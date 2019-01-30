 数据管理应以数据为核心，确保数据安全自由流动

要想做好数字化转型，企业应该把数据管理平台从传统数据恢复为主转化成数据服务，这样才能更加方便地提供给前端应用，满足其需求，这是数字化转型中数据管理需要做出的改变。

当下大多数中国企业的数字化转型已经进入了持续深入阶段。如果说此前很多企业是把数字化转型的侧重点放到IT基础架构的升级和重构上，那么此时重点已经转向如何在新的IT基础架构之上搭建各种平台和运营高效的IT系统。

“很明显，数字化转型已经是个不可阻挡的趋势。今天，我们能看到很多客户已经切切实实在进行数字化转型，已经从理念或者观点变成了已经在实践的一个项目。不少企业都已经取得了一些进展。”Commvault大中华区总经理王波表示。

Commvault大中华区总经理王波

王波所说的这些进展首先就体现在IT基础架构方面，随着这项工作的完成，企业的下一个关注点自然地转到与生产直接相关的应用上，作为后台支撑的数据管理系统就是其中之一。

“数字化转型是依赖数据的，如果数据管理系统还部署在相对比较滞后的架构上，是没办法满足现在数字化转型中对数据需求的快速转变的。”Commvault大中华区技术总监蔡报永说。

蔡报永进一步解释说，数字化转型需要数据能够快速敏捷地提供给生产系统来用，如果还是采用落后的方式来提交数据，比如需要靠人工去创建数据恢复平台、恢复数据，那根本满足不了数字化转型对敏捷的需求。

“我们认为，要想做好数字化转型，我们应该把数据管理平台从传统数据恢复为主转化成数据服务，这样才能更加方便地提供给前端应用，满足其需求，这是数字化转型中数据管理需要做出的改变。”蔡报永说。

相比较而言，过往的数据管理更偏向于容灾和恢复，因此在很多企业看来，这是一个重要但不紧急的事情，不少企业即使投入也并不太情愿。而当今企业要进行数字化转型，需要数据的强力支持。作为一个数据管理平台，就应该让数据的价值尽可能发挥出来，这样企业才能认识到这个投资的价值，不再会认为仅仅是为了容灾在投入，而是还能为其生产提供很大的支持。

实际上，这也正是Commvault当下的产品和技术的发展方向。据悉，Commvault目前的产品和解决方案着重发力在两个方面，一个是数据保护，另一个是数据的使用。2018年，Commvault将产品整合为四个：Commvault Complete Backup & Recovery、Commvault HyperScale、Commvault Orchestrate、Commvault Activate。其中Commvault Complete Backup&Recovery是Commvault传统的数据保护和备份产品；Commvault HyperScale是针对当下流行的超融合架构部署的数据保护和备份版本。这两款产品都是为了方便企业管好数据的，企业无论是生产数据还是历史数据，这两套系统都可以管起来。

后面两款产品Commvault Orchestrate和Commvault Activate是增值产品，也是基于前面两款产品之上的产品。它们的主要目的是帮助企业用好数据。比如，借助Commvault Orchestrate™企业能实现协同编排、自动运行，如灾难恢复测试，开发/测试操作和工作负载迁移等等。Commvault Activate更进一步，它把企业数据开放出来给其他的应用，Commvault Activate提供了开放型的API，能提供给第三方，让其开发出更多适用于业务的应用，把数据利用起来。

值得一提的是，随着云计算的普及，多云已经成为很多企业普遍的IT环境。这就决定数据管理要适应这样的IT环境。这里的适应有两层含义：一个是数据管理的平台要能部署在多云环境中，而且能方便地对各种云环境进行统一的管理。这里，Commvault特别强调一个观点就是，数据管理要以数据为核心，把确保数据在各个平台上的自由流动作为主要目标。

第二个调整则是商业模式和合作伙伴战略方面的。随着云的普及，特别是公有云市场规模的扩大，与公有云厂商的合作也成为一个非常关键的问题。据记者了解，如今，Commvault已经先后与AWS、阿里云达成了非常紧密的合作关系，在它们的公有云上可以部署Commvault的产品和解决方案。另外，在合作伙伴战略方面，为了适应新的形势，Commvault还在致力于帮助提升传统合作伙伴的能力，助力它们实现传统分销渠道向增值服务商的转型。

“除了分销之外，我们希望它们还可以基于Commvault去做数据迁移，提供其他服务，帮助它们在新的环境下找到数据价值。我们希望，在任何的形态下Commvault都能够给合作伙伴带来增值，因为只有让它们增值，它们才能愿意和Commvault合作，我们也才算成功。”王波表示。