比增长3.8％。

外部OEM企业存储系统地区市场亮点

从地域来看，日本是所有地区中增长最快的国家，同比增幅为20.8％。亚太地区（日本除外）增长7.9％。欧洲、中东和非洲（EMEA）下滑3.2％，而美国下滑4.6％，拉丁美洲下滑17.1％。中国同比增长10.9％。