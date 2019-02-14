Veeam公布2018年业绩，亚太区成为增长最快区域

12年的高速增长让Veeam位居云数据管理市场前列，并使其成为全球最大的私有软件公司之一

2019年2月14日：为智能数据管理（Intelligent Data Management™）赋能的备份解决方案厂商Veeam® Software（卫盟软件）今天公布了2018财年业绩。2018年，Veeam新增4.8万家新客户，每月平均增加4000家。受此带动，Veeam实现了订单总额9.63亿美元，同比增长16%，连续12年实现两位数增长。

同时今年1月初，Veeam获得了Insight Venture Partners 和Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB)的5亿美元投资，这是迄今为止存储软件行业获得的最高额注资。

Veeam联合创始人兼销售和营销执行副总裁Ratmir Timashev表示：“数据管理、合规和风险、数据泄露以及网络犯罪等方面，将会是企业2019年乃至未来10年持续面临的挑战。2018年中我们发现没有数据是绝对安全的。客户都在寻找一种管理数据的方法，既能发挥数据的作用和潜力促进业务转型，又不会让自己依赖单个数据供应商或面临更高的数据泄露风险。”

Timashev补充道：“通过和慧与 (HPE)、NetApp、思科 (Cisco) 和联想 (Lenovo) 建立紧密的合作伙伴关系，强强联手，Veeam进一步丰富了解决方案的交付内容，为客户提供所需的数据管理解决方案。我们让企业能够利用他们的数据备份做更多事情，为企业提供从数据中产生价值的新方法，同时把握其他业务机会。在混合云市场的变革浪潮中，Veeam再一次取得了持续增长并强力占领市场。借助我们的合作伙伴、客户和生态联盟，以及最近通过Veeam Availability Suite 9.5 Update 4公开发售的新云数据管理功能（公司历史上最重要的产品发布），我们巩固了在智能数据管理领域的前沿地位。”

Veeam亚太及日本地区高级副总裁Shaun McLagan表示：“今年，Veeam实现了卓越的经营成果，尤其是亚太和日本地区的业务增长了36%，这是目前增长最快的区域。其中日本和中国成为高速增长区域，涨幅均超过了100%。业务的成功体现了Veeam作为纯渠道型公司的优势，凭借与合作伙伴的联盟关系，我们在亚太和日本地区组建了团结的Veeam团队，产品套件可以满足当今的数据管理需求。我们在所有领域实现了增长，包括中小企业、商业、大型企业和云业务。多场所和多云策略的采用将成为今年Veeam数据保护和备份产品的基础。我们正在对该地区进行大量投资，预计今年将实现同等幅度的增长。”

IDC研发总监Phil Goodwin表示：“数据保护和备份软件市场依然是一个充满活力的竞争行业，全球销售额已经超过70亿美元，预计每年将以4.3%的幅度持续增长。Veeam继续扩大其数据可用性解决方案的深度和广度，今天推出的云数据管理（Cloud Data Management）就可以证明这一点。另外，Veeam旨在通过近期Insight Venture Partners的投资继续保持两位数增长。”