再问一遍：我们DRAM厂商的钱都跑哪去了？

根据行业分析机构DRAMeXChange的统计，各DRAM供应商与NAND供应商在2018年第四季度皆遭遇出货量与产品价格下滑问题，收入缩水自然也成为无法回避的现实。

根据行业分析机构DRAMeXChange的统计，各DRAM供应商与NAND供应商在2018年第四季度皆遭遇出货量与产品价格下滑问题，收入缩水自然也成为无法回避的现实。

而这一结果，主要归结于糟糕的服务器销售态势与过高的客户库存水平。

三星公司受到的打击最为严重：其DRAM产品收入与2018年第三季度相比直接下降25.7%，目前为94.5亿美元；在此期间，其市场份额亦从45.5%下降至41.3%。

排名第二的SK海力士公司下跌幅度较小：环比降幅12.3%，目前为71.4亿美元，营收市场份额由29.1%上升到 31.2%。

位列第三的美光公司市场份额由21.1%上升至23.5%，而DRAM收入则下滑9.2%，目前为53.7亿美元。

台湾南亚科技同样遭受重创。作为排名第四的供应商，其收入下降30.8%，目前为5.5亿美元，市场份额也由2.8%下跌至2.4%。

紧随其后的是台湾华邦电子，尽管收入下降16.8%至1.57亿美元，但其市场份额仍然维持0.7%不变。接下来的Powerchip虽然呈现反趋势，收入增长10.3%至9300万美元，且市场份额由第三季度的0.3%增长至0.4%，但这一数字主要源自旗下DRAM品牌的销售额。如果加上代工业务，则二者累计仍较上一季度下降近两位数。

“其他”类别再次回归，在本次调查中收入下降16.7%至1.16亿美元，市场份额继续保持0.5%不变。

研究机构DRAMeXChange表示，由于价格的急剧下降，预计整个行业在2019年第一季度的业绩将更加糟糕。其做出估计，认为本季度产品的价格跌幅可能在20%至25%之间。

过去在NAND方面：只有英特尔闪存收入在残酷的季度后会上升

除英特尔外，所有主要闪存供应商的季度收入突然下降都受到影响，除非英特尔价格下跌，否则NAND收入增长。

DRAMeXchange强调了除英特尔以外的所有地方的突然收入逆转，提供了这些数据

除了三星之外的所有人都在2018年第四季度增加了比例，而英特尔则将其推高了15％。

三星收入从第三季度到第四季度大幅下降 - 下降28.9％至43.04亿美元 - 其市场份额下降5.2％至30.4％。

SK海力士因平板闪存和DRAM需求稍有下降。

除了其他类别，所有主要供应商都从三星获得了份额。

SK海力士和三星都不得不将平均销售价格降低20％以上，但SK海力士因此获得了市场份额，其收入仅下降了13.4％，不到三星百分比跌幅的一半。

DRAMeXchange的研究人员估计，2019年第一季度的情况会更糟，季节性因需求下滑加剧，导致2018年最后一季度NAND比特出货量预计下降。

该研究机构预测，主要NAND供应商将进一步降低价格，以保留各自的市场份额。如果你在Flash游戏中，请考虑自己警告。