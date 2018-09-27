Hitachi Vantara成立一周年，创新和数据成为核心驱动力

美国时间2018年9月26日，Hitachi Vantara举办的NEXT 2018峰会在美国圣迭戈举行，今年的主题为“Your Data，Your Innovation”。

至顶网美国报道：美国时间2018年9月26日，Hitachi Vantara举办的NEXT 2018峰会在圣迭戈举行，今年的主题为“Your Data，Your Innovation”。

在去年的9月份，NEXT 2017峰会上宣布 Hitachi Data Systems（HDS）、Hitachi Insight Group和Pentaho业务整合，成立Hitachi Vantara希望创新Hitachi在运营技术（OT）和信息技术（IT）方面的技术能力。

一年过去了，今天Hitachi Vantara成长的如何？

大会上，Hitachi Vantara通过发布的创新的产品和解决方案，进一步强化了帮助企业释放数据价值的能力。

至顶网通过与Hitachi Vantara高层的交流，发现“数据”和“创新”作为主题实至名归。

“数据”是根本，创新是动力

Hitachi Vantara首席执行官Brian Householder在演讲中谈到，任何组织中的两个“最重要的资产”都是人和Data。人要有创新，数据是根本。围绕数据，需要对数字化创新和颠覆性技术保持耐心，同时数据的价值挖掘将出现新的商业模式！Hitachi Vantara希望释放企业数据价值来帮助企业创新。Brian Householder在大会上表示，“Hitachi Vantara的愿景是希望让全球的企业具备加速能力，通过释放数据的力量来快速创新和转型。” “我们的一周年纪念日标志着Hitachi Vantara的一个重要里程碑，因为我们将继续扩大我们的产品组合，并与客户合作，为企业和社会带来成果。”

创新如何成为公司核心竞争力

Hitachi Vantara战略解决方案及云服务市场营销副总裁许可告诉至顶网。包括她在内的所有Hitachi Vantara员工对于创新有了新的认识。从公司成立到现在一年的时间公司一直围绕创新进行深度的架构转型。“首先从Hitachi Vantara内部开始。从去年9月份公司成立，确实花了大部分时间进行大规模的转型，是真正的转型。她个人最深刻的感受就是公司在向创新型方向转型，从思想到文化到技术都具有非常强的创新意愿。进行了非常深入的结构性调整。每个人的感受是，这是一个全新的公司。” 许可谈到。

创新还包括技术和合作伙伴的改变。跟以往大会不同的是，具有创新型的AWS、Google等互联网公司加入成为合作伙伴。看出了Hitachi Vantara的一个很强烈的向云业务转型的意愿。创新还包括数据安全，包括新收购的安全公司AQUA，也不是传统的安全公司，是基于云原生的安全解决方案提供商。与Aqua Security建立新的合作伙伴关系，打造全面安全的集装箱解决方案。其多云管理和一键式Kubernetes部署简化并加速了容器云的采用。Hitachi Vantara通过容器安全和DevOps和数据服务的创新多云支持增强云服务。

目前全球前十大银行中有9家都是Hitachi Vantara的客户，Linda XU谈到在合规和治理方面的创新，Hitachi Vantara也一直积极和金融客户进行交流创新。包括使用区块链创建数字信任，区块链如何增强贸易融资，使用信用卡欺诈分析降低成本和风险、轻松查找符合法规要求的个人身份信息以及通过迁移数据来恢复应用程序以实现持续可用性以及如何利用数据智能服务实现更好的结果等创新。

可以看到只有自身认识到创新的重要性，才能给客户带来真正的创新体验。Hitachi Vantara前所未有地将其在运营技术（OT）方面的深厚专业知识，与在信息技术（IT）创新方面值得信赖且业经验证的丰富经验完美融为一体。这一强大的组合提供了卓越的基础架构和分析技术，能够在存储、丰富、激活和利用数据实现创收的整个数据旅程中，给予客户鼎力支持，帮助客户获得最大的业务收益。唯有Hitachi Vantara具备这一能力，无论数据位于数据中心、云端还是边缘，均能够帮助客户充分发挥出其价值。

让数据上云，融合系统越来越重要

同时Hitachi Vantara将聚焦在数据中心现代化、数据驱动洞察、云、IOT等领域。通过敏捷数据基础架构，打造卓越客户体验的基础。

全新的NVMe全闪存超融合系统局部图

为企业用户解决多云环境下的数据问题，大会现场展示了全新的NVMe全闪存超融合系统， 以及帮助客户在多云世界中管理和保护数据，同时对于云原生的应用也提供越来越丰富的服务。

首个全NVMe超融合系统和新的扩展融合基础设施服务器选项提升性能。今天融合系统的优势已经显示出来，面临海量数据、高并发业务时候其部署简单、管理方便，灵活性和可扩展性的具备，同时在多云环境下的也更明显。全新升级的UCP (Hitachi Unified Compute Platform）融合、超融合与机架级系统家族提供了简化的平台，内含经过预先测试与验证的计算、网络与存储组件，不仅易于部署和管理，同时还能够随着业务要求的变化轻松进行扩展。UCP产品组合增强包括：

UCP HC（Hitachi Unified Compute Platform HC）超融合基础架构设备系列将包含全新的全NVMe UCP HC V124N系统。该系统采用低延迟1U外形，具备高存储密度和容量，最多可搭载12块NVMe固态盘（最多4块基于英特尔3D XPoint的超快速英特尔傲腾固态盘用作缓冲盘，以及8块NVMe固态盘用作存储盘），总计可提供最高72 TB的原始容量。它设计用于帮助客户满足某些应用的超高IOPS与超低延迟要求，包括实时分析、股票交易、欺诈检测和在线事务处理（OLTP）等。全NVMe超融合系统将可以为客户带来显著提高的性能和效率，以及更出色的投资回报。它能够在亚毫秒级响应时间内实现数十万IOPS的性能，相比之前的全闪存UCP HC系统可分别将IOPS性能与低延迟性能提高3倍和4倍。

HCP助力客户在多云世界可靠治理和保护数据

同时Hitachi Content Platform (HCP) 产品组合推出多项更新。这些更新进一步扩展了数据治理功能、优化云并现代化文件服务，帮助企业在日益复杂的多云环境中可靠治理和保护其数据。HCP产品组合的增强致力于帮助企业在从数据中心到云端、再到边缘的整个环境中充分利用数据，并将其应用到当今数据驱动的数字化业务环境中，从而实现卓越业务成效。

企业已认识到数据的增长是创新的关键因素。HCP是一个对象存储平台，智能地将数据作为关键业务资产进行管理，并通过集成安全性的智能治理来降低合规风险。今天新推出的这些更新进一步扩展了HCP产品组合的功能，能够帮助客户通过向用户更安全地提供信息，确保数据治理井然有序并降低私有云和多云环境的成本，显著提高业务生产力。

许可表示：“HCP产品组合的最新创新使客户能够在多云环境中更好地治理和保护其数据，同时帮助提高从数据中心到边缘的生产力。随着企业的云、治理和数据可访问性要求不断快速演进，HCP提供了一个高度自适应、大规模可扩展且经济高效的云存储平台，可帮助企业通过单一平台快速整理数据、提取情报和与分布于全球各地的员工安全地共享数据，同时实现出色的透明度与强大的控制力。”

满足用户需求，提供越来越丰富的云服务

许可告诉至顶网，为了给客户实现混合云服务，Hitachi Vantara也对HEC的功能进行了升级。Hitachi Enterprise Cloud (HEC) Container Platform容器平台，增强其托管云服务产品。

随着组织将更多开发转移到具有容器的云原生应用程序环境中，特别是金融服务和其他受到严格监管的行业的客户，它们不仅需要标准的安全措施，还需要特定于容器的解决方案，以便全面了解容器状态和活动。这些解决方案需要实现基于容器的应用程序从开发到生产的安全性，同时改善管理和部署体验。

NEXT 2018还有很多亮点：

包括Hitachi Vantara全面增强云服务，推出强大的容器安全功能，以及面向DevOps和数据服务的创新多云支；Hitachi Vantara推出智能维护和维修应用，进一步增强Lumada产品组合；Hitachi Vantara扩展智能数据中心的智能化和自动化功能，打造自我优化型数据中心。

增强的基础架构产品组合和扩展的智能与自动化功能加速数据中心现代化进程

Hitachi Vantara宣布为其领先的IT基础架构产品组合推出全新技术增强，旨在帮助客户在践行其数字化转型战略的过程中现代化其数据中心。这些增强包括Hitachi Vantara首款全NVMe融合系统，能够为UCP HC（Hitachi Unified Compute Platform HC）超融合系统的客户带来显著提升的性能和效率。Hitachi Vantara同时还推出智能数据中心的智能化和自动化功能，帮助客户构建自我优化型数据中心。借助智能SAN优化、自动配置和基于AI的冷却优化技术，这些增强将可以显著降低数据中心成本。

扩展的Lumada产品组合加入全新的智能维护和维修应用

基于高度准确、规范和预测性算法，新的Lumada Maintenance Insights解决方案可帮助客户预测故障，并指导他们进行必要的维护维修，以改进运营并避免设备停机。基于Hitachi Vantara Lumada的新应用包含能够针对特定环境快速定制的顶尖机器学习模型。同时，Lumada提供了模块化平台技术、应用和专业服务能力，使企业能够放心采用物联网。