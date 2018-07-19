 针对手机及AI，三星推出高速8 Gbit DRAM

三星公司已经展示了其第一款堪称疯狂的DRAM芯片原型，容量为8Gb。虽然容量方面没什么亮点，但LPDDR5芯片以每秒6400 Mb的传输速度打开了新世界的大门。

速度惊人的三星LPDDR5

三星公司已经展示了其第一款堪称疯狂的DRAM芯片原型，容量为8Gb。虽然容量方面没什么亮点，但LPDDR5芯片以每秒6400Mb的传输速度打开了新世界的大门。

由于目前尚处于原型设计阶段，因此我们不能说其“即将登陆您的iPhone”。相反，三星公司表示具体交货方式将“符合全球客户的需求”——换言之，还没人能够真正将该款DRAM引入自家产品。

这款“10纳米级别”（三星在其声明中解释称，其‘制程工艺在10到20纳米之间’）芯片将加入该公司的高端DRAM阵线，与2017年12月出货的16 Gb GDDR6芯片以及今年2月推出的16 Gb DDR5芯片并列。

三星公司强调了这款超高速内存（1.5倍于其现有4266 Mbps LPDDR4X）芯片的两大适用方向：5G智能手机以及移动人工智能应用程序。该公司指出，这样的数据传输速率意味着LPDDR5“能够每秒传输51.2 GB数据，或者近14个全高清视频文件（每个3.7 GB）”。

芯片在1.1伏电压下工作即可实现最高传输速度; 而工作电压为1.05伏时，仍可提供5500 Mbps性能表现。三星公司表示，该芯片的速度增强效果部分源自内部的16个储库（而非原有芯片的8个）。

低功耗对于三星而言同样非常重要，该公司表示这将使其节约30%电力。

节电能力的实现，源自该芯片对电压水平进行分级以配备应用处理器的执行速度; 该芯片还尽可能避免用0覆盖存储单元; 此外，其还提供深度睡眠模式，使得功耗仅为当前LPDDR4X芯片“闲置”功耗的一半。

这款原型设计为八块独立LPDDR5芯片共同构成的8Gb封装版本，由未公布具体名称的合作伙伴进行测试与验证。这款原型芯片由三星公司在韩国平泽工厂组装生产。