IDC：2019年第一季度全球企业存储系统市场收入下滑0.6％

根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2019年第一季度全球企业存储系统市场厂商收入同比下降0.6％至134亿美元，总出货容量同比增长14.1％至114.2EB。

根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2019年第一季度全球企业存储系统市场厂商收入同比下降0.6％至134亿美元，总出货容量同比增长14.1％至114.2EB。

该季度，直接面向超大规模数据中心销售的原始设计制造商（ODM）收入同比下降5.3％至29.5亿美元，这部分这占该季度企业存储总投资的22.1％。服务器存储的销售额同比下降6.6％，收入略高于36亿美元，占企业存储总投资的26.6％。该季度外部存储系统市场收入为69亿美元，同比增长5.0％。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“2019年第一季度显示出的放缓加速是我们在上个季度就注意到的趋势，ODM和内部（基于服务器的）存储下滑是市场萎缩的主要推动因素。销售专有存储阵列的OEM厂商在该季度仍然呈现增长态势，但闪存阵列的增长放缓表明现有安装基础升级带来的机会正在减少。”

企业存储系统市场的厂商结果

戴尔是该季度最大的供应商，占全球企业存储系统总收入的22.2％，同比下降1.0％。HPE/新华三集团位列第二，占总收入的17.3％，同比下降1.6％。NetApp位列第三，占总收入的6.7％，日立位列第四，份额为3.6％。联想、IBM、Pure Storage、华为、富士通和浪潮并列第五，份额分别为2.5％、2.5％、2.2％、2.1％、1.9％和1.9％。作为单一类别，直接面向超大规模数据中心客户销售存储系统的ODM厂商在该季度占全球收入的22.1％，同比减少5.3％。

注释：

* 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

a 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

外部企业存储系统厂商结果

戴尔是该季度最大的企业外部企业存储系统供应商，占全球收入的34.4％。NetApp以13.0％的市场份额位列第二，其次是HPE/新华三集团，份额为10.9％。日立以6.6％份额位列第四，IBM和Pure Storage分别以4.7％和4.2％的市场份额并列第五。

注释：

* 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

a 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

闪存存储系统亮点

该季度全闪存阵列（AFA）市场收入超过24.7亿美元，同比增长17.5％。混合闪存阵列（HFA）市场收入略高于28.1亿美元，同比增长8.6％。