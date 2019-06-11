Veeam创始人谈云数据管理：对于Veeam来讲，现阶段云比智能更重要

近日在美国迈阿密举办的VeeamON 2019大会上，Veeam联合创始人兼全球销售和营销执行副总裁Ratmir Timashev与至顶网进行了一对一交流。

近日在美国迈阿密举办的VeeamON 2019大会上，Veeam 联合创始人兼全球销售和营销执行副总裁Ratmir Timashev与至顶网进行了一对一交流。分享了Veeam获得Insight Venture Partners 5亿美元的重点投资方向和对于今年大会主题“云数据管理”的解读。他表示，目前来讲，云比智能更重要。Veeam的未来不会是一个云厂商，而是服务与包括AWS、AURE等云技术领域的领军企业。

Veeam 联合创始人兼全球销售和营销执行副总裁Ratmir Timashev（左）

Insight Venture Partners是全球最大的风险投资和私募股权公司之一。 Insight成立于1995年，目前管理着超过200亿美元的资产，并累计投资于全球300多家公司。

在2019年初，Veeam获得Insight Venture Partners 5亿美元投资引起业界关注。关于Veeam是如何打动Insight获得这么大一笔投资？

Ratmir Timashev表示。Veeam与Insight Venture Partners保持着长期的友好合作关系。“早在2002年，Insight Venture Partners就投资了我们的首家公司，并且在2012年左右投资了Veeam，持有Veeam的一部分股份。”Insight Venture Partners的投资使Veeam得以快速发展，并成为行业领导厂商的重要因素。

首先，Insight Venture Partners非常了解Veeam，我们的合作很愉快，因为双方的合作关系可以追溯到2001年。其次，Insight Venture Partners一路见证了我们首家公司和第二家公司的成功。这就是我们获得这笔投资的两大原因。他们看到了我们在把握市场机会、开发优质产品、以及销售与营销方面的强劲实力。

同时他表示投资重点是研发、销售和营销。与此同时，还将积极寻求各种收购机会并探索合适的技术，以加速实现云服务及与之相关的其他服务的增长。“这笔投资将帮助我们加速Veeam发展的下一阶段，成为支持混合云智能数据管理的备份解决方案的第一提供商。” Ratmir Timashev表示。

“我们在虚拟化方面的数据保护，数据管理已经是第一名了，未来整个市场因为客户越来越往混合云的方向去走，谁能在云的市场中拿到最大的份额，这就是赢家。但是这个市场只能有一家赢家，就是Veeam，所以我们为什么不断的创新，持续加大研发投入，当然我们也看好Insight这家公司本身的背景，非常强，他能迅速把我们的整个品牌的全球化做起来，这也是我们看重的。” Veeam亚太及日本地区高级副总裁Shaun McLagan先生也对这个问题进行了补充回答。

获得投资之后，Veeam有什么新的动作来加速产品技术创新和全球布局？

他表示在今年年初，Veeam发布了Veeam Availability Suite 9.5 Update 4产品，这是Veeam最新的版本，更新版是第四版。这个主要是可以让数据在本地、各种云之间更加方便的传输。另外，我们运用Veeam Instance Licensing (VIL)的方式：Veeam的新型云就绪许可技术是业内首个便携式订阅许可技术，可以让多云企业实现IT灵活性和工作负载的可移动性。也是能够让数据在云端和你的物理端能够更加方便地进行传输。

Veeam为客户提供可扩展的统一解决方案——“with Veeam”计划。帮助企业达到其业务所需的数据保护、数据保留、数据可用性和数据管理水平。“我们所秉持的战略一直是通过与广泛的合作伙伴生态系统合作，确保开放性和不确定性，从而更好地满足我们共同客户的需求。”Ratmir Timashev说道。“我们会继续和全球超过6万家合作伙伴一起继续合作，帮助更多客户实现数据自动化管理并确保数据的可用性。”

对于Veeam来讲，目前云比智能更为重要

VeeamON2018的主题是智能数据管理，今年VeeamON2019新的大会主题是云数据管理。对于从智能到云的战略转变，Ratmir Timashev认为Veeam必须在智能与云之间作出选择。而他认为，在数据管理领域，相对于实现工作环境的智能，云对于客户更为重要。“当然，智能的重要性不可忽视，仍将持续成为我们战略的一部分。但是我们的工作重点是数据备份。Veeam很荣幸能够为大型企业客户使用公共云的ECC。我们旨在帮助企业将工作迁移到公有云、在迁移后提供云数据保护，并且在需要备份时将数据再次转出。所以我们认为目前来看，云比智能更为重要。”

同时对于目前很多IT厂商转型到云厂商， Veeam的未来会成为一个云厂商吗？Ratmir Timashev表示NO。“我们的战略与硬件和云解决方案无关。我们的云技术合作伙伴包括AWS、微软和IBM，它们都是云技术领域的领军企业。所以我们没有建立自己的云平台或开发二级存储解决方案的计划。”

根据IDC全球半年度公有云服务支出指南的最新更新，预计2019年全球公有云服务和基础设施支出将达到2100亿美元，比2018年增长23.8%。虽然2017年到2022年的预测期内年度支出增长将略有放缓，但该市场的五年复合年增长率(CAGR)将达到22.5%，2022年公有云服务支出将达到3700亿美元。

为什么Veeam要看好公有云和私有云环境下的数据管理市场？这个市场的潜力有多大？

Shaun McLagan表示，IDC的报告显示，在这个充满各种变化，机会转瞬即逝，挑战不断出现的世界，企业想要生存和战胜挑战、抓住机会，就需要不断的进行转型和适应变化。数字化转型是能够帮助企业加快创新、优化资源、提升竞争力的重要手段，而以云计算为代表的第三平台技术成为各种组织进行数字化转型不可缺少的工具。

对于这些组织来说，是否需要向云平台迁移早已不是需要去验证的问题，如何向云平台迁移，如何更好的把云服务和自己的业务相结合才是他们更多思考的问题。比较起私有云，公有云提供的服务往往更丰富，但是对对于数据安全有更多要求或者需要满足行业监管，希望云平台能够提供更多个性化或者行业性功能，把IT能力作为核心竞争力掌握在自己手中的组织来说，私有云才是他们上云的首选。