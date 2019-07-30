云数据管理助力组织数字化转型

过去几年，众多组织已着手于数字化转型之旅，它们希望将其系统转移到第三方技术平台上，如移动计算、社交媒体、大数据与分析、以及云等。

过去几年，众多组织已着手于数字化转型之旅，它们希望将其系统转移到第三方技术平台上，如移动计算、社交媒体、大数据与分析、以及云等。《2019 Veeam 云数据管理报告》调查了来自13个国家的1,500多名高级业务和 IT主管，发现55%的组织将数字技术的部署视为未来两年成功的关键，93%的组织将在2019年年底部署云数据管理以驱动组织成功。

众多组织在数字化转型期间会遇到一个共同的问题，即停机修复。《2019年Veeam云数据管理报告》发现，73%的受访者提及了“可用性差距”这一问题（用户对于不间断访问数据和服务的需求与组织和IT可满足这个需求之间的差距）。这种“可用性差距”不仅每年给组织造成超过2,000万美元的收入和生产力损失，也会影响客户对组织的信心。

然而该报告还强调，组织已经在寻求通过使用云数据管理和利用数据的力量，以最大限度减少停机时间，并最大限度发挥数字化转型的作用。这些组织运用云数据管理平台管理其数据，以确保它们的数据学会对组织基础设施中任何地方实际发生的问题做出即时和适当的响应。

在这些组织中，我们发现最成功的组织通常有四个核心属性以推动成功。针对亚太组织，以下是我对这四个属性的见解：

云

与本地数据存储和管理相比，采用云数据管理有一个核心优势，即物理可访问性。成功的组织已意识到，基于云建立的方案更可靠、更灵活、更安全，且成本更低。随着多云已成为亚太地区大多数组织的标准，因此对于组织而言，制定与时俱进的云计划，以恰当地从提供智能数据管理中获益非常重要。

文化

组织需要创建一种能够适应并且接受新技术的组织文化，以实现员工与组织共同成长。文化和人才管理对于组织来说已变得至关重要，因为组织文化可能使云数据管理成为可能，也可能会最终阻碍组织的发展。

自信心

随着更多的亚太地区组织开始实施云计划，组织在强大的数据基础之上，建立对于业务的数字能力的信心显得尤为重要。员工需要对管理采用新技术带来的环境变化有信心，以便更好的从云数据管理获得收益。

能力

成功的组织熟知，提升员工技能是组织能力提高的关键。云数据管理报告显示，十分之九的组织承认员工数字技能的提升，在未来三年对其公司的成功至关重要。但同时时间和预算限制了许多组织对员工的培养。《2019 SolarWinds IT趋势报告》（SolarWinds IT Trends Report 2019）发现，超过80%的新加坡科技专业人士缺乏时间或预算进行培训。因此，组织需要认识到这些限制因素的存在，并为员工创造提高技能的时间和空间。

随着人工智能、大数据和物联网时代的到来，让组织随时可访问自己的数据变得越来越重要。凭借以上四个核心属性及云数据管理，组织将能确保他们可运用这些新技术，以获取智能业务上的成功。

作者：张弘，Veeam中国区渠道和战略联盟总监