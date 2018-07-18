随着市场需求持续下滑，西部数据重新规划其磁盘驱动器工厂

马来西亚工厂可能在2019年年内关闭，未来更多闪存驱动器装配线将陆续上马。

西部数据公司将关闭其位于马来西亚首都吉隆坡附近Petaling Jaya的磁盘驱动器工厂，这明显是受到磁盘产品市场需求一路走低的影响。

西部数据公司于1973年正式入驻马来西亚，最初在这里生产定制化半导体元件。1994年，西部数据方面发行了装配线以制造磁盘驱动器，且员工雇佣数量约为1万3千人。2011年，其又增投12亿美元用于研发设施改造。

西部数据下辖子公司HGST的马来西亚分部于2016年关闭了位于槟城峇六拜的工厂。原归属于该工厂的土地于去年2月开始挂牌出售。

Wells Fargo公司高级分析师Aaron Rakers指出，关闭占地面积达百万平方英尺的Petaling Jaya工厂，意味着西部数据公司将仅余两座位于泰国的磁盘驱动器制造工厂 ：邦芭茵（占地170万平方英尺）与巴真府（占地73万平方英尺）。西部数据方面在马来西亚柔佛与古晋两地拥有磁盘基板生产基地，并在槟城设有固态驱动器装配与测试设施、介质制造以及研发办事处。

西部数据公司的一位发言人在本周一接受采访时表示，该磁盘驱动器装配工厂将在明年年底之前彻底关闭，旨在加速闪存驱动器的制造：

为了应对客户对磁盘驱动器长期需求的下降趋势，西部数据公司已经采取措施以实现全球磁盘制造业务的合理化配置。公司将在2019年年底之前关闭位于Petaling Jaya的磁盘制造工厂。相关过渡工作将在与员工、客户、供应合作伙伴以及各关键利益相关方的密切配合下逐步执行。

数据技术行业正在发生着重大变化，这种市场转型正在推动SSD与NAND闪存逐渐替代原本由磁盘驱动器占据的份额。这一变化推动SSD/NAND闪存实现增长，而磁盘驱动器的长期客户需求则有所下降。因此，西部数据公司计划扩大槟城的SSD制造设施规模。公司目前对槟城第二座SSD工厂的调整工作已经处于收尾阶段，该工厂将在未来几个月内正式投入使用。

由于同东芝方面合资建立起闪存代工厂，西部数据公司已经拥有广泛的固态驱动器产品线，因此磁盘与SSD间的换代交替并不会对其造成太大影响。

西部数据公司的一位发言人表示，“受到影响的员工将获得补偿，包括遣散费与技能培训支持等。西部数据公司将在雪兰莪州保留一座卓越中心，其中设置多个关键工程团队以提供核心运营规划与区域支持功能。随着工厂的关闭，他们将搬迁到雪兰莪州内的新办公地点。”

“西部数据公司仍将坚定地推动马来西亚业务发展。我们重视并赞赏公司与马来西亚政府长达45年的合作历史，并期待未来继续共同实现新的繁荣与成功。”