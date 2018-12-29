2018年企业存储总结，想到的一个字——“全”！

2018年即将结束，回顾这一年企业存储市场，脑海里闪过一字“全”。而字数越少，证明今后这市场将越惨烈。从2019年开始，存储领域相信并购、竞争将随时发生

2018年即将结束，回顾这一年企业存储市场，脑海里闪过一字“全”。而字数越少，证明今后这市场将越惨烈。从2019年开始，存储领域相信并购、竞争将随时发生，几大存储巨头随时消亡都有可能。这是因为明显的能看到大家都在积极准备，而且都已经准备就绪。各自都积极备战2019年，相信2019年开始惨烈的竞争将会开始！

各大存储厂商包括戴尔易安信、IBM、Hitachi Vantara、华为、浪潮、宏杉等等，都不约而同的不断扩展产品线，不断扩展应用场景。同时这个全不仅是全系列产品、全面上云、全场景，也预示着未来存储市场进入全面进攻和全面防守时代。

戴尔易安信提出全方位存储产品组合打造现代化数据中心

戴尔易安信在全球存储系统市场和外部存储系统市场，所占总收入均列于全球首位，在中国，戴尔易安信深耕本土市场，为中国客户也提供世界级的全方位存储产品组合，涵盖了全闪存、混合存储、软件定义存储、数据保护、融合及超融合等领域，帮助不同规模的企业客户构建现代化数据中心，助力企业数字化转型。

戴尔易安信提出软件定义数据中心的PowerEdge MX模块化基础设施，以及以全面的全闪存与软件定义存储产品组合，包含VMAX全闪存、XtremIO X2、ScaleIO、SC系列、Unity系列、PowerVault、Isilon、以及ECS（弹性云存储）等产品线，以及包括全场景的数据保护战略。此外，戴尔易安信融合及超融合基础设施VxBlock、VxRail、VxRack及XC四大产品线。

华为存储提出三个全面来为数据按需服务

2018年HC大会上，华为提出的AI全栈全场景解决方案，而华为存储在2017年就提出全面闪存化、全面云化、全面智能化的‘数据按需服务’战略。

华为存储在华为里面比较低调，但是我们看到华为存储已经具备全球性特征，华为存储销售具备全球性特征，截止2017年底华为存储产品服务全球150多个国家，超过8000家客户。

同时华为打造存储即服务的企业存储、云存储等广泛的产品技术组合。从高端智能全闪存存储OceanStor Dorado18000 V3，到面向企业数据库和虚拟化业务加速的OceanStor Dorado系列全闪存存储，再到华为新一代高端全闪存存储OceanStor Dorado18000 V3通过SAP HANA业务数据平台认证，支持HANA节点达到200个，是SAP此次认证的所有企业存储系统中最高之一。到华为FusionStorage云存储是一款可大规模横向扩展，弹性伸缩的分布式存储产品，同时提供企业级的可靠性、性能以及增值特性，满足企业关键业务云化的诉求。

华为形成了企业存储、云存储等广泛的产品布局，并通过存储即服务（Storage as a Service, STaaS）解决方案把边缘、企业数据中心和云上数据进行逻辑整合和智能管理，在业界率先打造无缝跨云的体验，旨在为企业用户提供云上云下体验一致的存储资源服务和智能数据运维管理，从而帮助企业数据中心向云平滑演进。

Hitachi Vantara推出敏捷的数据基础架构

在2017年， Hitachi面对变幻莫测的全球市场，积极主动的求变，整合了 Hitachi Data Systems（HDS）、Hitachi Insight Group和Pentaho业务，成立了一家新的公司Hitachi Vantara，至此Hitachi Vantara开始充分发挥其108年的OT经验与59年IT经验来服务客户。

今天Hitachi Vantara已经能够为企业用户提供敏捷的数据基础架构产品组合，帮助企业在从数据中心到云端、再到边缘的整个环境中充分利用数据。包括Hitachi Content Platform (HCP) 产品组合、全闪存VSP系列、云原生对象存储。同时能为多云环境下的业务提供全方位支持。

新推出的Hitachi Enterprise Cloud容器平台能够预先构建的针对在本地使用数据服务、DevOps和微服务架构的企业提供公有云体验的即服务产品。以及为公有云、私有云和混合云环境中的工作负载提供了统一云管理能力。

IBM存储软件支持“存”“管”“用”“保”全方位服务

IBM存储更是积极布局， 经过这几年的IBM存储的布局和发展， IBM从高端、中端、低端，从硬件产品、存储软件产品。2018年IBM的16款存储软件产品的全面发布，

涵盖了包括数据存储、数据管理、数据保护以及计算资源管理等各种需求。第二，覆盖各种应用场景和各种数据类型，包括公有云、私有云、多云环境的数据应用场景，包括块数据、文件数据、对象数据的数据存储，包括结构化数据和非机构化数据的数据存储和管理。可以说目前主流的数据存储和管理，IBM软件定义存储都能解决。

NetApp Data Fabric全面的混合云解决方案

NetApp 提出Data Fabric愿景通过围绕充分发挥混合云的无限潜能、构建下一代数据中心、打造现代化存储管理，这三个方向来满足企业客户对与混合多云环境下的IT架构和数据管理需求。NetApp 全系列产品线包括以SolidFire AFA产品为基础为客户提供全球性能最高、云连接支持最广泛的强大的全闪存阵列组合，包括管理大规模数据的下一代对象存储NetApp StorageGRID。包括最新发布的企业级超融合解决方案以及混合云数据备份解决方案以及FlexPod SF。

新华三提出“存储新常态”

从产品上来看，新华三存储产品线拥有海量分布式存储X10000 G3、3PAR和Nimble闪存阵列和SimpliVity超融合产品以及智能运维系统InfoSight先知，新华三存储产品家族已经覆盖了文件/海量/大数据、主存储、数据保护、超融合以及存储网络在内的各项产品，能够为客户提供完善的技术、产品和解决方案。未来，新华三将通过存储性能与运维的同步创新，为客户打造更具性能和成本优势的数据平台，让更智能、可靠、实时的存储实力加速数据洞察智慧的获取与提炼，让数据在全新时代焕发新生。

浪潮统一存储，传统存储与全闪存全面发展

浪潮集团推行云计算战略，以服务器为中心，以云服务为主体，以大数据为战略武器，高举人工智能大旗，涵盖了AI、大数据和云。浪潮存储与服务器协同发展，与网络、安全，云平台一起为用户提供完整的IaaS基础设施解决方案。存储产品核心发展战略，统一存储，传统存储与全闪存协同发展。海量存储，软件定义存储与超融合产品协同发展。

宏杉科技“全存储 共生态”战略

不单单是戴尔易安信、华为、IBM等这些巨头不断扩展自己触角。专业的存储厂商宏杉科技在2018年也提出 “全存储 共生态”战略。宏杉发布了基于SAN、全闪存、分布式文件、对象存储、备份在内的全线存储产品以及全新的生态构建体系。宏杉科技在产品和渠道上，具备了未来竞争的实力基础。产品上要做从存储产品供应商转型为以数据管理为核心的全系列存储设备专业厂商。

最后我们看到，虽然各个厂商都推出全系列产品线，彼此之间的竞争加剧，但是也寓意着围绕生态、围绕二级存储市场还是大有可为。包括Veritas、Commvault、Veeam、英方等智能数据管理平台供应商将面临更大的机会。