Nutanix第三季度收入未达预期 向订阅模式转型仍面临压力

由于收入未达预期，下个季度的指引也与华尔街预测相差甚远，数据存储厂商Nutanix上周末出现股票大幅下跌。

由于收入未达预期，下个季度的指引也与华尔街预测相差甚远，数据存储厂商Nutanix上周末出现股票大幅下跌。

第三季度Nutanix在股票补偿等特定成本之前的收益为亏损56美分，收入为2.876亿美元，低于去年同期的2.894亿美元。此前华尔街预期为每股亏损60美分，收入为2.97亿美元。

Nutanix的高管们将收入未达预期归咎于公司向订阅许可模式的转型，并称这种模式因为需要重新培训销售人员而让问题变得十分复杂，但好在进展要快于预期。

“我们将提前完成向订阅模式的转型，”Nutanix首席执行官Dheeraj Pandey在电话会议上这样表示。

情况可能确实如此，但Nutanix也警告说，在盈利有所改善之前，情况可能会更为严峻。Nutanix表示，预计第四季度每股亏损65美分，收入在2.8亿美元至3.1亿美元之间。

这足以敲响警钟，因为华尔街预测每股亏损49美分，收入为3.329亿美元，这投资者感到恐慌，Nutanix股票在盘后交易中下跌近18％。

Nutanix方面可能已经预期到了来自股东的负面反应，但仍然尽力强调好的方面。例如，Nutanix称公司第三季度约有65％的账单是来自订阅的，这使得Nutanix的订阅收入超过1.68亿美元，同比增长了110％。

Nutanix首席财务官Duston Williams在电话会议中表示，Nutanix期待从向订阅模式的转型中获得一些长期利益，例如更可预测的收入流、更低的营销成本、以及客户在延长期内为技术买单的能力。

不过他也指出这种性质的转型也会引发一些问题。例如，通过订阅模式售出的Nutanix产品有效期仅为四年，而通过传统销售模式售出的产品为五年。此外，产品和支持销售的订阅收入是递延的，导致前期收入有所减少。

Williams补充说，Nutanix面对的另一个问题是需要时间就新的业务模式对销售人员、分销商、渠道合作伙伴和客户重新进行培训。

Pund-IT分析师Charles King认为，Nutanix未能提及的一个问题是其核心超融合基础设施市场竞争加剧。

“Nutanix的核心问题是，虽然它是超融合市场的早期创新者，但如今这个市场中挤满了更大型的竞争对手，同时这些对手也是Nutanix的合作伙伴。”

King表示，这些较大型的竞争对手比Nutanix更有优势，因为他们与现有客户和潜在客户之间的关系更为深入。相比之下，规模较小的Nutanix所能提供的超融合技术只是其合作伙伴为其客户提供的“几种超融合技术”中的一种。

“那些愿意推广Nutanix解决方案的合作伙伴对Nutanix来说是有利的，但这个现在似乎越来越不可能了。寻找其他渠道和其他机会对于Nutanix来说是一个明智的选择，但我不清楚Nutanix会从哪个方向或者多长时间内影响这些变化。”

King并不是唯一一个对Nutanix面临激烈竞争感到担忧的人。本周早些时候，摩根士丹利分析师Katy Huberty调低了她对Nutanix的价格目标，原因是来自Dell Technologies等较大竞争对手的压力，以及存储市场普遍放缓。