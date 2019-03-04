数据存储厂商Nutanix和Pure Storage最新财报结果喜忧参半

数据存储公司Nutanix和Pure Storage股票在公布了季度财报之后受到打击，这让股东们争先恐后地退出。

数据存储公司Nutanix和Pure Storage股票在公布了季度财报之后受到打击，这让股东们争先恐后地退出。

Nutanix遭遇了最大的不幸。由于对即将到来的第三季度指引相当惨淡，Nutanix股票在盘后交易后中暴跌32％多，尽管过去三个月中Nutanix的表现已经相当不错了。

与此同时，Pure Storage的股票在延长交易中下跌超过5％，此前Pure Storage公布的季度的收益和收入远低于华尔街预期。

两家公司至少已经习惯了这种波动。他们试图颠覆竞争激烈的数据中心存储市场，因此投资者对其增长前景中细小的变化也变得极为敏感。

就Nutanix而言，其战略主要是围绕着销售融合存储、计算和网络的超融合系统。Nutanix正在努力减少对硬件销售的依赖，转而支持可在大多数基础设施上运行企业云操作系统。因此，Nutanix越来越注重将客户转向基于订阅的许可模式。

这些努力进展顺利，如果说Nutanix的2019财年第二季度业绩能说明一些问题的话。该季度，Nutanix在股票补偿等某些成本之前亏损为每股23美分，收入为3.35亿美元，好于华尔街此前预期的每股亏损25美分，收入3.31亿美元。

Nutanix在新客户获得方面也取得了进展，该季度新增920家“最终客户”，包括Apache、GS Energy、Harris和Komatsu America，而且其中6个客户在该季度购买了价值至少500万美元的产品和服务。

Nutanix首席财务官Duston Williams表示：“我们很高兴看到我们在大金额交易和推进订阅模式方面取得的进展。”

但是这些成功并不足以让Nutanix的投资者放心，他们对未来前景往往更感兴趣。Nutanix在这方面有些令人失望。Nutanix称，预计第三季度收入在2.9亿美元至3亿美元之间，远低于华尔街预期的3.48亿美元。

Nutanix首席财务官Duston Williams表示，与预期的差距在于下一季度将出现“营销支出不足对通路生成的影响，以及低于预期的销售招聘。”Williams承诺公司一直在“采取行动”来解决这些问题，但他给出的这一保证并不足以安抚股东。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，看到Nutanix将糟糕的指引归咎于支出不足这一点令人关注。他说，投资者可能也有同感。

Mueller说：“由于没有填补上销售人员的空缺，所以无法带来足够的收购。我们希望Nutanix能够尽快解决这些问题，否则未来几个季度也将是具有挑战性的。”

Pure Storage也努力安抚股东。Pure Storage销售的全闪存存储系统越来越多地被用来取代旧的、较慢的、基于磁盘的系统。但Pure Storage却没有达到华尔街的利润目标。

该季度，Pure Storage在股票补偿等某些成本之前的收益为每股14美分，收入为4.222亿美元，但华尔街预期的每股收益为18美分，收入为4.433亿美元。

Pure Storage将这归咎于合同设备制造商的“流程故障”，这阻碍了一些订单的履行，以及从一些客户向订购许可模式的转移。“不考虑这两个问题，我们的收入和利润都在我们的指引范围内。”

Pure Storage首席执行官Charlie Giancarlo在接受采访时解释说，直到最后一个季度结束的时候，制造故障问题才突显出来

“我们认为已发货的订单仍然滞留在生产车间里。我们做了深刻的检讨，我们做了改变，我们不希望这种问题再次发生。”

Mueller表示，Pure Storage只是运气不佳，因为任何企业都有可能遇到供应中断的问题。不过他表示，Pure Storage应该提高供应链的弹性，以防止这些事情再次发生。

Mueller说：“但是向订阅模式的失误而导致的收入未达预期是不太能被原谅的。无法很好地规划收入组合和管理期望是一个需要解决的运营问题。”

至少还有一些亮点。例如Pure Storage指出，在新季度与一家“系统集成商”签署了一份为期两年的协议，价值超过1亿美元。Giancarlo说，这个消息会让人们“开始注意到”并且有理由保持乐观。

他说：“这说明有一家非常精明的客户选择了Pure Storage，我们认为这不会是一个孤立的案例。”

Giancarlo还强调说，Pure Storage的Evergreen Storage（ES2）存储销售表现强劲，该服务是去年针对混合云和私有云推出的。

ES2销售额增长的唯一问题是它是以订阅模式售卖的，收入是以一年或者两年为期记录的，因此当前的收入不如一单硬件交易那么高。

对于当前这个季度Pure Storage表示炉管，称表现会好得多。Pure Storage预计这个季度的收入在3.27亿美元至3.39亿美元之间，中间值超过分析师预期的3.31亿美元