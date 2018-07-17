三星新上市企业级SSD 看860 DCT带来哪些惊喜

凭借高速读写、低噪音和抗震等优势，SSD取代HDD晋升为存储市场主流已成为不争的事实。为满足企业用户对SSD的需求，三星最近上市一款企业级SSD--860 DCT,助力企业决胜数据时代。

凭借高速读写、低噪音和抗震等优势，SSD取代HDD晋升为存储市场主流已成为不争的事实。为满足企业用户对SSD的需求，三星最近上市一款企业级SSD--860 DCT,助力企业决胜数据时代。





根据HIS报告，到2020年，仅使用HDD的入门级服务器将超过2000万套，而SSD取代HDD应用于服务器又是"企心所向"。为改善企业用户体验，助力企业业务发展，三星面向企业级用户发布了新款SSD产品860 DCT。正所谓新官上任三把火，这款企业级SSD,三星给大家带来了哪些惊喜呢？

主要性能指标

首先，这是一款专为读取密集型数据中心设计的SSD，分为3.84TB、1.92TB和960GB三个容量级别，可用于入门级服务器或服务器硬盘升级、CDN流媒体服务器（如视频流、视频点播等）及符合WORM条件的Web服务器等。

其次，我们了解下三星860DCT的关键部件：

控制器上面采用自家MARU控制器，这是三星企业级控制器中最新的成员，拥有良好的技术传承和沉淀，也应用于除860 DCT之外的其他企业级SSD上。

缓存方面，由于容量的不同，860DCT 在DRAM方面稍有区别，三种容量从高到低依次采用4GB 、2GB和1GB LPDDR4的DRAM。

闪存方面，基于三星最新的3D NAND技术，都采用三星V-NAND 64层 512Gb TLC颗粒。

再次，读写参数上，根据基于FIO 2.18标准的测试，860DCT 128KB顺序读取和写入分别达到550 MB/s和520 MB/s，在4KB的随机读取上达到98 KIOPS。

最后，860DCT采用2.5'设计，整体尺寸100.20 x 69.85 x 6.80mm, 重55g，符合SFF-8201标准；SATA 6Gbps的接口，支持600 MB/S的传输速度；提供高达1,396 TB 的字节写入；AES 256级别的加密，为数据提供有效保护。

860DCT参数概况

企业级应用指标

谈起SSD,自然离不开读写、延迟和功耗等性能。

首先，根据与同等级产品的性能对比，860DCT在顺序和随机读取上处于领先地位。

并且，860DCT针对读取密集型应用进行了优化，针对用户环境的模拟测试结果显示，860DCT在该类型应用方面能确实能表现出更好的性能。

其次，860 DCT有很高的IOPS一致性，随机读写能做到100%一致，随机写入保持90%的IO一致性。

另外，在延迟性上，860DCT 4KB的读写延迟时间为别为150 us和55 us（同样基于FIO 2.18测试）。

最后，在功耗方面，960GB 860DCT的读写耗能分别为1.94W和2.89W，3.84TB的读写耗能分别为2.02W和2.95W，几乎无差别，待机状态下，三种容量的860DCT相同，均为1.05W。

低功耗的特性，让企业在机房用电和制冷方面，节省大量资金，对于降低整体TCO（Total Cost of Ownership ，总拥有成本）起到了很大的作用。

热管理"两步走"

对于高负荷的企业级服务器，机箱内部组件经常会在高温下运行，所以，组件对高温的耐受性，很多时候是服务器稳定运行、保证企业对外服务持续性的重要保障。

根据三星提供的测试数据，在25℃自然对流（无外部气流) 环境，100%工作负荷下，860DCT的最高温度为控制器的67℃，DRAM和NAND的最高温度分别为54.7℃和59.2℃，这些都远低于这些部件的温度阈值。

因此，即使在在无散热气流的极端条件下，860DCT仍可处于热安全范围内。

100%负荷和自然对流下，860DCT仍能轻松应对。那么，如此良好的散热管理，860是如何实现的呢？

在860DCT的内部固件中，有一个叫做DTT的技术，通过"两步走"的热管理战略，进行性能调节，防止系统过热。

第一步，860DCT在NAND温度达到83℃阈值时进入"动态热保护（DTT）状态"：系统将延迟数据的写入、读取命令，避免NAND重复操作，从79℃至83℃，以8个步骤迈入DTT状态。当温度稳定在阈值以下时，860DCT会完全恢复性能。

第二步，860DCT在NAND温度达到85℃"临界状态"时：系统按照性能最小化运行。如果第一步DTT运行未能有效控制，临界状态将被激活，进入第二步，此时读写操作仍能继续，但性能将降低到原来的10%。如果温度下降，则回到第一步DTT状态。

减缓WAF效应

除性能外，谈起SSD，同样绕不开寿命，而SSD的寿命，又与写放大存在着直接关系。

SSD在运行过程中，由于小容量数据等因素的干扰，实际写入的数据量往往成倍增加，而这种相乘效应极大增加SSD寿命期间所提供的写入次数，缩短正常运行时间。对于密集型服务器负载，写放大问题更为突出。而860DCT专为读取密集型服务器设计，通过预留空间（Over-provisioning），缓解WAF效应。

持续读写更为稳定

除了前面比较显性的指标，企业级SSD往往更注重读写的稳定性。

企业级应用，是面向众多的终端用户提供服务，如果SSD的读写速度在短时间内出现波动-专业术语称之为IO抖动，会导致部分用户的请求失去响应，从而导致用户极大的不良感受。

所以，这些应用持续稳定的运行，对于用户感受来说，尤为重要。

通过高负荷应用下的持续性重度写入，对比其他的同等级产品，860 DCT在性能上能保持平稳，几乎没有任何IO抖动。