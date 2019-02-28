 NVMe旭日初上，西部数据逐步推动SATA与SAS SSD升级

西部数据公司已经开始利用速度更快的NVMe驱动器逐步替代其SATA与SAS SSD产品。

西部数据公司已经开始利用速度更快的NVMe驱动器逐步替代其SATA与SAS SSD产品。

2.5英寸Ultrastar DC SN630与M.2 2280（单面）格式CL SN720驱动器开始采用西部数据与东芝的64层3D TLC NAND （三级单元）配置，同时配合PCIe v3四通道与NVMe v1.3接口。

西数方面表示，全部驱动器组件皆已生产到位，具体包括介质、控制器及其软件。

DC SN630

这款DC SN630是一款数据中心级SSD，其960 GB、1.92 TB、3.84 TB以及7.68 TB几种容量版本针对读取密集型任务进行了优化。而出于预留空间的考虑，其混合使用版本的容量水平较低，分别为800 GB、1.6 TB、3.2 TB以及6.4 TB。

西数公司的Ultrastar DC SN630

西数方面并没有公布混合版本产品的随机读取/写入IOPS，但向我们确认其使用寿命为每天两次全盘写入，寿命周期大约为五年。另外，其提供五年质保服务，以及最高200万小时故障间隔时间（简称MTBF）。

读取密集型版本则可带来高达36万3700/5万5820的随机读取/写入IOPS，且具有2.7/1.29 GB每秒的连续读取/写入带宽。

奇怪的是，从960 GB到7.68 TB，西部公司甚至为不同容量型号列出了非常详尽的延迟水平——130微秒、180微秒、230微秒以及230微秒。另外，读取密集型产品的使用寿命略低，为每天0.8次全盘写入，同时提供为期五年的质保以及高达200万小时的故障间隔时间。

其常规功耗为10.75瓦，且具备即时安全擦除功能。

相比之下，西数的HGST品牌同样包含一款DC SS530双端口SAS驱动器，其同样采用64层TLC 3D NAND并具备每秒12 Gbit带宽。其随机读取/写入IOPS最高可达44万/32万，这样的表现在写入操作方面可谓碾压DC SN630。

另外，DC SS530的连续读取/写入带宽分别为2.31/2.28 GB每秒，同样优于SN630。在这种情况下，可以看出NVMe本身并没有表现出超越每秒12 Gbit双端口SAS的性能水平。

CL SN720

我们于去年三月首次见证西数公司推出的SN720 M.2 NVMe驱动器，但当时其还没有发布关于CL SN720的公告。

CL SN720驱动器主要作为启动引导或者物联网边缘驱动器使用。其提供256 GB、512 GB、1 TB以及2 TB容量选项。这款产品的随机读取/写入IOPS呈现出两极分化，读取为3万3000，而后者仅为可怜的2700——是的，我们检查了多次数据表，确认结果无误。很明显，其专为大规模读取密集型任务而生。

西部数据公司的Ultrastar CL SN720

其连续读取/写入带宽仍然倾向于读取，但差异有所缩小，分别为3.25/1.4 GB每秒。

读取延迟为128微秒，西数方面表示这款驱动器的读取速度与写入性能分别可达1 TB Ulstrastar SA210 SATA SSD的6倍与2.5倍。

其同样基于64层TLC 3D NAND，采用6 Gbit每秒SATA接口，并提供2.5英寸与M.2 2280两种格式。其随机读取/写入IOPS为6万4000/5000，连续读取/写入带宽为510/475 MB每秒；可以看到，性能指标明显低于使用NVMe的CL SN720版本。

我们也可以将CL SN720与西部刚刚面向游戏玩家发售的闪存驱动器进行比较，即Black SN750。后者拥有一套覆盖64层TLC 3D NAND介质的散热器，可提供51万5000/48万随机读取/写入IOPS以及3.47/3.9 GB每秒连续读取/写入带宽；很明显，不仅速度更快而且读写更加均衡。

西数方面也在着手构建并配置各驱动器产品，从而在性能、成本、功耗以及使用寿命等层面达到与市场需求的高度契合。

SN720提供自加密支持——即TCG OPAL 2.01——以及即时安全擦除。另外，这两款新驱动器都可使用密度更高的96层3D NAND。

SN630计划于今年三月上市，而SN720目前已经开始供货。