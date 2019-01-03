需求疲软冲击内存制造 三家DRAM厂商放缓产量增长

因为内存需求不稳定，并且没有复苏的迹象，导致三家DRAM供应商正在放缓产量的增长。

研究机构DRAMeXchange表示，三星、SK海力士和美光为了应对第一季度及之后即将出现的季节性需求疲软，2019年DRAM资本支出（CAPEX）的年增长率将会下降。

在2018年第四季度之前，DRAM价格已经连续九个季度上涨，而第四季度环比下滑了10％。

个人电脑、服务器、智能手机和其他终端消费产品的需求前景黯淡，中美贸易战所带来的威胁只会让情况变得更糟。DRAMeXchange预计，第一季度DRAM价格将下滑15％，第二季度将下滑10％，第三季度和第四季度均下滑5％，除非有积极信号的出现，例如中国和美国变成了好朋友。

今年有三家DRAM供应商已经锁定了部分产量增长，但由于价格下跌，这三家厂商已经缩减了资本支出计划并降低了增长预期。

IC Insights的数据显示，2017年行业DRAM资本支出增长81％至163亿美元，2018年增长40％至223亿美元。2019年增长率将大幅下降，三星、SK海力士和美光的资本支出预计为265亿美元，比2018年总数高出15.7％。

DRAMeXchange表示，与2018年相比，月平均初制晶圆数量仍然会有所增加，但这一增长计划是在几个季度前就确定下来的，当时需求前景还是很明朗的。

市场领导者三星预计，2019年的资本支出将达到180亿美元。三星将结束位于韩国平泽工厂的产能扩张，这将使年产量增长率降至20％左右，低于近几年来的水平。

排名第二的SK海力​​士将在2019年支出55亿美元，它刚刚在中国无锡完成新工厂建设，目标是将总产量提高21％。

排名第三的美光将在2019年支出30亿美元，预测产量增长率为15％；2018年早些时候还是20％。美光没有扩大Micron Memory Taiwan（原Rexchip）、Micron Technology Taiwan（原Inotera）或者广岛晶圆工场（原Elpida Memory）的产能。

DRAMeXchange表示，三星和SK海力士的毛利率约为80％，而美光则接近60％。它还认为美光的成本结构比三星或SK海力士的成本结构弱，使其比其他两个更容易受到价格下跌的影响。

与两个较大的竞争对手相比，它必须缩减产量增长和资本支出。因此，其预测市场份额将在2019年和2020年继续减少，比特产量仅增长15％。