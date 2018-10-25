IBM大波存储升级来袭：中高端存储阵列、磁带和云

IBM近日进行了大量的产品发布，其中闪存阵列增加了容量，一系列使用FC加速数据访问的阵列新增了对NVMe-oF的支持。

IBM近日进行了大量的产品发布，其中闪存阵列增加了容量，一系列使用FC加速数据访问的阵列新增了对NVMe-oF的支持。下面就让我们来看看这些更新：

DS8880F

这款高端阵列采用了新的闪存模块，容量从原来的368.6TB增加一倍至737.3TB（请注意，容量提升因型号而异）。此外，速度更快的zHyperLink技术可降低读写延迟。

Storwize V7000

第三代Storwize V7000集成了NVMe和一系列扩展选项。Easy Tier自动数据放置工具利用AI和预测分析，根据访问活动配置文件将数据放置在合适的存储层上。

IBM表示，对于使用压缩的数据驱动工作负载来说，新一代V7000可以管理的最大吞吐量增加了2.7倍*。

它可以与其他V7000（新旧）阵列组成集群，容量上限为32PB。

而且，所有Storwize阵列现在都已经支持NVMe。

新一代V7000现已开始订购，将于12月发货。IBM Cloud Object Storage软件将于2019年发布，支持V7000。

说到Storwize，该系列阵列将来只会通过IBM渠道合作伙伴进行出售。到目前为止，有30%-35%的Storwize产品是直销的。VersaStack融合系统也是仅限渠道销售的产品。

Storwize V5010

这是一款预配置的入门级中端阵列，有特定的配置——全闪存、入门包、流行包（磁盘）、混合（闪存/磁盘）包和容量包。

FlashSystem A9000R

该系列有一款入门级系统的成本降低了40％，同时支持高可用性HyperSwap和灾难恢复功能。

IBM表示，计划明年在A9000R上增加一些人工智能技术，以简化经重复数据删除的容量管理。

FlashSystem 900和9100

FlashSystem 900和9100容量增加了一倍，18TB模块在压缩后支持高达44TB的有效容量，而之前模块的有效容量为22TB。

FlashSystem 9100升级支持新的基于NVMe的FlashCore模块，这些模块也将被用于Storwize V7000。

新推出的FlashSystem 900改进了用户界面，有更好的容量报告功能，更快的重建和其他改进。

NVMe over Fibre Channel

NVMe over Fabrics（NVMe-oF）通过以太网、InfiniBand和光纤通道等网络链路扩展了对外部存储系统的RDMA速度访问。这样可以直接访问驱动器，绕过传统存储软件堆栈并提供亚毫秒级的访问延迟。

FlashSystem 900从今年2月就已经开始支持InfiniBand NVMe-oF。

IBM将通过无中断的Spectrum Virtualize软件升级，将NVMe-oF添加到FlashSystem 9100、部分已部署的FlashSystem V9000、Storwize V7000F/V7000和SAN Volume Controller系统中。

采用这些产品的VersaStack融合系统也可以获得NVMe-oF支持。

FlashSystem 900可通过新的16Gbit/s适配卡支持NVMe-oF。

IBM Storage Insights

这是一款基于云的SAN管理工具，使用IBM Research技术。据称，它使用人工智能技术来检测出缓慢的存储网络性能，并主动提醒IB支持人员，联系客户。

Spectrum Discover

基于IBM Research技术的Spectrum Discover功能，可以扫描非结构化数据并创建描述这些数据的目录，也就是元数据。它可以为数十亿个文件和对象做提取、整合和索引元数据。这些元数据群可用于数据分析、治理和合规性。Spectrum Discover API让第三方产品也可以访问这些元数据。

在2019年底之前，Spectrum Discover将被添加到IBM Cloud Object Storage和Spectrum Scale中，2020年添加到Dell EMC Isilon中。

AI参考架构

今年，IBM将打造一些参考架构用于构建结合了IBM POWER服务器与IBM存储的系统，面向人工智能/机器学习市场，并在2019年将Nvidia GPU也添加到这个参考架构中。这些将配合使用AC922 POWER9服务器，该服务器采用2-6个Nvidia Tesla V100 GPU。

IBM Cloud Object Storage

小型CD模式配置支持基于策略的WORM和可锁定的存储库，并且有足够的存储库来支持1500个独立的环境。

IBM计划在2019年将SDSMe配置的IBM Cloud Object Storage 软件中增加对NVMe的支持。

TS1160磁带机

这是一种新的专有格式驱动器，支持20TB本机容量和更高的数据传输速度。IBM表示，之前的最大容量是10TB，这里指的是TS1150。行业标准LTO-8格式支持12TB原始容量。预计明年LTO-9的容量将达到24TB。

IBM的TS1155磁带驱动器在去年推出时原始容量是15TB。

TS3500和TS4500磁带库将支持TS1160驱动器。

Storage Utility Offering

这款产品为IBM本地存储提供了类似云的、基于消耗的定价模式，按月使用量进行计费。

它使高可用性配置的使用比单个系统高出20％。

TS7760虚拟磁带库包含在Storage Utility产品集合中。

针对SAP的存储解决方案

这为IBM存储、Spectrum Protect和Spectrum Copy数据管理提供了SAP HANA数据保护功能的支持。

FlashSystem 9100、Storwize V7000和Elastic Storage Server都通过了SAP TDI认证。

2019年的打算

2019年，IBM打算向某些存储产品中增加对区块链的支持，并在 AWS上提供Spectrum Virtualize for Public Cloud。目前AWS已经支持Spectrum Scale。

注释：

* Storwize V7000 Gen2 +具有24个闪存驱动器和软件压缩功能，而Storwize V7000 Gen3配合了24个支持硬件压缩功能的FlashCore模块。