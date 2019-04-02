走进华数传媒，感受创新脉动！

面对传统有线电视业务的下滑、降费提速策略的加速实施、网络运营商管道化的趋势下，华数传媒积极向新网络+应用、新媒体+内容、大数据+开发三大战略转型。

杭州，一座文化底蕴的城市，一座创新开放的城市。

华数传媒总部就位于这种文化底蕴丰富、创新不断的城市，并因此内生了一股创新的劲头。杭州华数传媒平台运维总监张琴在接受采访曾说过这样一句话，“一直以来，我们技术部门是比较幸福的，能够不断地去尝试新技术”，从中能够也可以深深地感受到技术创新已经根植到华数传媒的基因。基于技术驱动，华数传媒在抓住互联网+战略机遇，结合自身业务积极推动基于新网络+应用、新媒体+内容、大数据+开发三大战略的业务转型。

未雨绸缪，华数传媒提出三大战略转型

位于杭州的华数传媒，拥有1亿的互联网电视用户、5600万的华数手机端产品用户以及3000万数字电视用户，月覆盖过亿的网络用户，处于中国新媒体产业的第一阵营。

随着传统有线电视业务的下滑、降费提速策略的加速实施、网络运营商管道化的趋势下，华数传媒面临很大的挑战，而华数传媒积极向新网络+应用、新媒体+内容、大数据+开发三大战略转型，背后很大的动力也源于这些挑战带来的市场压力。

首先，从全国范围来看，传统的有线电视业务处于下降趋势，被用户慢慢在放弃。从2016年开始，虽然华数的有线电视用户还是维护得比较好，但是全国的有线电视用户总量在下降是不争的事实。同时，随着降费提速政策逐步落实，大带宽互联网逐步进入更多家庭。目前华数传媒在杭州的宽带用户都是百兆， 200M、500M也已经对杭州的公众用户开放。这就为实现高清媒体的大带宽等互联网应用提供了基础。

“今天运营商在网络侧逐渐地被管道化，互联网内容强势发展。华数传媒作为一家网络运营商，必须考虑在应用方面我们做一些什么，如何能够提升我们自己作为管道运营商角色的价值，在这一背景下公司提出了‘新网络+应用’的战略思考。”张琴谈到。

在新媒体+内容方面，华数传媒在坚持国有企业体制、遵循国有企业的相关规范的基础上，大胆开展业务创新。

“在大多数传统广电企业还守着传统业务的时候，华数传媒就开始投资《画皮2》、投拍一些自制剧等，同时以比较开放的心态去融合更多的内容，比如与优酷等视频网站开展合作。” 张琴说。

当然，华数传媒的创新并不是凭空进行的，这与其大数据+开发的战略相关，而这方面华数传媒有先天优势，因为华数传媒自身有1亿的互联网电视用户、5600万的手机电视用户、3000万的数字电视用户以及宽带用户，庞大的用户群体产生了海量的数据。对华数传媒的挑战是如何挖掘这些数据，把这些数据用好。实际上，这不只是事关华数传媒，可能对于整个产业的价值提升也会起到非常大的作用。

“针对海量数据做了收集、挖掘、整理、分析之后，我们就可以针对互动门户以及个性化的内容进行优化，通过分析用户的喜好，实现影视剧的智能推荐。比如，用户进到我们的页面之后，首先有一个智能推荐的界面，就会集中展现他喜欢看的那一类影视剧。其实对用户来说这样能获得极大地方便，而对我们自己来说也是能够提高我们推荐的转化率。”张琴说。

另外，华数传媒在商业领域也做了一些拓展和开发，推出了几款大数据的产品，包括客户晴雨表、收视罗盘、积分魔镜、魔术水晶球、阿拉丁推介等。通过这些产品可以精准了解用户对内容的偏好，更有针对性地对各个频道产品运维提出建议。

三大战略为支撑，用创新推动新业务发展

在张琴看来，华数传媒在基于新网络+应用、新媒体+内容、大数据+开发三大战略转型过程中，围绕三大战略的技术创新和业务模式可以更好地参与到智慧业务中来才是关键。因为很多的业务其实都是由技术创新来驱动的。

华数传媒目前正积极参与把杭州打造为全国数字经济第一城的行动中，围绕着智慧城市、智慧社区、智慧乡村、智慧家庭，布局整个大的物联网产业，推动智慧业务。这里的智慧业务就包括物联网等业务部署，物联网现在在杭州已经进入全城的物联网部署，也形成了很多智慧的小区，像小区的一些停车、地磁，包括一些消防、智慧家庭、智能的烟感等等。

而以上这些智慧业务离不开技术的支撑，最终会对华数传媒的数据中心形成了巨大挑战，比如在智慧业务的落地过程中会遇到的一些计算、存储等性能方面的问题，而其解决就有赖于数据中心的升级。

“比如智能窨井盖，可能全杭州就是十几万个，数据量特别大，从前面的收集到进入后台进行处理、乃至转发，整个计算量是特别大的，整个处理效率的要求也是特别高。比如智能门锁，我们曾经在预研的时候说速度要快到它在那边一刷卡，我们通过后台的计算、身份核实能够直接给他开门。在很多的智慧业务的应用场景上，我们对时延的要求甚至有点苛刻。” 张琴说。

华数传媒平台运维部基础平台部经理胡川补充说，“现在遇到的一些问题，比如在利用率最高、最热的数据上，特别是针对大数据处理、云计算这一块，数据中心面临的最大瓶颈是内存不够。类似于数据库或者MDC这些，它对内存I/O或者磁盘的I/O要求是很高的。”

而这背后需要的是其数据中心实现对计算、存储等性能的提升。为此，华数传媒采用了一些先进的技术，比如最新的英特尔傲腾技术就被采用，以解决性能问题。傲腾是基于3D Xpoint闪存颗粒介质以及英特尔快速存储技术结合而实现的持久性内存技术，是介于DRAM和NVMe之间的一个非易失性存储，其特点是存储速度接近内存，但是存储容量接近SSD，既具有内存的低延迟、超高速还具备非易失性存储的特性。

基于热数据处理面临的性能瓶颈，传统磁盘的I/O性能无法满足需求，经过测试发现傲腾（Optane）可以。华数传媒采用了至强可扩展处理器的服务器搭配英特尔傲腾内存进行了对比测试，测试效果超出胡川的想象，不仅性能提升，成本上的降低也给华数带来了极大的惊喜。以一台服务器为例，目前主流的服务器内存是512G，新的至强服务器采用DRAM+Optane实现内存容量704G。以老服务器配置和价格为基准来看，新CPU与旧CPU的核数比是1.43：1，内存容量比1.375:1，新服务器整机成本比旧服务器整机成本高10%，但是通过新旧服务器的整机性价比1.43*1.375/1.1=1.79来看，采用新的内存架构，整机性价比提升79%。

实际的云主机性能测试结果表明：在同负载场景下，采用傲腾后整体性能提升10%以上。这对用户而言，就是能够获得更快的响应和更好的体验。可以说采用了新服务器配合傲腾内存之后，对于用户来说，成本只增加了不到10%，但是服务能力增加了100%，等于是增加了一倍服务能力。

“这10%的性能提升很重要，比如用户点播、网页加载速度等如果能缩短10%的响应时间，可以大大改善用户体验，对后面的企业业务增长和市场竞争力的提升都会产生很好的影响。”胡川说，“性能可以提高10%，就意味着它能够解决我们现在冷热数据不均的问题，或者I/O有延迟或者慢的问题。”胡川介绍。

实际上，在华数传媒类似的创新还有很多，不仅体现在采用最新的服务器、存储设备以及最新的内存技术，同时也体现在对于数据中心运维的方方面面，乃至环保。比如，在华数传媒所处的园区冬天4个月的供暖就是由数据中心的剩余热量转化过来。而正是类似的点点滴滴的创新共同汇聚成华数传媒的整体创新能力，最后共同造就了华数传媒今日在市场上的行业地位。