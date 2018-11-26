三星主导2018年第三季度SSD市场

三星在本季度全球NAND市场上占据36%的份额，其次为东芝（19%）、西部数据（15%）、美光（13%）以及英特尔（6%）。余下的部分归于“其它”来源。

DRAMeXchange、IDC以及TrendForce与富国银行发布的第三季度SSD市场统计数据强调了三项结论：三星公司仍然是全球无可争议的闪存产品销量宗师; 明年PC市场将消化更多闪存驱动器，而非磁盘驱动器; NVMe已经成为企业级SSD产品的首选接口。

三星在本季度全球NAND市场上占据36%的份额，其次为东芝（19%）、西部数据（15%）、美光（13%）以及英特尔（6%）。余下的部分归于“其它”来源。

企业级SSD（简称eSSD）领域的营收冠军仍然归三星所有，占全球总销售额的38.5%。另外，英特尔公司以18.3%的份额跃升至第二位，其次为美光（8.7%）、东芝（8.8%）、西部数据（7.8%）。余下的部分仍然归于“其它”来源。

在eSSD部分当中，NVMe成为最受欢迎的接口：

从本季度的情况来看，SATA的使用率正在下降，而SAS的使用量则有所提升。如果NVMe能够在台式机以及笔记本电脑系统中出现，那么其很有可能冲击SATA与SAS类产品的出货量。

三星公司的NVMe产品存储容量出货比例同样最高（52%），其次为占比20%的英特尔，西部数据为7%，SK海力士为6%，而美光仅为1%。余下的14%归于“其它”来源。

第三季度，客户级SSD的收入份额再次由占比38.7%的三星统治，东芝重夺榜眼位置（占比11.3%）; 其次为并列第三的西部数据与SK海力士，占比同样为10.1%。美光以7.3%排名第五，英特尔以5%排名第六。余下部分归于“其它”来源。

客户端SSD出货单位与HDD出货单位

如果上述图表中表现的趋势切实可信，那么客户端SSD单位出货量将有望超过客户端磁盘驱动器出货量，二者可能会在2019年年内发生交叉，而这一历史性转折将由三星引领。

备注

感谢富国银行高级分析师Aaron Rakers做出的数据整理贡献。