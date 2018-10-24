希捷与西部数据在近线驱动器竞赛中齐头并进

IDC公司日前公布最新一轮磁盘存储市场统计结果，并发现希捷公司在今年第三季度中出货的驱动器数量已经超过西部数据。

希捷公司出货单位更多，但西部数据的出货容量却更高——双方呈现出胶着状态。

IDC公司日前公布最新一轮磁盘存储市场统计结果，并发现希捷公司在今年第三季度中出货的驱动器数量已经超过西部数据。

分析师们估计，本季度全球磁盘驱动器出货总量约在9840万块到1.01亿块之间。富国银行高级分析师Aaron Rakers表示，根据IDC给出的各供应商的中位统计数字来看，西部数据公司的磁盘驱动器出货量约为3700万到3800万块，希捷为3800万到3900万块，而东芝则为2300万到2360万块。

本季度出货总存储容量为230 EB，较上年增长31%。企业级产品的总出货存储容量为113.5 EB，较上年更是猛增71%。近线/高容量驱动器出货量为1375万到1425万块。

Rakers估计，西部数据公司的近线/高容量磁盘出货量为600万到620万块，出货存储容量为52 EB到55 EB; 相比之下希捷的同类磁盘出货量为650万到670万块，东芝则为130万到135万块。

Rakers整理出一份高容量磁盘驱动器的出货存储容量表，其中显示西部数据在2018年各季度的存储容量皆高于希捷。这意味着虽然西部数据的驱动器出货单位数低于希捷，但平均存储容量却更高。

其它驱动器类别还包括2.5英寸便捷式与消费级产品，3.5英寸台式机与消费级产品，外加企业关键任务驱动器，以下为IDC公布的各个类别出货单位估算结果：

随着希捷与西部数据双方即将改用新的记录方法——希捷方面为HAMR，西部数据则为MAMR——加上技术转换带来的生产问题正逐步得到解决，我们期待观察2019年内西部数据的出货容量优势与希捷的出货单位优势是否会进一步持续下去。