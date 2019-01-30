2019年，存储界首场发布会从新华三开始

2019年刚开始，新华三举办了主题为“开年见三”的存储新品发布会。针对未来海量数据存储、智能存储、闪存、数据保护等重点领域，新华三发布了3PAR系列、UniStor X10000、StoreOnce等产品的升级和更新。

2019年刚开始，新华三举办了主题为“开年见三”的存储新品发布会。针对未来海量数据存储、智能存储、闪存、数据保护等重点领域，新华三发布了3PAR系列、UniStor X10000、StoreOnce等产品的升级和更新。

智能InfoSight驱动的3PAR智能存储

2019年，3PAR不仅将NVMe协议与SCM全面合为一体，让闪存性能发挥到极致，同时还全面集成了与人工智能相结合的运维系统功能和特性。

提升闪存性能方面，新华三采用了NVMe SCM（Storage Class Memory）技术Intel Optane存储级内存产品，英特尔傲腾技术是基于3D Xpoint闪存颗粒介质以及英特尔快速存储技术结合而成的持久性内存技术，其技术点是是介于DRAM和NVME之间的一个非易失性存储。能实现IO的极低时延，同时确保掉电不会丢数据。新华三是首批采用NVMe SCM技术用于全闪存储的存储供应商，现场新华三存储专家分享到，新华三在Oracle数据库环境下的测试显示，采用全闪存阵列，3PAR的时延为0.338ms。采用最新的SCM技术，时延达到0.161ms，能再次降低至少52%。

新华三存储专家介绍了InfoSight的特性：

一是基于人工智能技术的预测和分析，可以实时查看整个存储系统每个部件的状况和性能，实现对存储整体容量和性能做出评估和预测；

二是针对虚拟机进行更精细的评估，可以细粒度的甄别每个虚机的带宽、IOPS及时延等，实现故障源的精准定位；

三是以机器学习驱动的推荐引擎大数据分析算法，收集到故障信息后会上传至云端进行机器学习和智能分析，实现故障特征推送，避免出现相同的问题。

在此基础上，新华三引入创新的饱和值概念，进一步简化用户运维的难度。每一个存储设备均可以通过自身的配置、业务压力、业务类别等信息并结合存储的带宽、时延、IOPS及容量计算出一个具体的数值，此数值即是当前存储的能力“天花板”，并通过计算分析给出当前业务下的饱和值占比。

InfoSight通过3PAR提供强大且功能丰富的智能管理和维护功能，实现对客户更深层次的洞察整个存储的性能。

为海量存储量身打造的UniStor X10000

2018年，针对海量存储，新华三自研的X10000的增长超过400%。让新华三对于海量数据存储市场有了极大的信心。进入2019年，新华三力推第三代H3C UniStor X10000 G3海量存储系统，该系统是新华三技术有限公司自主研发的新一代全对称分布式存储。发布会现场，新华三专家谈到X10000 G3能够在一个平台同时支持块、文件、对象存储能力，同时实现系统的性能及容量随节点数增加呈线性增长。同时X10000 G3结合SDS存储能够实习定制化的软硬件一体化平台，通过定制化可以很好的适配到不同行业的业务应用之中；真正的融合架构，融合了块、文件和对象，以及丰富的存储管理功能；全生态对接，无论是数据归档/检索、第三方运维管理，还是视频分析类应用，新华三SDS都将与ISV合作伙伴进行全生态结对。

X10000 G3系统拥有卓越的性能、超强的拓展能力、高可靠高可用以及易维护等特性，单文件系统可支持最大288个节点的集中部署，单一命名空间可存储超过100PB存储容量，面向政府、金融、企业、运营商、广电、教育、医疗、交通等各行业用户提供高效可靠易管理的存储资源池。

针对多云数据管理趋势推出StoreOnce融合备份产品

今天，数据是所有的企业，所有的客户最为关键的资产。因此数据需要得到最好的保护。新一代StoreOnce融合备份功能全面增强，让数据备份更简单、更快捷。满足多云时代数据的备份需求。新的StoreOnce，能够实现简化运维、重删以及灵活性。

第一， 方面简化运维，新华三专门针对于运维做了独特的优化。

第二， 今天海量数据不可能每天产生的数据都进行备份， StoreOnce可以做到一比二十的重删，存储效率提升20倍。

第三， 灵活性，而针对于实现服务级别的协议，通过软件定义帮助客户去解决一些它不愿意去（独立）的硬件设备，今天推出的StoreOnce直接在客户现有的服务器上去装软件定义的产品就可以实现。

新发布的StoreOnce，还可以支持亚马逊中国和（微软）中国两种云，也测试了腾讯云、电信云，只要是标准的对象接口的存储，目前StoreOnce都可以做到的。

通过经过StoreOnce性能相比传统产品，整体的备份速度提升三倍，网络的占用率降低95%。