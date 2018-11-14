2018数据+峰会成功举办，希捷集聚众智助力数据未来

全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）于2018年11月13-14日在海南三亚成功举办2018希捷数据+峰会，

中国，三亚，2018年11月14日——2018年，是希捷科技进入40岁生日的年份。2018年11月13-14日，希捷在海南三亚成功举办2018希捷数据+峰会，IoT物联网、AI人工智能、机器学习等全新技术的兴起，边缘智能化的飞速发展，带来全球的改变，科技产业正在健步进入IT4.0时代！此次峰会广邀合作伙伴、客户以及业界嘉宾共同探索数据存储产业新的蓝海，分享IT4.0希捷中国最新发展战略和技术方向，以共同迎接IT4.0下新的机遇和挑战。

以“智载4海”为主题，希捷2018数据+峰会邀请了来自数据生态圈中最为核心的厂商朋友、供应链伙伴以及业界大咖齐聚一堂，从最为专业的角度解析大数据、云计算、物联网、人工智能和安防监控在社会生活和经济各行业中起到的基础性作用以及为全球经济社会带来的前所未有的变革。

希捷全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士出席了本次峰会并回顾了希捷及全球存储产业的发展变化，分享了未来希捷在中国的战略布局、技术趋势和发展愿景。新战略包括定制化产品，硬盘智能管理，聚焦在区块链，5G，物联网，人工智能，基因工程，无人汽车等领域，以及加强完善供应链和赋能渠道。

鸿海讲席教授、博士生导师、清华大学经济管理学院创新创业与战略系的魏杰教授

大会还特别邀请了现任鸿海讲席教授、博士生导师、清华大学经济管理学院创新创业与战略系的魏杰教授就改革开放以来中国经济的腾飞以及当前经济下中国制造2025的前景等问题发表了演讲。

孙丹分享了希捷中国最新的 团队领导。有两大变化，第一 希捷科技中国区OEM及云业务总监孙良成为首个中国派到美国的员工，帮助中国企业拓展海外业务 ，第二，成立云/BD部门，由农天使负责。

此外，希捷科技全球销售、营销和解决方案执行副总裁Jim Murphy、全球运营执行副总裁Jeffrey Nygaard、全球销售和销售运营高级副总裁郑万成、全球质量管理及客户体验副总裁Matthew Brown和产品线营销副总裁Sai Varanasi共同探讨数据的未来以及希捷在大数据时代中肩负的使命；

来自业界的企业代表宏杉科技总经理王志秋、宇视科技总裁张鹏国、博纳云CEO李爽、数篷科技创始人兼CEO刘超以及数美科技总裁刘拴林参加了CEO研讨会，探讨大数据时代对于企业的影响以及与希捷的合作如何提升他们的数据思维。

互联网时代下，大数据蓬勃发展，已经成为了全球最为关键的生产要素，资源配置以及信息共享不再受到地理因素的局限。根据希捷科技赞助、国际数据公司（IDC）发布的白皮书《数据时代2025》预测，到2025年，全球数据圈将扩展至163ZB，相当于2016年所产生16.1ZB数据的十倍；属于数据分析的全球数据总量将增长至原来的50倍，达到5.2ZB。在新技术的支撑下，越来越多的数据被标记、分析，IT4.0时代更是将大数据运用做到了颠覆性的变革，越来越多的数据可以得到实时处理和操作，缩短了数据到决策之间的距离，有效提升生产管理以及社会运行效率，成为数据生态圈向前发展的推动力。

希捷全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士

希捷全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士表示：“现在和未来的社会都将是数据的社会，作为大数据生态圈中的企业，我们有责任挖掘数据的潜力并推动大数据带来的精彩变革。希捷一直立足于自身领先的技术经验，锐意创新，致力于引领智能存储的发展，此外，希捷非常重视和生态圈中合作伙伴的关系，一直与他们通力合作，整合各自的优势资源以便更好地服务中国市场以及业界伙伴。同时，2018年也是希捷中国40周年，借此峰会的大好时机，希捷真诚感谢各位合作伙伴一直以来携手前行，共同创造大数据生态圈的健康稳定发展。”

峰会前夜，希捷还举办了数据之夜欢迎酒会并设立了合作伙伴解决方案展示区域，浪潮面向混合存储架构，为超大规模数据中心和软件定义存储解决方案优化的高密度1U机架式存储服务器备受关注；华为FusionStorage 分布式云存储也亮相展区，可构建弹性的云数据中心融合资源池，帮助大企业整合传统和新兴应用数据平台；大华展出采用视频云、大数据、物联网等新技术的雪亮工程解决方案，希捷稳定高效的硬盘大大提升了其设备的整体表现。此外，海康威视、宇视科技、群晖、京东云以及腾讯云等20多家行业伙伴也亮相展区，共同为来宾呈现一场科技的盛宴，展示最先进的技术以及理念，并构建信息共享交流平台。

希捷一直以来秉承企业社会责任，为需要的人们提供力所能及的关爱及帮助。2018数据+峰会专为三亚光明连接脑残疾儿童中心举办了“光明至善”为主题的儿童画作慈善义卖活动，旨在携手合作伙伴共同回馈社会，为特殊儿童的未来而努力。合作伙伴以及员工们都纷纷购买特殊儿童的画作，所得资金全部捐赠给儿童中心。此次活动是希捷对光明连接脑残疾儿童中心资助的延续，希捷从几年前就开始帮助儿童中心进行基础设施建设，并资助孩子们的生活及康复训练。未来，希捷还将会一直致力于回馈社会，帮助更多需要帮助的群体。