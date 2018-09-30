揭秘群晖2019发布会，共赴存储生态的造极之路

纵观群晖科技进入中国大陆市场的几年，正是NAS产品从小众应用逐渐转变为大众认知的几年，而他们的发布会也逐渐从侧重新品发布转向为存储新趋势、技术新方向的解读……

国内知名的专业NAS厂商群晖科技，每年的9、10月份均会在全球召开他们的品牌发布会。纵观群晖科技进入中国大陆市场的几年，正是NAS产品从小众应用逐渐转变为大众认知的几年，而他们的发布会也逐渐从侧重新品发布转向为存储新趋势、技术新方向的解读，在2018年10月13日即将在上海举办的2019群晖发布会上，我们又将看到怎样的改变？

自2015年起，笔者有幸参与了群晖在中国大陆地区举办的所有发布会，也见证了更适合所有用户的群晖操作系统DSM 6.0的发布，见证了群晖从存储管理逐渐转向协同、同步、共享等存储应用的实践，以及与阿里云等巨头合作，堪称颠覆的群晖混合云方案的发布。

据了解，群晖2019发布会将以Solid（稳定），Streamlined（简约），Smart（智慧）作为关键词，顾名思义，群晖希望通过此次发布会，发布群晖研发的新品和解决方案，带给用户更智慧、简约、稳定的存储体验。

关于发布会的几大看点，现在就让我们一起先睹为快。

时间：2018年10月13日（周六）

地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店

看点1：智能家庭的数据盒 & 存储也AI

2018年，人工智能整整燃烧了一整年，由阿尔法狗引发的消费端对于人工智能的猎奇，将转化为用户真正需求的深入挖掘，并随之引发产品的变革，那么，群晖在智能家庭领域的AI融合会是怎样的呢？

从目前已掌握的信息来看，在此次发布会中，我们就将看到群晖不再是家庭里面照片、视频等常见"数据"的存储伙伴，而是摇身一变成为家庭里各种"设备"的合作伙伴，如果脑洞大开的话，或许在发布会上，我们就会看到--

闲置手机摇身一变成为高性能+无限容量摄像头？语音喊一声就能够调动NAS完成下载电影，读取照片等常规操作？又或者……

去年，群晖发布了一款相片管理套件Moments，玩过的朋友都知道，除了常规的自动备份以释放手机内存这些存储功能之外，它还能够根据照片的场景、地理位置、人物等进行智能识别以及深度学习，那么，学习了一年的Moments会呈现怎样的改变呢？

精确到人脸的变化？精准到萌宠的专属相册？还是更多可以匹配的场景，比如比基尼？登山？海滩？

在这方面，群晖没有透露，谜底似乎要到发布会那一天才能够揭晓！

言必称AI、大数据、万物互联的科技圈里，让用户用的更顺畅的AI才是风口，好不好用？来现场就能知道！

看点2：企业数据的阿克琉斯之踵 & 拿什么维护我的数据

存放在云服务器上的数据全部丢失，备份数据也离奇失踪……

折腾了很久的企业存储方案，却引发更多应用、管理上的难题，最终束之高阁……

虚拟化，混合云，区块链存储，越来越多的名词背后，却是一脸懵圈的迷茫……

拿什么维护我的数据，什么又是更安全、智能、高效的存储解决方案？这一次，群晖希望能够给出答案！

这里的答案，还是要从群晖的企业DNA--重视客户的体验，以客户体验驱动产品和技术变革说起：

"群晖的产品性价比很高，但是企业希望更多层级的应用中权限分配，而admin的权限掌握在IT人员的手里，他是不是可以看到公司财务资料呢？"

"企业备份是一个大问题，群晖也针对不同的场景提供了很多备份解决方案（套件），但是有没有一个是囊括所有企业备份场景的呢？"

"DSM 6.2已经在套件优化，包括界面上做了很多更符合用户使用体验的升级，但是套件推荐、教程以及针对小白用户的难易程度还能再进一步吗？"

"Drive是一个很好用的套件，尤其是在办公室、家里、移动办公途中都有很大的帮助，只是目前的产品似乎更适合PC端用户，手机端的升级在哪里？"

"私有云虽好，但是混合云架构更符合现在的主流，群晖会不会推出新的混合云方案呢？"

……

这些问题都是近一年群晖重点攻克的技术难点，在发布会中也将会有针对性的产品升级，不妨从上述用户反馈中猜测一下在存储合理性方面群晖的升级吧：

专属权限和更符合企业需求的权限分布？一机整备的备份套件；难道是之前已经发布的Active Backup for Business？DSM的大升级？Drive移动端的大升级？

又或者，是在和阿里联姻之外，继续牵手国内哪家互联网巨头？

无论怎样，追求存储的高效与绝对合理性理应成为每一家存储厂商的关注点所在。

看点3：智能家庭与企业存储--无论是企业还是个人，都能获得满满的干货

你想要了解群晖新品与技术在家庭中的玩机指南；

他想要了解企业中如何利用群晖更高效的处理各类工作和存储；

又或者，通过此次发布会找到更多合作的机会……

以上种种，在此次发布会的专场环节中，你都可以得到你想要的信息。从官网的介绍中，我们就可以先"对号入座"起来。

企业专场：群晖将为企业带来新型态得云盘体验；集中化备份实现安全高效的灾备；同时，也将聚焦行业多维度场景，以精彩案例深度展现如何落地实践与应用。

家庭专场：群晖将手把手教你更多玩机技巧！居家监控；AI智能监测事件；AI云相册的贴心黑科技；以及深度解析不同播放场景需求，让你的影音技能满点！

集成商专场：探索群晖中小企业解决方案的应用价值，和群晖销售经理与同行们共同交流。

看点4：重磅合作伙伴+科技嘉年华

每一年的群晖发布会，都是一次存储生态的大融合，这一次，群晖希望和合作伙伴们一起探索未来的存储趋势。

都在说过去的交互方式是键盘和鼠标，未来的交互方式将是语音和图像，那么，群晖能够让存储的交互方式变得不一样吗？或许，火遍了朋友圈、综艺圈的ROBOMASTER将作为一种新的交互方式，给我们一些启示；

都说未来将是一个完全人工智能的时代，在存储的AI升级方面，前文已经有所透露，希捷和西部数据，两家硬盘巨头厂商，也将在会中带来他们的新品，无论是高容量，还是专为NAS而生，又或者拥有更高的安全级别，配合群晖的AI硬盘预检等功能，都是人工智能在硬件领域的全新探索。

当然，无论未来存储的趋势会怎样，对于数据的保护始终是"最高优先级"，群晖和紫光的联合，既是企业备份的新选择，也提供了全新的数据备份新思路，这一次，群晖将要化繁为简。

同时，每一年的群晖发布会，也是一次群晖用户的盛会，因为除了那些足以改变存储业态的趋势和技术分享之外，也少不了各种有意思的互动展区与游戏环节，玩过密室、玩过千人解密、玩过NAS星球探秘，这一次，群晖又将带给我们怎样的惊喜呢？

一切，只待2018年10月13日的那一天。