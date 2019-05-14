分析师：SK海力士或将成为英特尔闪存供应合作伙伴

英特尔公司虽然将SSD纳入自身数据中心发展战略，但却并不打算进行大规模技术投资。有鉴于此，分析师们怀疑虚拟巨头很有可能签订供应合作伙伴协议以获取闪存资源。

英特尔公司虽然将SSD纳入自身数据中心发展战略，但却并不打算进行大规模技术投资。有鉴于此，分析师们怀疑虚拟巨头很有可能签订供应合作伙伴协议以获取闪存资源。

富国银行的Aaron Rakers本周参加了英特尔公司的投资者日活动，并提到芯片巨头最近三年以来一直是全球第二大数据中心SSD供应商。他表示，极具挑战性的技术转型已经影响到英特尔的产品供应执行方式。英特尔方面认定Optane技术拥有巨大的发展机遇，相比之下NAND则潜力空间不大。这一论断也确有一定依据，我们观察到目前各大厂商积极的NAND产能扩张导致相关产品已经出现供过于求、进度放缓以及回报缩水等结果。

英特尔公司CEO Bob Swan在本月8号公布的一份演示文稿显示，英特尔公司过去一年当中主要将存储器（NAND与Optane）以及FPGA技术作为优先发展事务，但并没能得到与预期相符的回报。感兴趣的朋友可以点击此处参阅英特尔递交至美国证券交易委员会的8K文件。

英特尔方面还在这场演讲中提到其作为数据中心SSD供应商的发展愿景：

可以看到，Optane得到了应有的强调，但英特尔数据中心部门总经理兼执行副总裁Navin Shenoy在演讲中并没有提及NAND技术这一议题。

因此，Rakers认为英特尔公司正在考虑通过与NAND供应商合作开发的方式获取芯片及/或SSD设备。

他在接受采访时指出，“英特尔公司仍然高度关注Optane（3D XPoint）技术，但可以看到其正在对自身的NAND闪存市场的持续投资进行评估（2019年内并无盈利；专注于利用96层及以上NAND方案降低成本，其中96层产品将于2019年下半年开始上马）。Swan先生指出，英特尔公司将评估其合作伙伴关系（例如与美光公司之间的合作伙伴关系），从而面向未来探寻更具吸引力的发展道路。”

潜在的NAND供应合作伙伴可能包括美光、三星、SK海力士、东芝、西部数据以及中国的长江存储科技有限公司。

由于英特尔-美光之间的IMFT合作关系正在逐步瓦解，因此芯片巨头不太可能选择美光作为NAND制造合作伙伴。

作为供应商当中体量最小的一支力量，英特尔采用SK海力士芯片及/或SSD能够带来诸多收益。所以在我们看来，SK海力士应该是可能性最高的英特尔潜在NAND供应合作伙伴。

原文链接：

https://www.theregister.co.uk/2019/05/10/intel_flash_supply_partnership_prospects_could_point_to_sk_hynix/

核子可乐译