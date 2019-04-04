Pure Storage收购瑞典文件管理软件公司Cpmpuverde

全闪存阵列厂商Pure Storage宣布收购瑞典横向扩展文件管理软件公司Compuverde，从而进军文件存储市场。

全闪存阵列厂商Pure Storage宣布收购瑞典横向扩展文件管理软件公司Compuverde，从而进军文件存储市场。

2月份的时候，IBM将Compuverde的产品OEM为自己的Spectrum NAS，定位为一款横向扩展NAS系统，其文件存储能力低于IBM高端的Spectrum Scale并行文件访问产品。

Compuverde是由公司首席执行官Stefan Bernbo、系统架构师Christian Melander和软件发明人Roger Persson在2008年创立的，目前该公司的融资记录尚未公布，也没有关于这次收购的价格信息。

Pure Storage将获得Compuverde在售的横向扩展文件管理软件，并且该软件已经形成了一定的合作伙伴生态系统。Pure Storage目前还没有详细说明打算如何开发Compuverde软件。

Pure Storage首席执行官Charles Giancarlo在声明中表示：“我们很高兴有机会将Compuverde团队和技术带入Pure现有的产品组合中。”

这表明，Compuverde软件可能会被融入到Pure Storage的FlashArray、FlashBlade和ObjectEngine产品线中。

Compuverde文件管理软件和VMware

这样Pure Storage就可以提供统一的文件存储和块存储——正如Dell EMC的Unity阵列和NetApp的ONTAP阵列。此外，Pure Storage还可以凭借快速横向扩展的文件管理闪存系统进入高性能计算文件市场，与Isilon和Qumulo展开竞争。

Giancarlo表示：“企业希望利用公有云的创新与他们的本地解决方案进行结合。通过我们不断扩展的混合数据解决方案套件，例如Cloud Data Services，我们将继续帮助客户充分利用他们的数据资产。”

我们认为，这可能暗示着Compuverde软件将运行在公有云中，并提供本地与公有云混合式的文件存储。

Pure Storage及其渠道现在可以向他们现有的客户交叉销售文件服务了，并且开辟了横向存储文件系统这个新的方向。但是在收购之后，Compuverde合作伙伴是否还会继续与Compuverde合作，可能是一个有争议的话题。

例如，IBM是否会在Compuverde被FlashSystem阵列竞争对手收购之后继续OEM Compuverde的软件？