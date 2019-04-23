4月26日，不见不散！与IBM一起论道多云时代的数据管理！

当企业面临着多种应用、海量数据、异构环境的同时，到底有没有一些可执行的解决方案来告诉企业应该怎么做？基于此，至顶网希望通过撮合业内专家来探讨这些问题，希望通过专家们的专业探讨来解己之惑,解人之惑。

今天互联网应用给生活带来的便利大家有目共睹。而带来便利的背后是IT架构的复杂化以及数据管理问题。

这是因为在互联网发展过程中，一方面企业业务模式发生着变化，由过去的封闭式、单个的业务模式向开放、融合的互联网业务演进。一方面数据爆炸式的增长，让企业IT架构发生了巨大的改变，企业的IT架构从孤立、集中式的架构向着云化、分布式架构的演进。

数据的爆炸式增长必然会产生很多问题，比如传统企业面临的数字化转型问题，比如不同业务产生的数据孤岛问题，比如互联网开放带来的海量数据安全问题。

当企业面临着多种应用、海量数据、异构环境的同时，到底有没有一些可执行的解决方案来告诉企业应该怎么做？基于此，至顶网希望通过撮合业内专家来探讨这些问题，希望通过专家们的专业探讨来解己之惑,解人之惑。

为此我们邀请了知名企业CIO、IBM资深系统架构师以及媒体总编一起来论道多云时代的数据管理，系统性的理清从数据安全的灵活可靠的IT架构到不同数据的存储问题再到整个数据的统一管理等问题。

Q:一朵云能解决企业面临的问题吗？

随着公有云已经日益普及，技术也日趋成熟，很多企业会提出的疑问是：公有云能包治百病吗？或者我的业务放在一朵云上就可以了？

如果公有云这么厉害，为什么调查机构IDC调查的结果是，到2024年，90％的企业要采用集成的混合多云工具和策略来支持不同的应用？

Q:既要安全又要灵活可靠的IT架构如何实现？

现在大家都面临一个困惑，就是数据安全问题，IT技术发展这么快，按理说我们的安全体系应该越来越厉害，但现状是所有的互联网企业都受到过攻击，所有的行业的客户的安全问题越来越突出。大家都在谈想得到一个平衡，就是我既要确保数据安全，又希望我的IT架构是灵活的。这怎么听起来就是一个矛盾的状态啊？这个矛盾有解吗？

Q:如何做到数据存储因地制宜，让不同的数据放到最适合的地方？

公有云上的存储空间近乎无限大，但是为什么某企业CIO会说出即使大数据平台搞不成，我也不会将核心数据放到云上？为什么某水果厂不会把数据分享给合作伙伴？

Q:这么多数据，为什么管理起来这么困难？

基于多云环境，企业不仅面临IT架构的升级，同时面对不同的数据存储之后，也面临着数据的整合治理问题，是不是能够实现多云环境下的统一管理？目前构建一个统一管理平台需要注意什么？统一管理是不是很难？

是不是觉得此次专家论道很有看点？这里我可以剧透一下，比如如何管理各种碎片化数据，IBM提出通过全面、灵活的数据存储软件来解决。

比如IBM Spectrum Virtualize存储软件，多年来IBM Spectrum Virtualize一直是行业领先技术，目前能管理440多种异构存储品牌。

同时随着多云时代的到来，满足多云能力已经成为IBM Storage的优先考虑。这几年IBM Storwize存储作为IT基础架构的重要环节不断的进行更新升级。就像现在IBM推出的IBM Storwize V5000 Gen3 新一代系列产品，不仅是易于购买、易于使用、易于管理的入门级存储系统。同时提供了更强大的性能以及企业级的功能、可用性及可靠性。再结合IBM Spectrum Virtualize的灵活性和选择多样性，满足企业对于数据灵活可控的管理需求。

当然这仅仅是专家们探讨的冰山一角，如果您想了解更多精彩的内容，欢迎观看4月26日14:00 线上首播《面授机宜》第2季“柔合之道 存储的手艺” 视频对话节目。