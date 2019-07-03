希捷16TB企业级氦气硬盘第一时间发布就广泛被采用说明了什么？

近日，希捷科技发布了面向企业级、云计算和超大规模数据中心的最新一代存储方案——银河Exos X16系列16TB企业级氦气硬盘，该硬盘一经发布，就已在全球范围内，特别是中国区得到诸多云计算提供商在云计算和超大规模数据中心等广泛部署和采用。

大家可能一直有个疑惑，为什么现在天天喊固态盘替代机械硬盘，而机械硬盘还是数据存储的主要介质？

在现场，希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹和希捷科技产品线营销副总裁Sai Varanasi针对硬盘技术发展趋势和希捷的市场策略来说明为何机械硬盘在今后很长时间里将还是数据存储，特别是企业级数据存储的主要介质。

在很长时间里，硬盘每TB成本优势将持续明显

我们知道，目前固态盘替代机械硬盘的声音络绎不绝。但是现实是在很长时间里机械硬盘将长期服务于企业级、云计算和超大规模数据中心。希捷科技赞助，国际数据公司（IDC）发布的《数字化世界—从边缘到核心》白皮书上提到，硬盘在未来五年的时间内还是数据存储的主要介质。即使到了2025年，未来数据存储依旧是HDD主场，特别是面向企业核心（传统和云数据中心）和边缘（由企业强化的基础设施，如基站和分支机构）的全球数据。到 2025 年末，用于核心及边缘的企业存储超过80%将使用HDD介质。

希捷科技产品线营销副总裁Sai Varanasi

负责希捷硬盘、SSD产品线规划的Sai Varanasi表示从长期来看，到2030年基本上SSD和HDD每TB成本的价差还会保持在一个比较大的范围内，现在其实可能是在1：10，到了2030年这个状况是不会有太大变化的。“没错，固态硬盘成本是在持续降低，但是我们也有一些新的技术来投入，来确保硬盘每TB的价格降低得更快。”

孙丹表示在PC端SSD有一定优势。但是在数据中心， 8到10倍的价差在短期内，比如10年，是不可能接近的，以及随着硬盘的创新，基于HAMR技术的硬盘容量每年还是以30%的容量在增加，每TB成本也会越来越低，SSD新技术会使价格往下降，但是在短时间内不会做到1：1。

希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹

“为什么互联网的公司会马上采用大容量硬盘？原因就是只要容量提升了，就会节省机柜，机柜里面机架可以放更多硬盘，对于整体来讲，哪怕是一样的每TB成本，整体TCO就是优化了。”孙丹谈到。

希捷将继续多路线战略前行

不管是孙丹还是Sai Varanasi，两者的态度都很理性，就是固态盘和HDD是长期并存的关系，并不是一个就会完全的替代另一个。

对于希捷来说，基于2025年的数据存储趋势来看，会继续在机械硬盘上投入很多的研发。另外，希捷也有长期的SSD路线图，包括与东芝有合作，能够获得很好的NAND供应，包括与一些美国重要的客户有很多的SAS SSD的合作，后续也会加大在NVMe这种固态盘上的投资。除了机械盘和固态盘以外，希捷还有一个系统System产品线，希捷的系统产品线最大的优势就是它的密度比较高。另外希捷本身会把这些系统产品与希捷的硬盘或者固态硬盘很好地结合起来，很好地兼容，性能稳定性都非常好，希捷会将这些结合好的系统向合作伙伴提供，把这些产品以裸硬件的方式或者是抽象过的RAID存储的形式提供给合作伙伴。

同时随着市场上不断涌现很多新的存储介质和技术，希捷也密切关注市场的变化和需求，不断地调研客户需求以及市场的切换点，从而提前布局并挖掘新的需求和新的产品。

16TB产品性价比优势明显

现场也展示了最新希捷银河X16企业级硬盘，16TB容量是目前全球容量最大的3.5英寸7200RPM硬盘，我们知道，云计算、超大规模数据中心对于数据中心对于高容量、高密度存储的需求非常明显，希捷银河X16企业级硬盘能够为超大规模数据中心提供卓越的性能和创纪录的存储容量，以高效、经济地管理日益增长的海量数据。该产品将存储容量最大化，提供出色的灵活性，并通过提升输入/输出（I/O）性能和增强缓存功能，降低各种工作负载应用的复杂性。同时与12TB硬盘相比，新的希捷银河X16企业级硬盘物理尺寸保持不变，但每机架容量提高33%，降低了用户的总体拥有成本（TCO）。

现场浪潮集团测试验证部副总经理范志超先生就浪潮与希捷对银河Exos X16新品进行了包括功耗测试、可靠性测试、信号测试以及系统测试的联合测试。相对于Exos X 14TB，Exos X16每TB功耗有较大优势 Random Read 大约低0.061W。

测试结果显示，Exos X16硬盘具有较好的功耗优势,降低每TB功耗成本；并具有良好的抗振性设计,能够应对高转速风扇的挑战；其还具有良好的IO性能,满足数据中心业务应用；并具有良好的兼容性,兼容市场主流控制器和OS。银河X16企业级硬盘还提供内置数据保护功能，包括Seagate Secure即时安全擦除功能，可实现安全、经济、快捷以及简单的硬盘置换。