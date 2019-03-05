 超融合为什么发展这么快？听听戴尔易安信高管来解读！

那么超融合市场目前的发展状况如何，为什么与多云时代的数字化转型更契合？2019年初，戴尔易安信大中华区VMware与超融合解决方案总监吴云飞接受了至顶网的独家专访，

你要跟现在的00后说，十几年前，出门游玩要带的装备包括：一个手机，一个MP3，一个卡片照相机等等，00后会认为不可思议。像拍照、摄像、音乐、电话、语音这些功能，现在不是一个智能手机就搞定了吗？

对比企业级IT市场，超融合的出现，有着异曲同工之妙。随着超融合的解决方案越来越成熟，基于超融合一体化的解决方案逐步成为现代化数据中心的重要选择。就像今天人们拿一个智能手机能解决大部分娱乐需求一样。通过超融合解决方案，也能满足现代化数据中心的各种需求。

在IT基础设施领域，超融合被用户接受的程度和市场增长的速度远远超出了预期。那么超融合市场目前的发展状况如何，为什么与多云时代的数字化转型更契合？2019年初，戴尔易安信大中华区VMware与超融合解决方案总监吴云飞接受了至顶网的独家专访，与我们分享了戴尔易安信在超融合市场的情况。

戴尔易安信大中华区VMware与超融合解决方案总监吴云飞

戴尔易安信在超融合市场具有代表性地位。这几年，戴尔易安信在超融合市场表现不俗，IDC和Gartner 2018年Q2数据都显示，全球超融合系统市场戴尔易安信取得了市场第一的好成绩。

数字化进程加快推进超融合发展

IDC报告显示，2018年第二季度全球融合市场同比增长9.9%，达到了35亿美元。在第三季度，全球融合市场仍呈现增长态势，整体市场收入达到36亿美元，比2017年第三季度同比增长21.3％；其中，超融合系统部分在融合市场中占比最大，占总数的46.2％。值得一提的是，戴尔易安信在全球超融合市场中具有明显的领先优势，占到该季度市场总份额的29.6％，位列第一。超融合呈现快速发展态势，背后的原因有很多，包括互联网的发展、云计算的普及，当然核心是企业意识到了数字化转型的重要性和其背后商业模式的变化。由于互联网和新商业的发展，企业数字化对IT资源的使用速度和使用要求更高。企业IT系统希望获得更快的构建周期、更简化的运维、更高的IT运营速度。而超融合的出现，基于其高效、便捷、灵活的部署方式以及对企业业务强有力的支持获得了市场的高度认可。

吴云飞认为超融合被人们接受，核心原因是企业数字化进程的加速。“不管是传统行业还是新兴行业，都必须要做数字化转型。传统IT架构又要管存储，又要管服务器，还要管网络。如果用传统的架构去做数字转型相当困难。正好在这个数字化转型的大潮当中，运用超融合的概念，而且能够很顺利地把存储、服务器、计算、甚至以后的网络加进来。对客户来讲，它的适用性、实用性就要简单很多。这是一个很大的原因。”

而站在戴尔易安信角度来看，戴尔易安信超融合的优势是既能提供端到端的基础架构，又通过VMware提供最强的虚拟化平台，“在超融合上面，就像戴尔易安信VxRail，把两家最强势的软件和基础架构的优势叠加起来。对于客户来讲，整个使用流程会简单很多，比如操作、升级等。”吴云飞谈到。

戴尔易安信VxRail

目前，戴尔易安信与VMware联合开发的超融合解决方案已经成为大多数工作负载的新标配，戴尔易安信和VMware的合作也比以往任何时候都更加紧密，双方不断对联合开发的产品进行大量投资。对此，吴云飞表示，“我们不断倾听本土客户的声音、深入了解客户需求，VxRail这个产品是 “在中国，为中国” 戴尔中国4.0+战略的最好写照，完全由中国本地研发、本地制造、本地提供服务支持的。事实上，我们在超融合解决方案上面，针对不同的客户应用以及不同的技术需求，还有很多不一样的产品解决方案。未来，我们会进一步深耕中国市场，以领先的科技力量、丰富的实战经验为客户保驾护航。”

超融合能够迅速适应多云环境

超融合能快速发展，背后离不开云的普及，当越来越多的人意识到数据上云成为趋势的时候，让数据在云上云下流动成为企业的核心需求，而超融合的优势就显现出来。在企业迈向多云的过程中，超融合可以作为IaaS平台和PaaS平台的基础架构。通过部署超融合，可以在企业内部或者异地来运行应用程序。

戴尔易安信超融合不仅关心底层架构的基本能力，包括横向扩展、软件定义和灵活部署等功能，同时能够支持多云平台和VMware环境。戴尔易安信超融合在云环境中有哪些优势？吴云飞谈到，以戴尔易安信超融合明星产品VxRail为例，VxRail既能与不同公有云实现无缝对接，又能构建一个企业混合云基础设施平台。

同时，VxRail还能够更快部署并管理混合云环境。因为目前VMware解决方案能够在VxRail上得到全面优化和支持，作为唯一一款与VMware联合开发，并配备VMware Cloud Foundation的超融合设备，全新VxRail提供了一个集成的云平台，为VMware SDDC以及面向下一代VMware云技术的混合云战略提供更加简单的路径。它支持面向公有云提供商（例如VMware Cloud on AWS）和混合云容器服务（例如Pivotal）进行扩展。

超融合发力的优势是应用场景广泛

目前对于虚拟桌面基础架构、远程办公与分支机构等关键工作负载的企业用户来讲，超融合因其快速灵活部署、与云环境更好契合等特征受到企业欢迎。

当然从长远来看，超融合市场的发展潜力也是巨大的，因为几乎在所有虚拟化环境下，采用超融合都是合适的。而且超融合具备通用性、模块化等特性，在构建新型云数据中心过程中，计算和存储均衡的应用也都可以采用超融合产品。

吴云飞分享了南京师范大学地理科学学院与戴尔易安信的合作，为全息地图地理信息资源开发与利用实验平台构建高性能计算和VR展示能力。

地图是改变世界的十大地理思想方法之一,是人类认知空间的工具，今天地图正向着三维空间、实时动态、全要素、全信息、全内容及地理规律表达的方向发展。南京师范大学地理科学学院面临着如何采集、存储、分析和展现这种新型的全息地图。

南京师范大学地理科学学院引入Dell EMC VxRail超融合与Isilon数据湖方案，构建虚拟现实VR平台，来全面展现研究成果。之所以选择Dell EMC VxRail超融合解决方案，南师大地科院相关项目负责人表示，VxRail部署十分快捷，采用 Web向导一键安装方式，即可在30分钟完成部署。同时， IT人员仍可以采用VMware VCenter Web Client管理集群，不需要切换管理平台，管理维护更易上手。此外， 该项目负责人还表示，VxRail功能齐备，自带vSAN和 vCenter许可。同时，RP4VM可对虚拟机进行连续性数据保护，可达到RPO为0的高等级保障水平，LogInsight 为IT人员提供可靠的监控服务，CloudArray提供数据保护的公有云接口和空间，为未来实现混合云提供了支撑。此外Isilon 数据湖方案提供多协议访问机制，减少了南师大地科院虚拟现实、增强现实展现的应用开发周期，可以让IT人 员灵活选择数据访问协议，缩短应用开发周期，以提升 VR上线的速度，并提升成果展现的灵活性。

未来：超融合与传统架构长期并存

超融合能够以交钥匙的方式交给最终用户，能够便捷、简单对移动业务和云原生应用进行很好的支持。当然我们也看到传统架构还有其独特的优势，包括超大规模的密集计算，包括海量数据的存储等等。

吴云飞也谈到目前很多客户还需要做三层架构，那么戴尔易安信的VMAX，PowerEdge以及交换机还能够继续服务于传统客户。

但是对于一个新兴的行业、新兴的客户，最便捷的搭建基础架构还是超融合。