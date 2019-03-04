为什么2025年，80%的企业数据还是在HDD上？IDC给出答案！

在2019年2月底，IDC高级副总裁Dave Reinsel与希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士联合接受了至顶网的采访。

如今，通过整合数字技术来帮助企业实施其战略已经成为一种重要手段。2019年全球数字化转型支出将达到1.25万亿美元。在数字化转型过程，数据存储业务也在2019年开始突破一个临界点。从 2019 年 开始，存储在企业核心（传统和云数据中心）的数据将超过全世界现有端点（电脑、 智能手机和物联网设备）中的数据。国际数据公司（IDC）发布的《数字化世界—从边缘到核心》白皮书上提到。同时IDC 预计从 2018 年到 2025 年，所有介质类型的存储容量出货量必须超过 22ZB，其中近 59% 的容量来自 HDD 产业。特别是企业数据，80%的企业数据将存储在HDD上。

在2019年2月底，IDC高级副总裁Dave Reinsel与希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士联合接受了至顶网的采访。谈到了哪些因素促进了中国成为全球最大的区域数据圈，以及为什么2025年，80%的企业数据还是在HDD上。孙丹女士分享了基于白皮书，希捷的创新策略和发展方向。

2025年，中国将拥有全球最大的区域数据圈

IDC高级副总裁Dave Reinsel认为，对于中国而言，未来5年将新增两亿互联网用户，通过国家在积极的推动智慧城市基础设施计划，基于视频技术的各种应用将被广泛采用。包括人脸识别、精准医疗、虚拟现实、智慧城市等。5G的加速让物联网项目计划加速实施，这些举措将对创造数据产生重大影响。基于这些举措，到2025年，中国将拥有全球最大的区域数据圈。

海量数据带来的四大新趋势

Dave Reinsel认为从边缘到核心到端点创造出的海量数据，随着时间的增长，数据产生来源的变化带来了新的趋势。

第一从娱乐驱动的数据向生产力和效率驱动的数据的转变意义重大，这表明生产力、物联网、通信等产生的数据将发挥更大的价值。

第二，云成为新的核心。

企业和消费者对公有云更有信心且应用更多。从报告可以看出，有两个关键节点，一个是到2020年，存储在公有云中的数据量将超过存储在消费者设备中的数据量。一个是到2022年存储在公有云中的数据量将超过存储在企业系统内的数据量。

第三，边缘IT和企业的作用日益重要，边缘创造的数据从2015年12%占比上升到22%的占比。核心创造的数据从2015年22%占比上升到28%的占比。终端创造的数据占比将下降16%。

从数据存储的角度看，2015年，仅35%的数据存储在核心和边缘上。预计到2025年，73%的数据存储在核心和边缘。

第四，到2025年，企业将存储全球超过85%的数据，这意味着企业的重要性和重新崛起。

IT4.0时代到来，IT发展是延续不是覆盖

数据的不断增长伴随着IT的不断进化，基于此希捷提出IT4.0概念。

IT1.0意味着数据时代的开始，大型计算机和基本的软件语言开始协调信息，人们逐步意识到数据的潜力。IT2.0，第一波重要数据增长。PC机和客户机、服务器工作站提供对数据的直接访问，这个阶段大多数据都是本地的，意味着数据只是存储没有被激活。IT3.0是伴随着移动和云计算的高速发展。随着海量应用的出现，数据增长到EB级别，这些应用程序将信息发送到云中进行备份和分析，但是这个阶段数据并没有完全用于商业智能。

孙丹认为今天IT4.0时代，人工智能、5G、物联网将高度发达，新时代意味着数据是主动的，而不是被动的。这个阶段人工智能技术将用于检测。同时物联网数据在网络边缘附近进行分析和处理。而5G宽带使M2M通信大规模增长。最终数据将大幅度的获得激活和价值。

2025 年末， 超过企业存储 80% 将使用 HDD 介质

IDC的数据显示，硬盘在未来五年的时间内还是数据存储的主要介质。即使到了2025年，未来数据存储依旧是HDD主场，特别是面向企业核心（传统和云数据中心）和边缘（由企业强化的基础设施，如基站和分支机构）的全球数据到 2025 年末， 超过企业存储 80% 将使用 HDD 介质。

为什么2025年，还有超过80%的企业存储使用HDD，David Reinsel给出了解释。

HDD的价格优势和人工智能技术将推动企业数据存储在HDD上。David Reinsel认为 “企业需要从成本角度尽量确保这些数据在存储时候能够是以最低成本进行存储，当我们需要使用这些数据的时候，又可以把这些数据通过数据堆栈，把最高性能资源应用到这一块。”这个角度看人工智能就可以发挥作用。总体来说，人工智能的作用就是“我们并不需要所有数据都存储在闪存上，而是当我们需要用到数据的时候，人工智能能够快速调度实现闪存存储这样的效果。”

孙丹认为，企业级尤其云端HDD仍将会拥有长期的优势。就希捷科技而言，采用HAMR新技术的HDD，在不断提升HDD的性能容量并实现降低成本。希捷今年会推出16TB的企业级硬盘。行业机械硬盘磁头出货数年复合增长率在6%。企业级近线机械硬盘市场足够大并以强劲的速度增长。

基于此希捷积极推动硬盘上的创新。包括在硬盘磁头上引入创新的激光技术，一方面推出领先的HAMR热辅助磁技术来不断的提高磁盘的密度。一方面创新的推出双磁臂技术来提高性能和IOPS，实现最佳读写速度。在闪存技术方面独有的DuraWrite增大预留空间，使闪存性能和寿命都得到了提高。

希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士

成立40年希捷没有停止技术创新

站在希捷角度，孙丹认为希捷的作用就是让数据价值最大化。从数据的采集到数据处理再到智能学习形成一个闭环，不断让数据释放其价值。

今天物联网设备和机器人技术将成为当今人类与数据生成的主要驱动因素，同时存储技术将继续发展，理解下一代内存对希捷也至关重要，而数据来源和数据治理需要一个安全可信的数据生态系统，同时数据处理需要通过人工智能/机器学习在边缘实时进行。

同时孙丹谈到希捷一直致力推动行业用户对于AI的认识，希捷与百度云、腾讯云、京东云、华为云等合作伙伴不断推动在云计算、人工智能、存储技术等方面合作。希捷是最早在中国看到安防、金融体系对于AI的需求，在安防领域希捷与海康合作推出的AI盘，已经开始有一些规模的使用。目前希捷与国内合作伙伴在人工智能领域的合作主要是在安防领域、无人汽车领域、无人飞机等。包括与中国大疆DJI公司合作，针对大疆无人机推出了Fly Drive硬盘，针对64路流媒体图像分析的酷鹰（SkyHawk AI）人工智能监控硬盘，包括推出专门针对无人汽车的硬盘等。未来会在包括医疗、教育、娱乐影视制作、广告制作、游戏等领域展开合作。

希捷是非常专注于提供数据存储技术和数据安全技术，希捷也在积极推动让数据更安全的内置数据恢复软件的加密盘，以及对硬盘的故障进行预测，这些都是通过管理硬盘来为客户实现数字化更好的价值。

孙丹认为基于这些驱动，希捷将继续专注数据创建、物理设备、数据安全以及数据流四大支柱领域的研发，以独特的技术满足数据爆炸产生的存储需求，助力企业挖掘数据星球的潜力，获取更多的价值。