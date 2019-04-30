重磅：戴尔科技宣布推出Dell Technologies Cloud，志在简化混合云部署

至顶网美国拉斯维加斯快报：在2019戴尔科技峰会（DTW2019）上，戴尔科技董事会主席迈克尔戴尔宣布公司的重大战略。包括推出Dell Technologies Cloud。

至顶网美国拉斯维加斯#DellTechWorld#快报：在2019戴尔科技峰会（DTW2019）上，戴尔科技董事会主席迈克尔戴尔宣布公司的重大战略。包括推出Dell Technologies Cloud。今年也是戴尔科技成立35周年。迈克尔戴尔谈到戴尔云最大特点是包容性。

戴尔科技产品和运营副主席Jeff Clarke与VMware CEO Pat Gelsinger共同站台谈到Dell Technologies Cloud的策略。

戴尔科技云是一套新的云基础架构解决方案，核心是让混合云环境的部署和管理更加简单。VMware研究发现83％的云采用者正在寻求从数据中心到云上的一致的基础架构和运营，戴尔科技云专为应对这一挑战而设计。

Jeff Clarke 认为戴尔云是一种运营模式，为用户提供一个统一的混合云体验。VMware CEO也表示，戴尔科技云可在公共云，私有云和边缘上实现一致的混合云运营能力。戴尔科技云将大大简化混合云部署。能够为云上、本地和边缘提供了一致的基础架构和运营，使我们的客户能够更好地控制他们的多云旅程。

VMware CEO表示，结合了VMware和戴尔EMC基础架构的强大功能，通过在公共云和私有云以及边缘（无论位于何处）提供一致的IT资源基础架构和操作，消除了云的复杂性。

戴尔科技云通过戴尔公司的硬件，软件，服务和消费等集成提供的，戴尔科技云通过广泛的增值服务（如安全性，数据保护和生命周期管理）补充了这一核心技术。它通过咨询，基础架构部署，管理，支持和教育服务帮助确保成功，同时提供类似IT基础架构的公共云消费。

在峰会上，微软首席执行官Satya Nadella也出现，戴尔公司董事会主席迈克尔·戴尔、微软首席执行官Satya Nadella、VMware公司首席执行官Pat Gelsinger共同宣布在Microsoft Azure上提供完全原生，支持和认证的VMware云基础架构。

此外，联合Microsoft 365和VMware Workspace ONE客户将能够通过基于云的Microsoft Intune和Azure Active Directory集成跨设备管理Office 365。 VMware还将利用Microsoft Azure上的VMware Horizo​​n Cloud扩展Microsoft Windows Virtual Desktop的功能。

三方合作预示着公有云 Azure与私有云VMware与IT基础设施戴尔易安信深度融合。让硬件更硬，让软件更软，云和合作成为趋势。